Munka nyugdíj mellett? Lehetséges!

A nyugdíjkorhatár elérése nem feltétlenül jelenti azt, hogy búcsút kell intenünk a munkának. A munka nyugdíj mellett több szempontból is kedvező lehet, ugyanakkor érdemes tisztában lenni az adózási, munkajogi és a felmondásra vonatkozó szabályokkal. A nyugdíj előtt állók helyzete ettől eltérő, számukra a védett kor jelenthet nagyobb munkajogi védelmet. A két élethelyzetre eltérő munkajogi szabályok vonatkoznak, amelyekről Szatmáry Tünde Katalint, www.ugyintezesazonnal.hu oldal nyugdíjszakértőjét kérdeztük.
Ha nyugdíjasként szeretnénk tovább dolgozni, teljes és részmunkaidőben is munkát vállalhatunk. Akkor, ha valaki már meglévő munkahelyén dolgozik tovább, a nyugdíjba vonulás miatt nem kell feltétlenül megszüntetni a munkaviszonyát, még az egészségügyben és szociális és oktatási szakterületen dolgozóknak sem - írja a Fanny magazin.
Az öregségi nyugdíjban részesülő munkavállaló keresete után 15% személyi jövedelemadót kell fizetni, társadalombiztosítási járulékot azonban nem. Kivételt jelentenek a három vagy több gyermeket nevelő nők, akiknek nincs személyi adó fizetési kötelezettségük. A nyugdíjast foglalkoztató munkáltatónak is kedvezőbb ez a forma, hiszen a nyugdíjas dolgozó után nem kell közterhet fizetnie.
A korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, táncművészeti életjáradékban vagy átmeneti bányászjáradékban részesülők esetében kereseti korlátozás is érvényesül. 2026-ban az éves keretösszeg a minimálbér tizennyolcszorosa, azaz bruttó 5 810 400 forint. Ha a munkaviszonyból származó kereset meghaladja ezt az összeget, az ellátás folyósítását szüneteltetni kell.
A közszférában bizonyos jogviszonyok mellett az öregségi nyugdíj folyósítását szüneteltetni kell. Azonban a fennálló jogviszony megszűnése után az ellátás újból történő folyósítást kérelmezni kell a Magyar Államkincstárnál. A közszférában egészségügyi szolgáltatónál dolgozó nyugdíjasok, illetve szociális és szakképzési intézménynél foglalkoztatottak mentesülnek a szüneteltetés alól.
Ha valaki a nyugdíjba vonulás után is dolgozik, fontos, hogy tájékoztassa munkáltatóját a nyugdíjas státuszáról, amelyet az erről szóló megállapító határozattal és a törzsszámmal igazolhat. Erre azért is szükség van, mert a nyugdíjas dolgozó közterhei eltérnek a többi dolgozóétól.
A nyugdíjas munkavállalót továbbra is megilleti a munkaviszonyhoz kapcsolódó szabadság. Mivel azonban a munkabére után nem fizet társadalombiztosítási járulékot, táppénzre nem jogosult. Ugyanakkor évente legfeljebb 15 nap betegszabadságot továbbra is igénybe vehet.
A Munka Törvénykönyve szerint a munkáltató a nyugdíjasnak minősülő munkavállaló határozatlan idejű munkaviszonyának megszüntetését nem köteles megindokolni, emellett munkáltatói felmondás esetén nem illeti meg végkielégítés.
A védett kor a nyugdíjkorhatár betöltése előtti legfeljebb öt évet jelenti, amikor a munkavállalót a munkáltatói felmondással szemben fokozottabb védelem illeti meg. Ebben az időszakban sem lehetetlen a felmondás, de a munkáltatónak szigorúbb feltételeknek kell megfelelnie a munkaviszony megszüntetéséhez.
A védett korú munkavállaló munkaviszonyát a munkáltató csak szigorúbb feltételekkel szüntetheti meg. Magatartási okból csak olyan súlyos esetben lehet felmondani, amely az azonnali hatályú felmondást is megalapozhatja, míg a munkavállaló képességével vagy a munkáltató működésével kapcsolatos ok esetén azt is meg kell vizsgálni, van-e számára megfelelő, betöltetlen másik munkakör. Ha van ilyen, a munkáltatónak azt fel kell ajánlania a dolgozónak.
A védett korban lévő munkavállaló határozatlan idejű munkaviszonya a munkaviszonnyal kapcsolatos magatartására hivatkozással is megszüntethető, ha az ehhez szükséges, törvényben meghatározott feltételek fennállnak. A szabályozás ilyen esetben a súlyosabb, azonnali hatályú felmondást megalapozó körülményekhez kapcsolódó feltételeket ír elő.
A munkáltató működésével összefüggő ok, például valódi létszámcsökkentés szintén vezethet a munkaviszony megszüntetéséhez. Ám ha van a munkáltatónál olyan betöltetlen másik munkakör, amely megfelel a dolgozó képességének, végzettségének és gyakorlatának, azt fel kell ajánlani számára. Természetesen a dolgozónak a felajánlott munkakört nem köteles elfogadni.
Ha a munkáltató szerint a dolgozó már nem képes megfelelően ellátni a munkakörét, ez önmagában még nem jelenti azt, hogy a védett korú dolgozó minden további nélkül elküldhető. Ilyenkor is vizsgálni kell, hogy van-e számára megfelelő, betöltetlen másik munkakör, illetve a munkavállaló elfogadja-e az ilyen ajánlatot. – ez a pont ugyanazt taglalja, amit az előző
Ne felejtsük el, hogy a védett korban lévő és nyugdíjas munkavállaló két külön kategória. A védett kor azt az időszakot jelenti, amikor az érintett még nem minősül nyugdíjasnak, de már közel van a nyugdíjkorhatárhoz. Ez azért lényeges, mert a nyugdíjasnak minősülő munkavállalónál a munkáltató felmondásának indokolási kötelezettsége másképpen alakul.
A védett kor szabályai nem vonatkoznak ugyanúgy a már nyugdíjas munkavállalókra. A munkáltató a nyugdíjasnak minősülő dolgozó határozatlan idejű munkaviszonyát indoklás nélkül is megszüntetheti. Ezért felmondás esetén fontos tisztázni, hogy az érintett már nyugdíjasnak minősül-e, vagy csak védett korban van.
Ha valaki a nyugdíjkorhatár előtti öt évben kap felmondást, ne írjon alá automatikusan mindent. Érdemes ellenőrizni a felmondás indokát és azt, hogy fennállnak-e a védett korra vonatkozó feltételek. Ha nem ért egyet a megszüntetéssel, célszerű munkaügyi jogászhoz fordulni.
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