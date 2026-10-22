"Nyugodj békében a paradicsomban" - elhunyt A szépség és a szörnyeteg sztárja

81 éves korában elhunyt a háromszoros Emmy-díjra jelölt író és producer, Ron Koslow, aki leginkább az 1987-es televíziós sorozat, A szépség és a szörnyeteg után vált ismertté. A család közlése szerint Koslow október 7-én, 81 éves korában vesztette életét az otthonában, a halál hivatalos okát azonban nem hozták nyilvánosságra.

81 éves korában elhunyt Ron Koslow / Fotó: Bildagentur-online/Chromorange / Northfoto

81 éves korában elhunyt Ron Koslow

Ron Koslow alkotta meg annak idején a közkedvelt mese kortárs feldolgozását, amelyben Linda Hamilton és Ron Perlman játszotta a főszerepet. A sorozatban végzett munkájáért három Emmy-jelölést kapott, és ami három évadon át futott 1987 és 1990 között, 2012-ben pedig kapott egy feldolgozást, ezúttal Kristin Kreuk és Jay Ryan szereplésével.

Ron Koslow a Kaliforniai Egyetemre, valamint az UCLA Filmművészeti Karára is járt, mielőtt jogi diplomát szerzett volna a Loyola Egyetemen. Ezután csatlakozott a Kaliforniai Ügyvédi Kamarához, ám ezután televíziós karrierbe kezdett, az évek során pedig olyan sorozatoknál működött közre forgatókönyvíróként, mint a Conor, a kelta, vagy a Holdfény. További érdemei közé tartozik az 1976-os Lifeguard című film forgatókönyvének megírása Sam Elliott főszereplésével, az 1984-es Elsőszülött Teri Garr-ral és Peter Wellerrel, illetve az 1985-ös Ármány és szőke című film forgatókönyvének megírása Jeff Goldblum és Michelle Pfeiffer főszereplésével.

A producer és író halálának bejelentése a barátokat és a rajongókat egyaránt mélyen elszomorította: az egyikük úgy fogalmazott, Koslow sokak gyerek- és kamaszkorát aranyozta be.

Koslow-nak tehetsége volt ahhoz, hogy fogjon egy ismerős ötletet, és egy különösebb, sötétebb, egyben romantikusabb színezetet adjon neki. Évtizedekkel később az általa teremtett világok továbbra is eljutnak az új közönséghez. Nyugodj békében a paradicsomban, Ron Koslow!

- írta egy rajongó, a Daily Star beszámolója szerint.