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Elöntötte a düh a részeg apát: mindössze 26 napos kisfiát ütötte meg

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PUBLIKÁLÁS: 2026. október 08. 15:30
sérüléstámadás
14 hónap börtönbüntetésre ítélték azt a férfit, aki egy részeg dühroham során megütötte mindössze 26 napos kisfiát. A vádlott eleinte tagadta a felelősségét, végül azonban beismerte: valójában egy másik emberre támadt rá, aki éppen a karjaiban tartotta a csecsemőt.

Egy apa megütötte saját 26 napos fiát, miközben részegen egy másik, őt tartó személyre támadt rá.

Részeg dührohamában újszülött fiát is megütötte az apa
Részeg dührohamában újszülött fiát is megütötte az apa. Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Részeg dührohamában újszülött fiát is megütötte az apa

2023 novemberében a 32 éves Ernest Oakley elvitte kisfiát a Norfolk and Norwich Egyetemi Kórházba, és azt mondta az orvosoknak, hogy egy másik kisgyermek véletlenül fejbe rúgta az újszülöttet, miközben a kanapén volt. A baba ezután rosszul lett, és a cambridge-i Addenbrooke's Kórházba szállították, ahol az orvosok jelezték a rendőrségnek, hogy kétségeik vannak az apa által elmondottakkal kapcsolatban.

Oakleyt ezután letartóztatták, de továbbra is tagadta, hogy bármilyen köze lett volna fia sérüléseihez. Csak a tárgyalás kitűzése után ismerte el, hogy részegen ütötte meg azt a személyt, aki az újszülöttet tartotta.

A bíróságon elhangzott, hogy a támadás során az apa gondatlansága miatt a csecsemőt is eltalálta az ütés. A norwichi férfi végül bűnösnek vallotta magát testi sértés vádjában. Katharine Moore bíró 2026. szeptember 30-án 14 hónap börtönbüntetésre ítélte Oakleyt a Norwich Koronabíróságon.

Ön megtámadta 26 napos fiát, miután dühében, ittasan valaki másra rátámadt. Az ön kisfiát, bár nem szándékosan, de meggondolatlanságból, szintén eltalálta az ütés - a feje jobb oldalán egy duzzadt területet okozva

- hangzott el a tárgyaláson.

Az ítélethirdetést követően Rachel Woods nyomozó, a Norfolk Rendőrség Gyermekbántalmazási Nyomozó Osztályának munkatársa elmondta: "Ez egy különösen felkavaró eset volt, ahol egy apró csecsemő sérült meg." Kiemelte, hogy csapatuk különösen elkötelezett a gyermekek védelme iránt, és továbbra is bíróság elé fogják állítani azokat, akik bántani akarják őket - írta a Mirror.

 

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