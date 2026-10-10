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Gyerekek aludtak a házában, amikor holtan találták a háromgyermekes háziorvost – gyilkosság miatt nyomoznak

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors háziorvos
PUBLIKÁLÁS: 2026. október 10. 17:00
gyilkossággyerekrendőrség
Gyerekek töltötték az éjszakát annak a háromgyermekes doktornőnek az otthonában, akit vasárnap hajnalban holtan találtak egy csendes norfolki faluban. A negyvenes éveiben járó Hannah Cainhez mentőket és rendőröket riasztottak, de az életét már nem tudták megmenteni. A rendőrség gyilkosság gyanújával őrizetbe vett egy szintén negyvenes éveiben járó férfit, akinek kihallgatására további 32 órát kaptak a nyomozók.
N.T.
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Holtan találtak otthonában egy háziorvost, miközben gyerekek töltötték nála az éjszakát.

Holtan találták otthonában a háromgyermekes háziorvost, egy férfit gyilkosság gyanújával őrizetbe vettek
Holtan találták otthonában a háromgyermekes háziorvost, egy férfit gyilkosság gyanújával őrizetbe vettek
Fotó: Képünk illusztráció: unsplash

Holtan találták otthonában a háromgyermekes háziorvost, egy férfit gyilkosság gyanújával őrizetbe vettek

A negyvenes éveiben járó Hannah Cain holttestére vasárnap hajnalban találtak rá a norfolki Dersinghamben, a sandringhami királyi birtok közelében. A rendőrség gyilkosság gyanújával őrizetbe vett egy negyvenes éveiben járó férfit, aki továbbra is rendőrségi őrizetben van.

A munkája során Dr. Hannah Terry néven ismert nő a közeli Grimston egyik háziorvosi rendelőjében dolgozott. A rendelő a tragédiát követő napon bezárt, vezetői közlése szerint az intézkedésre „a rendelő munkatársait érintő rendkívül nehéz körülmények miatt” volt szükség.

A Sandringham House-tól mintegy másfél kilométerre fekvő Dersingham lakói szerint Hannah-nak kisgyermekei voltak, és aznap éjszaka más gyerekek is az otthonában aludtak. A nő egy nagy, különálló családi házban élt a Fern Hillen. Miután hajnali 2 óra 20 perc körül riasztották a rendőrséget a házhoz, az ott tartózkodó többi gyermeket a rendőrök hazavitték a családjukhoz. A rendőrség ezt követően lezárta és kordonnal vette körül az ingatlant.

A későbbiekben a rendőrség különleges egységének munkatársai is megérkeztek egy furgonnal, amellyel az egyik szomszéd kocsifelhajtóján parkoltak le. A rendőrök kék védőkesztyűt húztak, mielőtt beléptek a házba.

A helyiek Norfolk csendes, nyugodt szegleteként jellemezték a települést. Egy szomszéd elmondása szerint Hannah tíz éve élt a Fern Hillen található házban. A fákkal szegélyezett utca a faluból a környező vidékre vezet.

Egyszerűen csodálatos ember volt, három gyönyörű kisgyermek édesanyja. Valami nyilvánvalóan szörnyen félresiklott. Egyszerűen nincsenek szavaim, egyikünknek sincsenek

– mondta a szomszéd a Mirror szerint. 

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