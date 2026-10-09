Kamilla királyné orvosát kegyetlenül meggyilkolták: máris őrizetbe vették az elhunyt nő férjét

Megrázó tragédia rázta meg a brit királyi családot: Kamilla királyné orvosát meggyilkolták. Hannah Cain épp a gyerekeinek és az ő kis barátainak tartott ottalvós bulit, amikor a szörnyűség bekövetkezett. A 45 éves doktornő férjét vádolják a gyilkossággal, a férfi jelenleg őrizetben van és csütörtökön áll majd bíróság elé.

Kamilla királyné orvosát, Hannah Caint meggyilkolták (Fotó: KGC-178/Northfoto)

Gyászol a királyi család: Kamilla királyné orvosát meggyilkolták

orvosát meggyilkolták Hannah Caint, aki dr. Hannah Terry néven dolgozott, október 4-én holtan találták otthonában

aki néven dolgozott, október 4-én holtan találták otthonában A doktornő férjét gyilkossággal vádolják és azóta őrizetben tartják.

Kamilla királyné orvosát meggyilkolták

Döbbenetes gyilkossági ügy rázta meg a brit királyi családot. Kamilla királyné orvosát, a 45 éves Hannah Caint október 4-én halt meg otthonában, alig néhány kilométerre III. Károly király sandringhami birtokától. A doktornő háromgyermekes édesanya volt, és a Grimston Medical Centre-nél egy olyan orvoscsoport tagja volt, amely rendszeresen készenlétben állt a brit királyi család tagjai számára, amikor azok a közeli sandringhami birtokon tartózkodtak. A The Sun forrásai szerint Hannah Cain több magas rangú királyi családtagot is kezelt, köztük Kamilla királynét is.

A gyerekek is a házban voltak

Az egyik legszörnyűbb részlet pedig az, hogy a tragédia idején a doktornő épp ottalvós bulit rendezett saját gyermekei és azok barátai számára. A rendőrséget október 4-én, hajnali 2 óra 25 perc körül riasztották, miután a mentők egy eszméletlen nőt találtak az emeleti hálószobában. A nyomozás során a hatóságok később arra jutottak, hogy Kamilla királyné orvosának halálával kapcsolatban bűncselekmény történhetett, ugyanis a boncolás során a fej jobb oldalán tompa erőbehatás okozta sérülést találtak, emellett olyan sérülést is megállapítottak, amely fojtogatásra utalt.

A tragédia alig pár kilométerre történt Károly király és Kamilla királyné sandringhami birtokától (Fotó: KGC-178/Northfoto)

Saját férjét vádolják a gyilkossággal

A tragédia után Hannah Cain férjét, Mark Caint őrizetbe vették, majd gyilkossággal vádolták meg. És bár egyelőre nem tett vallomást és nem is állapították meg a bűnösségét, jelenleg is előzetes letartóztatásban tartják, közben folyik a nyomozás. A Page Six értesülései szerint a brit királyi családot már értesítették Kamilla királyné orvosának haláláról, de egyelőre nem adtak ki hivatalos nyilatkozatot ezzel kapcsolatban.