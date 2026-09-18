Kiderült Lady Gaga titka: ezt nem árulta el senkinek az első gyermekéről

Újabb részletek láttak napvilágot Lady Gaga és vőlegénye, Michael Polansky első gyermekének születéséről. Kiderült, hogy béranya hozta világra a kislányt, akit végül Rose Bean Polansky névre kereszteltek.
A 40 éves énekesnő életében új fejezet kezdődött. Június 9-én Los Angelesben, a Cedars-Sinai Medical Center kórházban megszületett Lady Gaga és Michael Polansky első közös gyermeke. A kislány a Rose Bean Polansky nevet kapta és a TMZ információi szerint béranya segítségével jött világra. Bár a sztárpár egyelőre nem nyilatkozott a béranyaság részleteiről, és arról, hogy miért ezt az utat választották, de Lady Gaga régóta nyíltan vállalja a fibromyalgiával való küzdelmét, ami egy súlyos fájdalmat és kimerültséget okozó betegség. Sajnos ez a problémája megkeseríti a mindennapjait.
Eddig a rajongóknak sem volt egyértelmű, hogy Gaga állapotos lehetett-e a picivel vagy béranyát fogadhatott fel. A TikTokon is számos olyan videó került fel az énekesnőről, amelyek még a turnéján készültek, és úgy látták, hogy kerekedő babapocakkal léphetett a színpadra, ám a bennfentesek most megcáfolták ezt, így az alábbi felvételeken sem volt várandós a popdíva.
A kislány keresztneve sem véletlenül lett Rose. A People információi szerint a név az énekesnő egyik ikonikus dalához, a La Vie En Rose című számhoz kapcsolódik, amelyet az énekesnő a 2018-as Csillag születik című filmben is előadott, és amelynek címe rá van tetoválva a gerincére. A Bean középső névnek pedig szintén lehet személyes jelentősége. A People forrása szerint ez feltehetően Carl Bean aktivistára utal, aki inspirációt jelentett Lady Gaga Born This Way című dalának megalkotásában.
Az énekesnő korábban sem titkolta, hogy nagyon szeretne anya lenni. Már 2019-ben arról beszélt, hogy tízéves tervei között a családalapítás is szerepel. Most úgy tűnik, ez az álma valóra vált. Egy a People-nek nyilatkozó forrás szerint Lady Gaga nagyon boldog, és mindig is fontos volt számára, hogy egyszer anya legyen. A turnéja áprilisi lezárása után pedig végre készen állt arra, hogy lassítson, és a figyelmét inkább a családjára összpontosítsa.
Jelenleg élvezi, hogy távol van a nyilvánosságtól és ezt a különleges időt a babával töltheti. Michael pedig remekül bánik a babával. Mindent együtt tanulnak meg.
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