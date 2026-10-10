Gyerekek aludtak a házában, amikor holtan találták a háromgyermekes háziorvost – gyilkosság miatt nyomoznak

Holtan találtak otthonában egy háziorvost, miközben gyerekek töltötték nála az éjszakát.
A negyvenes éveiben járó Hannah Cain holttestére vasárnap hajnalban találtak rá a norfolki Dersinghamben, a sandringhami királyi birtok közelében. A rendőrség gyilkosság gyanújával őrizetbe vett egy negyvenes éveiben járó férfit, aki továbbra is rendőrségi őrizetben van.
A munkája során Dr. Hannah Terry néven ismert nő a közeli Grimston egyik háziorvosi rendelőjében dolgozott. A rendelő a tragédiát követő napon bezárt, vezetői közlése szerint az intézkedésre „a rendelő munkatársait érintő rendkívül nehéz körülmények miatt” volt szükség.
A Sandringham House-tól mintegy másfél kilométerre fekvő Dersingham lakói szerint Hannah-nak kisgyermekei voltak, és aznap éjszaka más gyerekek is az otthonában aludtak. A nő egy nagy, különálló családi házban élt a Fern Hillen. Miután hajnali 2 óra 20 perc körül riasztották a rendőrséget a házhoz, az ott tartózkodó többi gyermeket a rendőrök hazavitték a családjukhoz. A rendőrség ezt követően lezárta és kordonnal vette körül az ingatlant.
A későbbiekben a rendőrség különleges egységének munkatársai is megérkeztek egy furgonnal, amellyel az egyik szomszéd kocsifelhajtóján parkoltak le. A rendőrök kék védőkesztyűt húztak, mielőtt beléptek a házba.
A helyiek Norfolk csendes, nyugodt szegleteként jellemezték a települést. Egy szomszéd elmondása szerint Hannah tíz éve élt a Fern Hillen található házban. A fákkal szegélyezett utca a faluból a környező vidékre vezet.
Egyszerűen csodálatos ember volt, három gyönyörű kisgyermek édesanyja. Valami nyilvánvalóan szörnyen félresiklott. Egyszerűen nincsenek szavaim, egyikünknek sincsenek
– mondta a szomszéd a Mirror szerint.
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