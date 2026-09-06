JátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
18°C Székesfehérvár

Zakariás névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Bekeményít az időjárás, 10 fok alá csökkenhet a hőmérséklet

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors időjárás előrejelzés
PUBLIKÁLÁS: 2026. szeptember 06. 07:00
lehűléshőmérséklet
Éjszaka már egyre hűvösebb lesz. Az időjárás napközben megmutatja melegebb oldalát.
Bors
A szerző cikkei

Az időjárás előrejelzések szerint délután még 30 fok körül alakulhat a hőmérséklet, de hajnalban komolyabb lehűlésre kell készülni.

Időjárás: délután meleg várható, de este már szükség lesz a pulóverekre
Időjárás: délután meleg várható, de este már szükség lesz a pulóverekre
Fotó: KAROLINA GRABOWSKA KABOOMPICS / Pexels

Ezt hozza az időjárás

Vasárnap ismét a napsütés, nyári idő várható. Túlnyomóan derült vagy gyengén felhős időre számíthatunk, csapadék nélkül. Az északnyugati, északi szél azonban többfelé megélénkülhet. A reggel már frissebb lesz, többnyire 10–18 fok közé hűl a levegő, de délután még továbbra 32 fokig emelkedhet a hőmérséklet - írja a Köpönyeg.

Hétfőn többnyire derült vagy gyengén felhős, napos idő várható, csapadék nem valószínű. A légmozgás többnyire mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 11 és 16 fok között, a hidegre hajlamos helyeken 10 fok alatt alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 30 fok között valószínű - írja a HungaroMet.
 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu