Tetőn át menekült a tolvaj, majd sírva fakadt, mikor elkapták a rendőrök

Kezdetben üresen álló, lakatlan, illetve eladásra szánt kecskeméti ingatlanokat szemelt ki magának a 18 éves tolvaj, aztán egyre bátrabb lett. Elfogásakor azonban már elszállt az önbizalom: a kerítésen és tetőn keresztül próbált menekülni, majd sírva fakadt, miután kattant a bilincs.

Könnyek között fogták el a fiatal tolvajt Fotó: Police.hu

Könnyek között fogták el a fiatal tolvajt

A rendőrség közleménye szerint múlt decembertől több kecskeméti városrészben is megfordult a fiatal, aki többek között szerszámokat és értéktárgyakat lopott el. Később már építkezéseken és felújításokon is felbukkant, ahonnan esetenként több százezer forint értékben zsákmányolt szerszámgépeket és egyéb eszközöket.

A kecskeméti nyomozóknak nem kellett sok, hogy összekapcsolják a lopásokat a módszer és körülmények alapján, majd azonosítsák a tettest. A fiatal ellen elfogatóparancsot adtak ki és hajtóvadászat indult, de nem találták.

A rendőrök végül szeptember 28-án ütöttek rajta lakóhelyén, de őrizetbe vétele nem ment zökkenőmentesen. A tolvaj az egyenruhások láttán menekülőre fogta, a kerítésen és a tetőn keresztül akart meglépni, de utolérték és elfogták. Amint a bilincs kattant csuklóján a fiatal sírva fakadt, de ez nem változtatott a történteken: előállították a rendőrségen, majd többrendbeli lopás miatt hallgatták ki. A nyomozók őrizetbe vették, és kezdeményezik letartóztatását.