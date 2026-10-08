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Visszavág András herceg az Epstein-ügyben: bíróságra viszi a letartóztatása körüli botrányt

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PUBLIKÁLÁS: 2026. október 08. 15:00
feljelentésJeffrey Epsteinbotrányrendőrség
Újabb fordulatot vett Andrew Mountbatten-Windsor ügye. A korábbi András herceg jogi úton támadta meg a februári letartóztatásához kapcsolódó házkutatási engedélyeket. A 66 éves Mountbatten-Windsort az Epstein-aktákból előkerült információk nyomán, hivatali visszaélés gyanújával vették őrizetbe. Ügyvédei most az engedélyek jogszerűségét vitatják, miközben a rendőrség közölte: a nyomozás továbbra is folyamatban van.
N.T.
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Andrew Mountbatten-Windsor jogi útra terelte a februári letartóztatásának ügyét, és eljárást indított a Thames Valley Police ellen. A korábbi András herceget hivatali visszaélés gyanújával vették őrizetbe, miután az Egyesült Államokban nyilvánosságra került Epstein-aktákból újabb információk láttak napvilágot.

András herceg visszavág: bíróságon támadta meg az Epstein-ügyben kiadott házkutatási engedélyeket
András herceg visszavág: bíróságon támadta meg az Epstein-ügyben kiadott házkutatási engedélyeket Fotó: AFP

András herceg bíróságon támadta meg a letartóztatásához kapcsolódó házkutatási engedélyeket

Mountbatten-Windsor ügyvédei a letartóztatásával összefüggésben a sandringhami birtokon, valamint a windsori Royal Lodge-ban végrehajtott házkutatásokhoz kiadott engedélyeket támadják meg. A Thames Valley Police megerősítette, hogy jogi eljárás van folyamatban az ügyben.

Jogi eljárás zajlik a Központi Büntetőbíróság által korábban kiadott házkutatási engedélyekkel kapcsolatban. Mivel az eljárás jelenleg is folyamatban van, nem lenne helyénvaló további részleteket közölnünk

– tette hozzá az Andrew Mountbatten-Windsor letartóztatását végrehajtó rendőrség szóvivője.

Károly király testvére, akit a szexuális bűncselekményekért elítélt Jeffrey Epsteinhez fűződő kapcsolatai miatt korábban megfosztottak hercegi címétől és York hercege rangjától, bírósági felülvizsgálati eljárást kezdeményezett, amelyben a házkutatási engedélyek jogszerűségét vitatja.

Az üggyel kapcsolatban bírósági meghallgatást tartanak annak eldöntésére, hogy helyt adnak-e az engedélyek hatályon kívül helyezésére irányuló kérelmének. A meghallgatás a tervek szerint zárt ajtók mögött kezdődik. A házkutatási engedélyeket február 18-án – egy nappal Mountbatten-Windsor letartóztatása előtt – adta ki a Központi Büntetőbíróság egyik bírája. A jogi eljárás a Thames Valley Police főkapitánya, valamint a Központi Büntetőbíróság ellen irányul.

A letartóztatást követően a rendőrök több napon keresztül kutatták át Mountbatten-Windsor sandringhami Marsh Farm birtokát, valamint korábbi otthonát, a windsori királyi birtokon található Royal Lodge-ot. Andrew  Mountbatten-Windsort éppen a 66. születésnapján tartóztatták le, majd az aylshami rendőrőrsre szállították. Még aznap később – miután a további nyomozás idejére szabadon engedték – fénykép is készült a távozásáról. A felvételen láthatóan kimerültnek tűnt.

A Thames Valley Police közlése szerint a nyomozás továbbra is folyamatban van. Az egykori herceg következetesen tagadja, hogy bármilyen törvénytelenséget követett volna el az Epsteinhez fűződő kapcsolataival összefüggésben – írja a BBC

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