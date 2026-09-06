Bekeményít az időjárás, 10 fok alá csökkenhet a hőmérséklet

Az időjárás előrejelzések szerint délután még 30 fok körül alakulhat a hőmérséklet, de hajnalban komolyabb lehűlésre kell készülni.

Időjárás: délután meleg várható, de este már szükség lesz a pulóverekre

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Ezt hozza az időjárás

Vasárnap ismét a napsütés, nyári idő várható. Túlnyomóan derült vagy gyengén felhős időre számíthatunk, csapadék nélkül. Az északnyugati, északi szél azonban többfelé megélénkülhet. A reggel már frissebb lesz, többnyire 10–18 fok közé hűl a levegő, de délután még továbbra 32 fokig emelkedhet a hőmérséklet - írja a Köpönyeg.

Hétfőn többnyire derült vagy gyengén felhős, napos idő várható, csapadék nem valószínű. A légmozgás többnyire mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 11 és 16 fok között, a hidegre hajlamos helyeken 10 fok alatt alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 30 fok között valószínű - írja a HungaroMet.

