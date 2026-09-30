Katona Renáta szívszorító vallomást tett a kapcsolatáról: El kellett engednem a félelmeimet

„Az utóbbi hónapokban kezdtem azt érezni, hogy megérkeztünk, szép családi életet élünk. Ahogy idősödik az ember, kevésbé van szüksége ezekre a harcokra.”

Katona Renáta kapcsolatáról: „Nincs nap, hogy ne kapnék tőle bókot”

A kezdeti hullámvölgyek, nehéz pillanatok mellett azonban van valami, ami az első nap óta nem változik kettejük között.

„Most, hogy így visszagondolok erre a négy évre, rá kellett jönnöm, hogy Zoli azóta is mindennap elmondja, hogy milyen szép vagyok. Nincs nap, hogy ne kapnék tőle bókot. S bár Zoli klasszikus értelemben nem romantikus, nem hoz mindennap virágot, cserébe tényleg nem volt nap, hogy ne úgy nézett volna rám, mint egy istennőre, hogy mennyire tetszem neki. Mindemellett nagyon bújós, reggelente mindig szakítunk rá időt, hogy csak úgy összebújjunk. Éhezik a szeretetre, és nagyon szeretem benne, hogy ő is kimutatja az érzelmeit, ez a kapcsolatunk mozgatórugója. Én szeretem a klasszikus férfi-női szerepeket, szeretem Zolinak ágyba vinni a vitaminját, a reggelijét. Rájöttem, hogy azt a családi mintát követem, amiben otthon a szüleimnél én anno a legboldogabb voltam. Azt láttam, hogy anyu kiszolgálja édesapámat, aki gondoskodik a családról. Én is igyekszem itthon nyugalmat, rendet, biztos hátteret biztosítani; nálunk ez jól működik.”

Katona Mazsi gyerekére is rengeteg időt fordít

Arra is kíváncsiak voltunk, hogy milyenek náluk a szürke hétköznapok, hiszen négy év után már nemcsak a kettesben töltött boldog pillanatokról, de a mindennapi problémák megoldásáról is szól egy kapcsolat.

„Mindig változatosak a napok. Van, hogy Zolinak később kell elindulnia, így én viszem a lányokat oviba, suliba, utána megyek edzeni. Van, hogy ilyenkor később beugrik az edzőterembe, ad egy puszit, majd megy tovább. A gyerekekkel nagyrészt én vagyok, de ha tud, akkor ő megy el a lányáért az iskolába. Emmáért is ugyanúgy el szokott menni, gyakran csinál külön programot is a lányokkal. Tényleg nagyon-nagyon szuperül működik a mozaikcsaládunk. Nagyon szerencsésnek mondom magam, őszintén, összeteszem a két kezem miattunk. Zolival szoktuk egymásnak mondani, hogy „Köszönöm, hogy vagy nekem”. Szerintem ez nagyon fontos. Mi nagyon sokszor kifejezzük az érzelmeinket a másiknak. Napközben, ha nem vagyunk együtt, SMS-t küldünk egymásnak” – mesélte a lapnak Mazsi, akinek lánya, Emma már interjút is adott.