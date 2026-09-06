Failoni Donatella érezte, hogy hamarosan Oszter Sándor után megy

A két öntörvényű művész, Oszter Sándor és Failoni Donatella találkozása sorsszerű és elementáris erejű volt. Bár mindketten erős, szuverén egyéniségek voltak, az első pillanattól kezdve vibrált köztük a levegő.
A párjára mindig büszke feleség szerint egyetlen éjszaka alatt dőlt el a sorsuk – ekkor vált egyértelművé, hogy egymás iránt érzett szenvedélyük minden racionális érvnél erősebb. Az ország Rózsa Sándorja akkor már körülrajongott, ünnepelt színész volt, a neves művészcsaládból származó, végtelenül művelt, félig olasz zongoraművésznő pedig pillanatok alatt meghódította szívét.
A kísértést és a féltékenységet sohasem tagadták, ezek szinte mindvégig jelen voltak a kapcsolatukban. Ám Donatella ösztönösen tudta, hogyan kezelje a férje nehezebb időszakait és a kisebb botlásokat. Úgy tartották, hogy éppen ez a fajta szabadság és a közös kalandok láncolata tartotta össze őket ilyen hosszú időn keresztül. Legidillibb időszakaikat a Balaton-felvidéken, abban a balatonrendesi villában töltötték, amelyet a színész ajándékozott a feleségének.
Amikor kicsi voltam, mindig a mesés olaszországi Lago Maggiore partján nyaraltam, és mégis a Balatonban önfeledten játszó gyerekekre irigykedtem. Az én férjem tudta ezt, és egyszer mondta nekem: »Na, gyere velem, mutatok neked valamit!« Megérkeztünk egy balatoni hegy lábához, és ő felmutatott a tetején lévő épületre: »Az a fehér ház ott, kedvesem, a tiéd!« Ilyen volt ő, egy igazi úriember, egy igazi gavallér. Tőle megkaptam azt, amire mindig is vágytam
– mesélte korábban a hot!-nak Failoni Donatella.
A Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész 2021. október 29-én ebben a balatoni nyaralóban esett össze; Donatella az utolsó lélegzetvételéig a karjaiban tartotta. Akkor úgy érezte, megszakad a szíve, hiszen mintha két testben egy lélek lettek volna… Azon a borús napon elveszített egy darabot magából.
„A gyász nagyon erős. Vannak nehezebb és könnyebb napok, de a lányomnak és az unokámnak szükségük van rám. Igaz, ez már egy másik élet, meg kellett tanulnom nélküle élni, lehetetlen mást szeretnem. A hiánya sosem fog megszűnni! Ez egy zsigeri kapcsolat volt, még akkor is, ha nagyon nehéz ember volt az én szerelmem, Sándor. Szokták is mondani a barátok, hogy olyan nehéz ember volt, hogy miatta, ha eljön az én időm, Isten majd a jobbjára fog ültetni egy székre” – nyilatkozta az özvegy a férje elvesztése után.
Barátai és szomszédai elmondása szerint az elmúlt hónapokban a zongoraművésznő már nem talált örömöt a mindennapokban, és nem titkolta, mennyire vágyódik a férje után. Failoni Donatella 2026. augusztusi távozásával lezárult egy korszak, de a magyar kulturális emlékezetben örökre megmarad kettejük története: a két zseniális művészé, akiket sem az élet, sem a halál nem tudott elválasztani egymástól.
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