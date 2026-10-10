Öt pohár bort ivott, majd elaludt szoptatás közben – meghalt az öthónapos kislánya

Az öthónapos kisbaba, Nancy augusztus 16-án, hajnali négy óra körül került édesanyja, Poppy Hamilton mellé a nagyágyba a dorseti Weymouthban. A kislány nehezen aludt a hőség miatt, ezért anyja két párnával megtámasztotta magát, majd szoptatni kezdte. A nő később elaludt.
Az édesanya reggel nyolc óra körül ébredt fel, ekkor azonban azt látta, hogy Nancy nem reagál, és egy párna takarja az arcát.
A kisbaba nagyapja a közelben lakott, és egészségügyi képzettséggel rendelkezett, azonnal a helyszínre sietett, közben a mentőket is hívták. A gyermeket megpróbálták újraéleszteni, de nem sikerült megmenteni, a helyszínen halottnak nyilvánították – írja a Daily Mail.
A vizsgálat során kiderült, hogy az édesanya az előző napon megivott 5-6 pohár bort. Brendan Allen dorseti halottkém szerint nincs bizonyíték arra, hogy ennek köze van a kislány halálához, a boncolás nem tudta egyértelműen megállapítani a halál okát.
Ugyanakkor arra felhívta a figyelmet, hogy az alkoholfogyasztás mellett történő együttalvás nagyobb kockázatnak teszi ki a csecsemőket.
A kisbaba aznap este fél nyolc körül került a kiságyába. Körülbelül 45 perccel később azonban felébredt, ezért a szülei levitték a földszintre. A kislány egy játszószőnyegen töltötte az időt, majd este tíz és tizenegy óra között ismét elaludt. Később újra felébredt, hajnali négykor pedig nyűgös volt, ezért édesanyja maga mellé vette.
A gyermek édesapja, Daniel közben egy másik szobában az idősebb gyermekükről gondoskodott, aki szintén felébredt az éjszaka folyamán.
A rendőrség végül nem indított büntetőeljárást. Lee Emery nyomozó szerint a család szeretetteljes környezetet biztosított Nancynek és testvérének, és nem látták indokoltnak a büntetőjogi nyomozást. A nyomozó ugyanakkor megjegyezte, hogy az együttalvás bizonyos körülmények között nem tekinthető ideálisnak.
A kislány egyébként szívfejlődési rendellenességgel született, de korábban egészségesnek számított.
Az alkoholfogyasztás melletti együttalvás növelheti a kockázatot, ugyanakkor az sem bizonyítható egyértelműen, hogy Nancy halálát egy párna vagy a túlmelegedés okozta.
Samantha Holden, a Southamptoni Általános Kórház gyermekgyógyász szakorvosa szerint hirtelen fellépő, előre nem látható egészségügyi okok – például szívritmuszavar vagy roham – sem zárhatók ki teljes bizonyossággal.
Felfoghatatlan tragédia rázott meg egy teljes munkahelyi közösséget: egy apa és húszas éveiben járó lánya is életét vesztette munka közben. A helyszínre nagy erőkkel vonultak ki a mentők és a rendőrök, ám egyikük életét sem tudták megmenteni. A történtek pontos körülményeit még vizsgálják.
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