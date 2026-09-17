Megszólalásig hasonlít Jennifer Lopezre: döbbenetes fotó kering az interneten

Augusztus 30-án tartóztattak le egy minnesotai nőt, miután a vád szerint elektromos kéziszerszám-akkumulátorokat emelt el egy monticelloi üzletből. Az állítólagos lopás értéke körülbelül 580 dollár (nagyjából 183 295 forint) volt, az ok azonban, amiért a hölgy, a 35 éves Cyrena Anne Quast a figyelem középpontjába került, az volt, hogy a rendőrségi fotóján elképesztően hasonlít a híres énekesnőre, Jennifer Lopezre: olyannyira, hogy sokan már azt hitték, magát J.Lót állították elő.
Azt hittem, ő az smink nélkül, amíg el nem olvastam a cikk címét. Ez őrület!
- írta egy rajongó az X-en (korábban Twitter).
Lehet, hogy ez a nő egyike azoknak, akik Elvist és Michael Jacksont imitálják, csak ő J. Lóként
- jegyezte meg egy másik kommentelő, míg egy újabb hozzászólásban viccesen megjegyezték:
Hiba van a mátrixban!
A bolti tolvajt egyébként azután állították elő, miután az üzlet egyik alkalmazottja pár nappal később felismerte, és aki állítólag beismerte az akkumulátorok ellopását, majd ezt követően súlyos vétség miatt indult ellene eljárás. A Daily Mail által megszerzett dokumentumok szerint Quastot korábban már több tucatszor tartóztatták le kábítószer-birtoklásáért, ittas vezetésért, lopásért, érvényes jogosítvány nélküli vezetésért és birtokháborításért. A legutóbbi vétsége után azonban, egy nappal a letartóztatást követően, szabadon engedték - írja a UNILAD.
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