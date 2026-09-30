Szívszorító: a 7 éves kisfiú hányt, majd röviddel ezután váratlanul meghalt otthon

Rejtélyes tragédia rázta meg a washingtoni Spokane Valley csendes kisvárosát: egy teljesen egészséges, életerős 7 éves kisfiú minden előjel nélkül hányt egyet otthon, majd pillanatokkal később szörnyethalt.

A kis Evan Leeper tragédiája előtt értetlenül áll a család és a rendőrség is. A hatóságokat múlt pénteken, délután négy óra előtt nem sokkal riasztották a család otthonához, ám a kiérkező mentők már semmit sem tehettek a kisfiúért – az életét nem tudták megmenteni. Az elsődleges információk szerint a gyermek nem szenvedett semmilyen krónikus betegségben, a halála előtt csupán annyi történt, hogy rosszul lett és hányt, majd szinte azonnal leállt a keringése és életét vesztette.

Könnyfakasztó üzenettel búcsúzik a gyászoló család

A sokkhatás alatt álló rokonok és a helyi közösség képtelenek felfogni a történteket. Evan nagynénje, Myriam Colwell egy szívszorító hangvételű GoFundMe-kampányt indított, hogy összegyűjtsék a pénzt a kisfiú hamvasztására és a búcsúztatójára.

„Annyi minden állt még előtte, annyi közös emlék, szülinap, nevetés és ölelés várt még rá, ami járt volna neki. Az egyik pillanatban még itt van velünk, a következőben pedig már azon kell gondolkodnunk, hogyan búcsúzzunk el egy olyan kisfiútól, akinek az egész életét le kellett volna még élnie” – írta a megtört nagynéni.

A család most minden erejével azon van, hogy méltó módon engedjék el a kis Evant, miközben próbálják tartani a lelket a kisfiú bátyjában, Tylerben is. Közben a szomszédok és a kisfiú barátai valóságos zarándokhelyet alakítottak ki a ház előtt: a kerítésnél játékok, megható búcsúlevelek és Evan kedvenc rágcsálnivalói halmozódnak.

Rejtélyes halálok: a rendőrség is nyomoz

A Spokane megyei orvosszakértői iroda egyelőre „nem meghatározott/váratlan halálesetként” kezeli az ügyet. Ez a hivatalos megfogalmazás szerint azt jelenti, hogy a jelenlegi orvosi bizonyítékok alapján sem a baleset, sem az idegenkezűség (gyilkosság), sem az öngyilkosság vagy a természetes halálok nem zárható ki egyértelműen. A detektívek gőzerővel hallgatják ki a tanúkat és a családtagokat, miközben a boncolási és toxikológiai eredményekre várnak, hogy kiderüljön, mi vezetett a teljesen egészséges kisfiú hirtelen és hátborzongató halálához.