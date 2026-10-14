Rádőlt egy 55 kilós kijelző egy ötéves kisfiúra az iskolában, belehalt sérüléseibe

A tragédia október 7-én, a Riviera Általános Iskolában történt. Az 5 éves Bellamy Dawkins-Morris éppen a többi diákkal együtt sorakozott, amikor egy nagy méretű kijelzőtáblát előre-hátra mozgatott. A tábla ekkor váratlanul kioldódott, majd rádőlt a kisfiúra.
Az iskola munkatársai délelőtt 11 óra 36 perc körül értesítették a rendőrséget, és azonnal megkezdték az életmentő beavatkozást. A gyermeket a rendőrök a Holmes Regional Medical Centerbe szállították, ahol később halottnak nyilvánították.
A tragédia után Mark Rendell tankerületi felügyelő közleményben fejezte ki részvétét. Azt mondta, több mint harminc éve dolgozik a területen, de nehéz szavakat találnia egy ilyen veszteségre.
Bellamy családját teljesen összetörte a tragédia. A kisfiú nagymamája, Christy Rodriguez Bruno és nagynénje, Miriam Rodriguez szerint azonban egyre inkább az a kérdés foglalkoztatja őket, hogyan történhetett meg, hogy a kijelző rádőlt a gyermekre.
Válaszokra van szükségünk, és azonnal meg kell kapnunk őket
– mondta Miriam egy helyi televíziónak.
A hozzátartozók szerint Bellamy autizmussal élt, és Miriam elmondása alapján a mozgó tárgyakat ösztönösen tovább mozgatta. A családtag szerint éppen ezért különösen fontos lett volna, hogy a kijelző megfelelően rögzítve legyen.
A család szerint a berendezés nem volt kellően biztonságosan rögzítve, és azt sem értik, miért lehetett egyáltalán mozgatni, ugyanis hasonló helyzetben bármelyik gyermek megsérülhetett volna – írja a Daily Mail.
Az eset körülményeit jelenleg a Palm Bay-i rendőrség vizsgálja. A család úgy véli, hogy az iskola nem közölt velük minden részletet, és azt is fontolgatják, hogy jogi útra terelik az ügyet.
A vizsgálat még folyamatban van, így egyelőre nem tisztázott, pontosan miért oldódott ki a kijelző, illetve azt megfelelően rögzítették-e a tragédia előtt.
Felfoghatatlan tragédia rázott meg egy teljes munkahelyi közösséget: egy apa és húszas éveiben járó lánya is életét vesztette munka közben. A helyszínre nagy erőkkel vonultak ki a mentők és a rendőrök, ám egyikük életét sem tudták megmenteni. A történtek pontos körülményeit még vizsgálják.
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