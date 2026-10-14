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Rádőlt egy 55 kilós kijelző egy ötéves kisfiúra az iskolában, belehalt sérüléseibe

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors halálos baleset
PUBLIKÁLÁS: 2026. október 14. 09:00
balesetiskola
Tragikus baleset történt egy floridai általános iskolában, ahol egy ötéves kisfiúra rádőlt egy mintegy 55 kilogrammos kijelzőtábla. A kisfiú életét már nem tudták megmenteni, a család pedig most válaszokat követel az iskolától.
Bors
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A tragédia október 7-én, a Riviera Általános Iskolában történt. Az 5 éves Bellamy Dawkins-Morris éppen a többi diákkal együtt sorakozott, amikor egy nagy méretű kijelzőtáblát előre-hátra mozgatott. A tábla ekkor váratlanul kioldódott, majd rádőlt a kisfiúra. 

halálos baleset, Bellamy Dawkins-Morris, Riviera Elementary School, kisfiú
A kisfiú belehalt súlyos sérüléseibe
Fotó: Twitter/X

Az iskola munkatársai délelőtt 11 óra 36 perc körül értesítették a rendőrséget, és azonnal megkezdték az életmentő beavatkozást. A gyermeket a rendőrök a Holmes Regional Medical Centerbe szállították, ahol később halottnak nyilvánították.

A kisfiú családja válaszokat akar

A tragédia után Mark Rendell tankerületi felügyelő közleményben fejezte ki részvétét. Azt mondta, több mint harminc éve dolgozik a területen, de nehéz szavakat találnia egy ilyen veszteségre.

Bellamy családját teljesen összetörte a tragédia. A kisfiú nagymamája, Christy Rodriguez Bruno és nagynénje, Miriam Rodriguez szerint azonban egyre inkább az a kérdés foglalkoztatja őket, hogyan történhetett meg, hogy a kijelző rádőlt a gyermekre.

Válaszokra van szükségünk, és azonnal meg kell kapnunk őket

– mondta Miriam egy helyi televíziónak.

A család szerint nem volt megfelelően rögzítve a kijelző

A hozzátartozók szerint Bellamy autizmussal élt, és Miriam elmondása alapján a mozgó tárgyakat ösztönösen tovább mozgatta. A családtag szerint éppen ezért különösen fontos lett volna, hogy a kijelző megfelelően rögzítve legyen.

A család szerint a berendezés nem volt kellően biztonságosan rögzítve, és azt sem értik, miért lehetett egyáltalán mozgatni, ugyanis hasonló helyzetben bármelyik gyermek megsérülhetett volna – írja a Daily Mail.

A rendőrség vizsgálja a történteket

Az eset körülményeit jelenleg a Palm Bay-i rendőrség vizsgálja. A család úgy véli, hogy az iskola nem közölt velük minden részletet, és azt is fontolgatják, hogy jogi útra terelik az ügyet.

A vizsgálat még folyamatban van, így egyelőre nem tisztázott, pontosan miért oldódott ki a kijelző, illetve azt megfelelően rögzítették-e a tragédia előtt.

Szörnyű baleset: apa és lánya együtt mentek dolgozni, de már soha nem tértek haza

Felfoghatatlan tragédia rázott meg egy teljes munkahelyi közösséget: egy apa és húszas éveiben járó lánya is életét vesztette munka közben. A helyszínre nagy erőkkel vonultak ki a mentők és a rendőrök, ám egyikük életét sem tudták megmenteni. A történtek pontos körülményeit még vizsgálják.

 

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