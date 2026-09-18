Kiderült Lady Gaga titka: ezt nem árulta el senkinek az első gyermekéről

Újabb részletek láttak napvilágot Lady Gaga és vőlegénye, Michael Polansky első gyermekének születéséről. Kiderült, hogy béranya hozta világra a kislányt, akit végül Rose Bean Polansky névre kereszteltek.

Lady Gaga és Michael Polansky első gyermeke béranya segítségével jött a világra (Fotó: Doug Peters/EMPICS Entertainment/Northfoto)

Június 9-én megszületett Lady Gaga és Michael Polansky első gyermeke

első gyermeke A kislány, Rose Bean Polansky béranya segítségével jött világra

béranya segítségével jött világra Az énekesnő nagyon boldog, hogy végre anyuka lehet és élvezi, hogy a reflektorfénytől távol töltheti az idejét a kisbabájával.

Lady Gaga első gyermeke béranyától született

A 40 éves énekesnő életében új fejezet kezdődött. Június 9-én Los Angelesben, a Cedars-Sinai Medical Center kórházban megszületett Lady Gaga és Michael Polansky első közös gyermeke. A kislány a Rose Bean Polansky nevet kapta és a TMZ információi szerint béranya segítségével jött világra. Bár a sztárpár egyelőre nem nyilatkozott a béranyaság részleteiről, és arról, hogy miért ezt az utat választották, de Lady Gaga régóta nyíltan vállalja a fibromyalgiával való küzdelmét, ami egy súlyos fájdalmat és kimerültséget okozó betegség. Sajnos ez a problémája megkeseríti a mindennapjait.

Eddig a rajongóknak sem volt egyértelmű, hogy Gaga állapotos lehetett-e a picivel vagy béranyát fogadhatott fel. A TikTokon is számos olyan videó került fel az énekesnőről, amelyek még a turnéján készültek, és úgy látták, hogy kerekedő babapocakkal léphetett a színpadra, ám a bennfentesek most megcáfolták ezt, így az alábbi felvételeken sem volt várandós a popdíva.

#MotherMonster #LadyGagaBaby #Gaga #MichaelPolansky ♬ som original - SUEBARRETO @suebarreto88 🚨 LADY GAGA ESTAVA GRÁVIDA E NINGUÉM PERCEBEU? 👀🤰🏻 Depois das imagens recentes de Lady Gaga carregando um bebê, vídeos antigos da cantora começaram a ressurgir nas redes — e fãs estão revendo cada detalhe de suas aparições. 👶🏻❤️ O vídeo viral sugere que os “sinais estavam ali”, mas é importante lembrar: não é possível confirmar uma gravidez pela aparência do corpo, e alguns registros compartilhados nas montagens podem ser de períodos diferentes. Ainda assim, a repercussão tomou conta das redes. Mother Monster entrando em uma nova era. 🥹✨ 🎥 Créditos do vídeo original: @overdosefeed #LadyGaga

Különleges jelentése van Lady Gaga kislánya nevének

A kislány keresztneve sem véletlenül lett Rose. A People információi szerint a név az énekesnő egyik ikonikus dalához, a La Vie En Rose című számhoz kapcsolódik, amelyet az énekesnő a 2018-as Csillag születik című filmben is előadott, és amelynek címe rá van tetoválva a gerincére. A Bean középső névnek pedig szintén lehet személyes jelentősége. A People forrása szerint ez feltehetően Carl Bean aktivistára utal, aki inspirációt jelentett Lady Gaga Born This Way című dalának megalkotásában.