Ez a 3 csillagjegy lehet a legjobb anya a horoszkóp szerint: te vajon köztük vagy?

Három csillagjegy különösen gondoskodó és családcentrikus lehet.

A Rák számára a szeretetteljes, biztonságos családi háttér kiemelten fontos.

A Bika türelmével, kitartásával és megbízhatóságával teremthet stabil otthont.

A Halak érzékenysége és empátiája miatt különösen jól ráhangolódhat gyermeke érzéseire.

Az asztrológia szerintük csak játékos útmutató, a jó anyaságot nem a csillagjegy határozza meg.

A jó anyaságra természetesen nincs egyetlen recept. Van, akinek a következetesség az erőssége, másnak a végtelen türelem, és olyan is akad, aki azzal adja a legtöbbet, hogy minden helyzetben képes megnevettetni a gyerekét. A horoszkóp szerint a személyiségjegyek között lehetnek olyan különbségek, amelyek az anyai szerepben is megmutatkoznak. Egyes csillagjegyek például különösen érzékenyek mások hangulatára, míg mások biztonságot és stabilitást teremtenek maguk körül. Ez persze nem jelenti azt, hogy egy bizonyos jegyben született nő automatikusan jobb anya lenne. A következő összeállítás inkább szórakoztató asztrológiai jellemzés.

Mit mond a horoszkóp az anyaságról? Olvasd el cikkünket!

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Belőlük lehetnek a legjobb anyák a horoszkóp szerint

1. Rák csillagjegy – az örök gondoskodó

Ha egyetlen csillagjegyet kellene kiválasztani, amelyhez az asztrológia legerősebben kapcsolja az anyai ösztönöket, sokan a Rákot mondanák. A Rák csillagjegy számára rendkívül fontos az otthon és a család. Anyaként hajlamos lehet arra, hogy minden apró változást észrevegyen a gyerekén: ha szomorú, ha valami bántja, vagy ha egyszerűen csak egy kis extra figyelemre van szüksége.

Nem feltétlenül a nagy gesztusokban hisz. Inkább abban, hogy mindig legyen egy biztos pont, ahová a gyerek hazatérhet.

Amiért jó anya lehet: rendkívül gondoskodó, érzelmes és védelmező. Ami nehézséget okozhat: hajlamos lehet túlságosan aggódni, és nehezen engedi el a gyerek kezét.

2. Bika csillagjegy – a stabil háttér megteremtője

A Bika egészen más módon lehet nagyszerű anya. A horoszkóp szerint számára a kiszámíthatóság, a biztonság és a stabil családi háttér különösen fontos. Gyermekei mellett általában kitartó, és nem könnyen adja fel akkor sem, amikor egy nehéz időszak hosszabb ideig tart. Szereti, ha vannak szabályok és megszokott keretek, ezért a gyerek számára biztonságot adhat azzal, hogy tudja, mire számíthat otthon.