Újabb kellemetlen fordulat árnyékolja be a sussexi házaspár terveit. Az elmúlt másfél évben jelentősen csökkentették a produkciós cégük stábját. Harry herceg és Meghan Markle vállalkozása egyre komolyabb nehézségekkel küzd, és még a Netflixszel való együttműködésük jövője körül is kérdések merülnek fel.

Harry herceg és Meghan Markle cégénél létszámleépítések vannak (Fotó: PA/Northfoto)

Harry herceg és Meghan Markle cégénél, az Archewell Productions- nél létszámleépítés folyik

cégénél, az nél létszámleépítés folyik A Netflixszel kötött megállapodásuk is veszélyben lehet

Nem ez az első létszámleépítésük, már pár hónappal ezelőtt a jótékonysági cégüknél is csökkentették az alkalmazottak számát.

Harry hercegék cége válságba került, létszámleépítések folynak

Úgy tűnik, Harry herceg és Meghan Markle számára nem alakult minden a tervek szerint. A Page Six október 15-i beszámolójából kiderült, hogy a házaspár produkciós vállalata, az Archewell Productions az elmúlt 12-18 hónapban jelentősen csökkentette a stábját. Egy, a lapnak nyilatkozó bennfentes azt állította, hogy a Los Angeles-i irodában ma már csak néhány munkatárs dolgozik. És bár a leépítések drasztikusak, ezek elsősorban csak az egyes produkciókhoz – Szeretettel: Meghan, Harry és Meghan – szerződtetett stábtagokat érintették. A bennfentes szerint az iroda a létszámcsökkentés ellenére továbbra is működik, és az állandó munkatársak még mindig megfordulnak az épületben. Harry herceg és Meghan Markle képviselői egyelőre nem reagáltak a hírre, így nem lehet tudni, milyen terveik vannak a vállalat jövőjével kapcsolatban.

Harry herceg és Meghan Markle Netflixszel kötött megállapodása is veszélybe kerülhet (Fotó: PA/Northfoto)

A Netflixszel kötött megállapodás is kérdéseket vet fel

A Page Six szerint az Archewell Productions Netflixszel való kapcsolatának jövője körül is egyre több a kérdés. A lap korábban arról írt, hogy két, a streamingplatformhoz kapcsolódó, nagy várakozással övezett filmes projekt sorsa is bizonytalanná vált. A Variety pedig márciusban szintén arról számolt be, hogy feszültebbé válhatott Harry herceg és Meghan Markle Netflixszel való kapcsolata és azt is napvilágra hozták, hogy egyes produkciók milyen eredményeket hoztak.

Harry herceg és Meghan Markle az Egyesült Királyságból próbálják menedzselni a Los Angeles-i irodájukat (Fotó: KGC-320/441/Northfoto)

Nem ez az első alkalom, hogy csökkentik a létszámot

Az Archewell Productions-nél történt változásokat megelőzően a házaspár jótékonysági szervezeténél is voltak leépítések. A Page Six már 2025 decemberében beszámolt arról, hogy az Archewell Foundation néven ismert alapítványnál három munkatárstól váltak meg, miközben a szervezet működését átalakították. Az akkori változtatás célja a működési költségek csökkentése és a jótékonysági munka újraszervezése volt. A változások közepette a Sussexi házaspár a magánéletében is új irányt vett: Harry herceg és Meghan Markle Amerikából visszaköltöztek az Egyesült Királyságba. És bár most mindkét kontinensen próbálnak helytállni, ez a földrajzi változás nem vet jó fényt a Los Angeles-i cégre.