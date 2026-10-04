Tetőn át menekült a tolvaj, majd sírva fakadt, mikor elkapták a rendőrök

Kezdetben üresen álló, lakatlan, illetve eladásra szánt kecskeméti ingatlanokat szemelt ki magának a 18 éves tolvaj, aztán egyre bátrabb lett. Elfogásakor azonban már elszállt az önbizalom: a kerítésen és tetőn keresztül próbált menekülni, majd sírva fakadt, miután kattant a bilincs.
A rendőrség közleménye szerint múlt decembertől több kecskeméti városrészben is megfordult a fiatal, aki többek között szerszámokat és értéktárgyakat lopott el. Később már építkezéseken és felújításokon is felbukkant, ahonnan esetenként több százezer forint értékben zsákmányolt szerszámgépeket és egyéb eszközöket.
A kecskeméti nyomozóknak nem kellett sok, hogy összekapcsolják a lopásokat a módszer és körülmények alapján, majd azonosítsák a tettest. A fiatal ellen elfogatóparancsot adtak ki és hajtóvadászat indult, de nem találták.
A rendőrök végül szeptember 28-án ütöttek rajta lakóhelyén, de őrizetbe vétele nem ment zökkenőmentesen. A tolvaj az egyenruhások láttán menekülőre fogta, a kerítésen és a tetőn keresztül akart meglépni, de utolérték és elfogták. Amint a bilincs kattant csuklóján a fiatal sírva fakadt, de ez nem változtatott a történteken: előállították a rendőrségen, majd többrendbeli lopás miatt hallgatták ki. A nyomozók őrizetbe vették, és kezdeményezik letartóztatását.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.