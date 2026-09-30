Katona Renáta szívszorító vallomást tett a kapcsolatáról: El kellett engednem a félelmeimet

A sztáranyuka és üzletember szerelme immár négy éve bizonyítja, hogy a sors a legváratlanabb pillanatokban képes begyógyítani a legmélyebb sebeket. Katona Renáta és Kajári Zoltán története 2022-ben kezdődött, egy olyan időszakban, amikor egyikük sem számított az új boldogságra, és a külvilág még hitetlenkedve nézte a köztük lévő köteléket. Az elmúlt négy közös év azonban megmutatta: a valódi szeretet minden előítéletet és vihart túlél.
Az évfordulójuk kapcsán a Hell Boxing Kings győztes édesanya elárulta, hogy a közös útjuk korántsem volt zökkenőmentes: megéltek nagyon nehéz, mélypontokkal teli időszakokat is, de a szeretetük mindig erősebbnek bizonyult a nehézségeknél. Katona Renáta szerint ehhez szükség volt arra, hogy önmagában rendbe tegye a dolgokat.
„Korábban nagyon heves volt a kapcsolatunk, voltak nagy veszekedések nálunk” – árulta el a hot!-nak a gyönyörű sztáranyuka.
Igazából ennek részben én voltam a kiváltója, mert nagyon nehezen tudtam átengedni magam abba a rendszerbe és abba a kapcsolatba, amiben jelenleg vagyunk. Háttérbe kellett szorítani a nagy ambícióimat, hogy mindent egyedül akarjak megoldani. Ez ugyanis már egy család, ahol Zoli a családfenntartó, aki hagyja, hogy végezzem a munkáimat, de nem várja el, hogy pénzt keressek, sőt. Én viszont sokáig azt hittem, hogy ha én nem tudom megteremteni azt az összeget, amitől biztonságban érzem magam, akkor az nem jó, ezen pedig sokat stresszeltem. Ha nem volt elég munkám, kiborultam, ezt pedig belevittem a kapcsolatunkba, ebből sokszor voltak vitáink. De mostanra megtanultam, hogy én vagyok a nő, anya vagyok, megtaláltam a helyem ebben a családban. Nehezen szavaztam neki bizalmat, mert nehéz rábízni valakire magadat és a gyermekedet.
Saját bevallása szerint, miután megtanulta elengedni a félelmeit, megváltozott a kapcsolatuk. Mazsi ma már egészen máshogy látja a dolgokat, mint a szerelmük kezdetén.
„Az utóbbi hónapokban kezdtem azt érezni, hogy megérkeztünk, szép családi életet élünk. Ahogy idősödik az ember, kevésbé van szüksége ezekre a harcokra.”
A kezdeti hullámvölgyek, nehéz pillanatok mellett azonban van valami, ami az első nap óta nem változik kettejük között.
„Most, hogy így visszagondolok erre a négy évre, rá kellett jönnöm, hogy Zoli azóta is mindennap elmondja, hogy milyen szép vagyok. Nincs nap, hogy ne kapnék tőle bókot. S bár Zoli klasszikus értelemben nem romantikus, nem hoz mindennap virágot, cserébe tényleg nem volt nap, hogy ne úgy nézett volna rám, mint egy istennőre, hogy mennyire tetszem neki. Mindemellett nagyon bújós, reggelente mindig szakítunk rá időt, hogy csak úgy összebújjunk. Éhezik a szeretetre, és nagyon szeretem benne, hogy ő is kimutatja az érzelmeit, ez a kapcsolatunk mozgatórugója. Én szeretem a klasszikus férfi-női szerepeket, szeretem Zolinak ágyba vinni a vitaminját, a reggelijét. Rájöttem, hogy azt a családi mintát követem, amiben otthon a szüleimnél én anno a legboldogabb voltam. Azt láttam, hogy anyu kiszolgálja édesapámat, aki gondoskodik a családról. Én is igyekszem itthon nyugalmat, rendet, biztos hátteret biztosítani; nálunk ez jól működik.”
Arra is kíváncsiak voltunk, hogy milyenek náluk a szürke hétköznapok, hiszen négy év után már nemcsak a kettesben töltött boldog pillanatokról, de a mindennapi problémák megoldásáról is szól egy kapcsolat.
„Mindig változatosak a napok. Van, hogy Zolinak később kell elindulnia, így én viszem a lányokat oviba, suliba, utána megyek edzeni. Van, hogy ilyenkor később beugrik az edzőterembe, ad egy puszit, majd megy tovább. A gyerekekkel nagyrészt én vagyok, de ha tud, akkor ő megy el a lányáért az iskolába. Emmáért is ugyanúgy el szokott menni, gyakran csinál külön programot is a lányokkal. Tényleg nagyon-nagyon szuperül működik a mozaikcsaládunk. Nagyon szerencsésnek mondom magam, őszintén, összeteszem a két kezem miattunk. Zolival szoktuk egymásnak mondani, hogy „Köszönöm, hogy vagy nekem”. Szerintem ez nagyon fontos. Mi nagyon sokszor kifejezzük az érzelmeinket a másiknak. Napközben, ha nem vagyunk együtt, SMS-t küldünk egymásnak” – mesélte a lapnak Mazsi, akinek lánya, Emma már interjút is adott.
Mazsi azt is elárulta, hogy szerinte sok kapcsolat megy tönkre amiatt, hogy a férfi nem tudja kimutatni az érzéseit.
„Legtöbbször a férfiak azok, akik nem merik, vagy úgy gondolják, hogy nem fontos a nőnek kimutatni azt, vagy elmondani azt, hogy mit éreznek, nem mondják ki, hogy „szeretlek”. Vagy ha igen, kicsit elgyengülnek, azt gondolják, hogy ez milyen gáz. Az a baj egyébként, hogy ezzel sokszor a nők is vissza tudnak élni. Kicsit elgyengülnek a férfiak, és akkor a nő elkezd felülkerekedni. Nálunk ez nem így van!”
Mazsi – aki év elején visszavette a Katona Renáta nevet a közösségi médiában – szerint egy kapcsolatban igenis megvannak a férfi-női szerepek, és ez a mindennapokban is megjelenik.
Én azt gondolom, hogy a családban Zoli az első, mint férfi. Egy apró példa: ha leejt egy zsebkendőt, én dobom ki. Ezzel nincs gond; mondjuk, néha azért megjegyzem, amikor nyűgös vagyok, hogy „Te is ki tudod nyitni a szemetest!” De amikor kiegyensúlyozott vagyok, tényleg nagyon szívesen megcsinálok mindent. Mert hát kiért is csinálná ezt meg az ember, ha nem a családjáért...
Ha minden ilyen szép kerek most az életükben, adódik a kérdés, hogy lesz-e hamarosan esküvő.
Hát még lánykérés sem volt nálunk igazából. De igen, szeretnénk majd hivatalosan is összekötni az életünket. Beszéltünk már róla, de aztán majd meglátjuk. Nem zaklatom Zolit azzal, hogy mikor lesz a lánykérés, mert egyébként azt gondolom, hogy nem a papír meg a gyűrű miatt lesz egy kapcsolat jó vagy boldog. Én voltam már házas, Zoli még nem. Ha egyszer elvesz valakit, akkor azt jól meggondolja, és örök életre tervezi. Amúgy lánykérései már voltak, de mindig meghiúsultak. Szerintem emiatt kicsit fél ettől, hogy nehogy úgy járjon, mint korábban, hogy aztán valahogy sosem úgy alakultak a dolgok. Ezzel kapcsolatban nem tervezünk előre, majd úgyis alakul ez, ahogy az élet alakítja. De igazából ez a labda most nála van!
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