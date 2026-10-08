Visszavág András herceg az Epstein-ügyben: bíróságra viszi a letartóztatása körüli botrányt

Andrew Mountbatten-Windsor jogi útra terelte a februári letartóztatásának ügyét, és eljárást indított a Thames Valley Police ellen. A korábbi András herceget hivatali visszaélés gyanújával vették őrizetbe, miután az Egyesült Államokban nyilvánosságra került Epstein-aktákból újabb információk láttak napvilágot.

András herceg visszavág: bíróságon támadta meg az Epstein-ügyben kiadott házkutatási engedélyeket Fotó: AFP

András herceg bíróságon támadta meg a letartóztatásához kapcsolódó házkutatási engedélyeket

Mountbatten-Windsor ügyvédei a letartóztatásával összefüggésben a sandringhami birtokon, valamint a windsori Royal Lodge-ban végrehajtott házkutatásokhoz kiadott engedélyeket támadják meg. A Thames Valley Police megerősítette, hogy jogi eljárás van folyamatban az ügyben.

Jogi eljárás zajlik a Központi Büntetőbíróság által korábban kiadott házkutatási engedélyekkel kapcsolatban. Mivel az eljárás jelenleg is folyamatban van, nem lenne helyénvaló további részleteket közölnünk

– tette hozzá az Andrew Mountbatten-Windsor letartóztatását végrehajtó rendőrség szóvivője.

Károly király testvére, akit a szexuális bűncselekményekért elítélt Jeffrey Epsteinhez fűződő kapcsolatai miatt korábban megfosztottak hercegi címétől és York hercege rangjától, bírósági felülvizsgálati eljárást kezdeményezett, amelyben a házkutatási engedélyek jogszerűségét vitatja.

Az üggyel kapcsolatban bírósági meghallgatást tartanak annak eldöntésére, hogy helyt adnak-e az engedélyek hatályon kívül helyezésére irányuló kérelmének. A meghallgatás a tervek szerint zárt ajtók mögött kezdődik. A házkutatási engedélyeket február 18-án – egy nappal Mountbatten-Windsor letartóztatása előtt – adta ki a Központi Büntetőbíróság egyik bírája. A jogi eljárás a Thames Valley Police főkapitánya, valamint a Központi Büntetőbíróság ellen irányul.