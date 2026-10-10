Gyerekek aludtak a házában, amikor holtan találták a háromgyermekes háziorvost – gyilkosság miatt nyomoznak

Holtan találtak otthonában egy háziorvost, miközben gyerekek töltötték nála az éjszakát.

Holtan találták otthonában a háromgyermekes háziorvost, egy férfit gyilkosság gyanújával őrizetbe vettek

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Holtan találták otthonában a háromgyermekes háziorvost, egy férfit gyilkosság gyanújával őrizetbe vettek

A negyvenes éveiben járó Hannah Cain holttestére vasárnap hajnalban találtak rá a norfolki Dersinghamben, a sandringhami királyi birtok közelében. A rendőrség gyilkosság gyanújával őrizetbe vett egy negyvenes éveiben járó férfit, aki továbbra is rendőrségi őrizetben van.

A munkája során Dr. Hannah Terry néven ismert nő a közeli Grimston egyik háziorvosi rendelőjében dolgozott. A rendelő a tragédiát követő napon bezárt, vezetői közlése szerint az intézkedésre „a rendelő munkatársait érintő rendkívül nehéz körülmények miatt” volt szükség.

A Sandringham House-tól mintegy másfél kilométerre fekvő Dersingham lakói szerint Hannah-nak kisgyermekei voltak, és aznap éjszaka más gyerekek is az otthonában aludtak. A nő egy nagy, különálló családi házban élt a Fern Hillen. Miután hajnali 2 óra 20 perc körül riasztották a rendőrséget a házhoz, az ott tartózkodó többi gyermeket a rendőrök hazavitték a családjukhoz. A rendőrség ezt követően lezárta és kordonnal vette körül az ingatlant.