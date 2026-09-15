Munka nyugdíj mellett? Lehetséges!

A nyugdíjkorhatár elérése nem feltétlenül jelenti azt, hogy búcsút kell intenünk a munkának. A munka nyugdíj mellett több szempontból is kedvező lehet, ugyanakkor érdemes tisztában lenni az adózási, munkajogi és a felmondásra vonatkozó szabályokkal. A nyugdíj előtt állók helyzete ettől eltérő, számukra a védett kor jelenthet nagyobb munkajogi védelmet. A két élethelyzetre eltérő munkajogi szabályok vonatkoznak, amelyekről Szatmáry Tünde Katalint, www.ugyintezesazonnal.hu oldal nyugdíjszakértőjét kérdeztük.

Munka nyugdíj mellett? Munkajogi szabályok és lehetőségek

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Munka nyugdíj mellett? Ezek a legfontosabb szabályok

Ha nyugdíjasként szeretnénk tovább dolgozni, teljes és részmunkaidőben is munkát vállalhatunk. Akkor, ha valaki már meglévő munkahelyén dolgozik tovább, a nyugdíjba vonulás miatt nem kell feltétlenül megszüntetni a munkaviszonyát, még az egészségügyben és szociális és oktatási szakterületen dolgozóknak sem - írja a Fanny magazin.

Kedvezőbb közterhek a nyugdíjas munkavállalóknál

Az öregségi nyugdíjban részesülő munkavállaló keresete után 15% személyi jövedelemadót kell fizetni, társadalombiztosítási járulékot azonban nem. Kivételt jelentenek a három vagy több gyermeket nevelő nők, akiknek nincs személyi adó fizetési kötelezettségük. A nyugdíjast foglalkoztató munkáltatónak is kedvezőbb ez a forma, hiszen a nyugdíjas dolgozó után nem kell közterhet fizetnie.

Milyen szabályok vonatkoznak a nyugdíjszerű ellátásban részesülőkre?

A korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, táncművészeti életjáradékban vagy átmeneti bányászjáradékban részesülők esetében kereseti korlátozás is érvényesül. 2026-ban az éves keretösszeg a minimálbér tizennyolcszorosa, azaz bruttó 5 810 400 forint. Ha a munkaviszonyból származó kereset meghaladja ezt az összeget, az ellátás folyósítását szüneteltetni kell.

Mikor szünetelhet a nyugdíj folyósítása?

A közszférában bizonyos jogviszonyok mellett az öregségi nyugdíj folyósítását szüneteltetni kell. Azonban a fennálló jogviszony megszűnése után az ellátás újból történő folyósítást kérelmezni kell a Magyar Államkincstárnál. A közszférában egészségügyi szolgáltatónál dolgozó nyugdíjasok, illetve szociális és szakképzési intézménynél foglalkoztatottak mentesülnek a szüneteltetés alól.