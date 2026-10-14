Rádőlt egy 55 kilós kijelző egy ötéves kisfiúra az iskolában, belehalt sérüléseibe

A tragédia október 7-én, a Riviera Általános Iskolában történt. Az 5 éves Bellamy Dawkins-Morris éppen a többi diákkal együtt sorakozott, amikor egy nagy méretű kijelzőtáblát előre-hátra mozgatott. A tábla ekkor váratlanul kioldódott, majd rádőlt a kisfiúra.

A kisfiú belehalt súlyos sérüléseibe

Fotó: Twitter/X

Az iskola munkatársai délelőtt 11 óra 36 perc körül értesítették a rendőrséget, és azonnal megkezdték az életmentő beavatkozást. A gyermeket a rendőrök a Holmes Regional Medical Centerbe szállították, ahol később halottnak nyilvánították.

A kisfiú családja válaszokat akar

A tragédia után Mark Rendell tankerületi felügyelő közleményben fejezte ki részvétét. Azt mondta, több mint harminc éve dolgozik a területen, de nehéz szavakat találnia egy ilyen veszteségre.

Bellamy családját teljesen összetörte a tragédia. A kisfiú nagymamája, Christy Rodriguez Bruno és nagynénje, Miriam Rodriguez szerint azonban egyre inkább az a kérdés foglalkoztatja őket, hogyan történhetett meg, hogy a kijelző rádőlt a gyermekre.

Válaszokra van szükségünk, és azonnal meg kell kapnunk őket

– mondta Miriam egy helyi televíziónak.

💔 HE WENT TO SCHOOL WEDNESDAY MORNING. HE NEVER CAME HOME. Five-year-old Bellamy Dawkins-Morris was killed Wednesday, October 7, after a 120-pound interactive display board fell on him at Riviera Elementary School in Palm Bay, Florida. Bellamy had autism. According to his family, his mother was told he had been moving the board back and forth while other students were lining up when it tipped over and crushed him. He was rushed to the hospital, where he died. Now his devastated family wants to know WHY a 120-pound piece of equipment was able to fall on a small child and whether anyone was properly supervising him. Was that board secured? Why was it able to tip over? Where were the adults? Those are questions investigators need to answer. His grandmother said he was supposed to be somewhere safe, enjoying life as a five-year-old. Instead, his family is planning a funeral. A little boy should be able to go to elementary school and COME HOME. This is absolutely heartbreaking. 💔 Prayers for Bellamy's family. 🙏 — 🎹 Ames™ 🎹 (@AmesStraight) October 8, 2026

A család szerint nem volt megfelelően rögzítve a kijelző

A hozzátartozók szerint Bellamy autizmussal élt, és Miriam elmondása alapján a mozgó tárgyakat ösztönösen tovább mozgatta. A családtag szerint éppen ezért különösen fontos lett volna, hogy a kijelző megfelelően rögzítve legyen.

A család szerint a berendezés nem volt kellően biztonságosan rögzítve, és azt sem értik, miért lehetett egyáltalán mozgatni, ugyanis hasonló helyzetben bármelyik gyermek megsérülhetett volna – írja a Daily Mail.

FL Boy Bellamy Dawkins-Morris Dies At Elementary School After Struck By Falling Video Sign Dawkins-Morris, 5, died Wednesday after a 120-pound video display board fell on him at Riviera Elementary School in Palm Bay, Brevard County, Florida, about 175 miles north of Miami. The incident occurred shortly before noon, when the large Promethean brand display board fell and seriously injured Bellamy. School staff immediately called 911 and began emergency lifesaving measures before the boy was transported to Holmes Regional Medical Center, where he later died. Palm Bay Police Deputy Chief Nicholas Szczepanski said the department’s Special Victims Unit and Major Case Unit are investigating the circumstances surrounding the incident. Full story in comments: — THECOUNT.com ™ © (@THECOUNTnews) October 8, 2026

A rendőrség vizsgálja a történteket

Az eset körülményeit jelenleg a Palm Bay-i rendőrség vizsgálja. A család úgy véli, hogy az iskola nem közölt velük minden részletet, és azt is fontolgatják, hogy jogi útra terelik az ügyet.

A vizsgálat még folyamatban van, így egyelőre nem tisztázott, pontosan miért oldódott ki a kijelző, illetve azt megfelelően rögzítették-e a tragédia előtt.

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