Megszólalásig hasonlít Jennifer Lopezre: döbbenetes fotó kering az interneten

Augusztus 30-án tartóztattak le egy minnesotai nőt, miután a vád szerint elektromos kéziszerszám-akkumulátorokat emelt el egy monticelloi üzletből. Az állítólagos lopás értéke körülbelül 580 dollár (nagyjából 183 295 forint) volt, az ok azonban, amiért a hölgy, a 35 éves Cyrena Anne Quast a figyelem középpontjába került, az volt, hogy a rendőrségi fotóján elképesztően hasonlít a híres énekesnőre, Jennifer Lopezre: olyannyira, hogy sokan már azt hitték, magát J.Lót állították elő.

Jennifer Lopez szakasztott mása ez a bolti tolvaj / Fotó: Jordan Pettitt / hot! magazin/Northfoto

Szakasztott mása a bolti tolvaj Jennifer Lopeznek

Azt hittem, ő az smink nélkül, amíg el nem olvastam a cikk címét. Ez őrület!

- írta egy rajongó az X-en (korábban Twitter).

Lehet, hogy ez a nő egyike azoknak, akik Elvist és Michael Jacksont imitálják, csak ő J. Lóként

- jegyezte meg egy másik kommentelő, míg egy újabb hozzászólásban viccesen megjegyezték:

Hiba van a mátrixban!

Parece la ficha policial de Jennifer Lopez, pero no, es una ladrona que se ha hecho viral por su parecido con la cantante https://t.co/A6oyKpWMGg — 20minutos.es (@20m) September 17, 2026