Visszavág András herceg az Epstein-ügyben: bíróságra viszi a letartóztatása körüli botrányt

Andrew Mountbatten-Windsor jogi útra terelte a februári letartóztatásának ügyét, és eljárást indított a Thames Valley Police ellen. A korábbi András herceget hivatali visszaélés gyanújával vették őrizetbe, miután az Egyesült Államokban nyilvánosságra került Epstein-aktákból újabb információk láttak napvilágot.
Mountbatten-Windsor ügyvédei a letartóztatásával összefüggésben a sandringhami birtokon, valamint a windsori Royal Lodge-ban végrehajtott házkutatásokhoz kiadott engedélyeket támadják meg. A Thames Valley Police megerősítette, hogy jogi eljárás van folyamatban az ügyben.
Jogi eljárás zajlik a Központi Büntetőbíróság által korábban kiadott házkutatási engedélyekkel kapcsolatban. Mivel az eljárás jelenleg is folyamatban van, nem lenne helyénvaló további részleteket közölnünk
– tette hozzá az Andrew Mountbatten-Windsor letartóztatását végrehajtó rendőrség szóvivője.
Károly király testvére, akit a szexuális bűncselekményekért elítélt Jeffrey Epsteinhez fűződő kapcsolatai miatt korábban megfosztottak hercegi címétől és York hercege rangjától, bírósági felülvizsgálati eljárást kezdeményezett, amelyben a házkutatási engedélyek jogszerűségét vitatja.
Az üggyel kapcsolatban bírósági meghallgatást tartanak annak eldöntésére, hogy helyt adnak-e az engedélyek hatályon kívül helyezésére irányuló kérelmének. A meghallgatás a tervek szerint zárt ajtók mögött kezdődik. A házkutatási engedélyeket február 18-án – egy nappal Mountbatten-Windsor letartóztatása előtt – adta ki a Központi Büntetőbíróság egyik bírája. A jogi eljárás a Thames Valley Police főkapitánya, valamint a Központi Büntetőbíróság ellen irányul.
A letartóztatást követően a rendőrök több napon keresztül kutatták át Mountbatten-Windsor sandringhami Marsh Farm birtokát, valamint korábbi otthonát, a windsori királyi birtokon található Royal Lodge-ot. Andrew Mountbatten-Windsort éppen a 66. születésnapján tartóztatták le, majd az aylshami rendőrőrsre szállították. Még aznap később – miután a további nyomozás idejére szabadon engedték – fénykép is készült a távozásáról. A felvételen láthatóan kimerültnek tűnt.
A Thames Valley Police közlése szerint a nyomozás továbbra is folyamatban van. Az egykori herceg következetesen tagadja, hogy bármilyen törvénytelenséget követett volna el az Epsteinhez fűződő kapcsolataival összefüggésben – írja a BBC.
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