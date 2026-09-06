Failoni Donatella érezte, hogy hamarosan Oszter Sándor után megy

A két öntörvényű művész, Oszter Sándor és Failoni Donatella találkozása sorsszerű és elementáris erejű volt. Bár mindketten erős, szuverén egyéniségek voltak, az első pillanattól kezdve vibrált köztük a le­vegő.

Failoni Donatella megérezte, hogy hamarosan néhai férje után megy

(Fotó: hot! magazin/ archív)

Oszter Sándor és Failoni Donatella szerelme egyetlen sorsfordító éjszaka alatt teljesedett ki

Házasságuk a nehézségek és a féltékenység ellenére évtizedeken át kitartott

A színész 2021-ben felesége karjaiban hunyt el balatoni otthonukban

Donatella férje halála után sem tudta feldolgozni társa hiányát, és élete végéig utána vágyódott

Failoni Donatella halála előtt már tudta, hogy hamarosan férje után megy

A párjára mindig büszke feleség szerint egyetlen éjszaka alatt dőlt el a sorsuk – ekkor vált egyértelművé, hogy egymás iránt érzett szenvedélyük minden raci­onális érvnél erősebb. Az ország Rózsa Sándorja akkor már körülrajongott, ünnepelt színész volt, a neves művészcsaládból származó, végtelenül művelt, ­félig olasz zongoraművésznő pedig ­pillanatok alatt meghódította szívét.

„Egy okos asszony tud szemet hunyni”

A kísértést és a féltékenységet sohasem tagadták, ezek szinte mindvégig jelen voltak a kapcsolatukban. Ám Donatella ösztönösen tudta, hogyan kezelje a férje nehezebb időszakait és a kisebb botlásokat. Úgy tartották, hogy éppen ez a fajta szabadság és a közös kalandok láncolata tartotta össze őket ilyen hosszú időn keresztül. Legidillibb időszakaikat a Balaton-felvidéken, abban a balatonrendesi villában töltötték, amelyet a színész ajándékozott a feleségének.

Amikor kicsi voltam, mindig a mesés olaszországi Lago Maggiore partján nyaraltam, és mégis a Balatonban ­önfeledten játszó gyerekekre irigy­kedtem. Az én férjem tudta ezt, és egyszer mondta nekem: »Na, gyere velem, mutatok neked valamit!« Megérkeztünk egy balatoni hegy lábához, és ő felmutatott a tetején lévő épületre: »Az a fehér ház ott, kedvesem, a tiéd!« Ilyen volt ő, egy igazi úriember, egy igazi gavallér. Tőle megkaptam azt, amire mindig is vágytam

– mesélte korábban a hot!-nak Failoni Donatella.

„A karjaimban hunyt el”

A Kossuth- és Jászai Mari-díjas szín­művész 2021. október 29-én ebben a balatoni nyaralóban esett össze; Donatella az utolsó lélegzetvételéig a karjaiban tartotta. Akkor úgy érezte, megszakad a szíve, hiszen mintha két testben egy lélek lettek volna… Azon a borús napon elveszített egy darabot magából.