„A kétéves kislányom imádja az életet, még csak nem is sejti, hogy meg fog halni”

Kétségbeesett harcot vív kétéves kislányáért egy édesanya, miután az orvosok közölték vele, hogy gyermeke daganatos betegsége már végstádiumban van. Alicia Rickman most 625 ezer fontot – átszámítva mintegy 280 millió forintot – próbál összegyűjteni egy külföldi kezelésre, amely reményei szerint megmentheti lánya, Betty életét. Az édesanya szerint a halálos beteg kislány látszólag annyira egészséges és tele van energiával, hogy aki nem ismeri a történetét, nem is sejtené, milyen súlyos az állapota.
Bettynél tavaly júliusban diagnosztizáltak neuroblasztómát. A kislány megterhelő kezeléseken esett át, februárban azonban ismét daganatos elváltozásra utaló jeleket találtak, ezúttal az agyát körülvevő folyadékban. Családja most versenyt fut az idővel, hogy előteremtse egy külföldön elérhető, potenciálisan életmentő kezelés költségeit.
Rettenetesen félek attól, hogy elveszítem
– mondta Alicia, aki háziorvosi rendelőben dolgozik recepciósként az angliai Hampshire megyei Tottonban.
Amikor meghallottam, hogy a betegsége végstádiumban van, egyszerűen nem akartam elhinni. Betty látszólag olyan jól van, és annyira tele van élettel, hogy képtelen voltam felfogni, hogyan juthattak erre a következtetésre.
Az édesanya számára különösen fájdalmas, hogy lánya rövid életének jelentős részét a betegség és a kezelések határozták meg.
– Anyaként borzalmas belegondolni, hogy ilyen rövid életéből ennyit elvett a betegség és a kezelés. Valahányszor azt hisszük, hogy gyakorlatilag sikerült megszabadulnia a ráktól, a következő vizsgálat ismét kimutatja a betegséget
– fogalmazott Alicia.
Alicia 2025 júniusában kezdett először komolyabban aggódni a kislányáért, amikor Betty belázasodott, és a magas testhőmérséklet tíz napon keresztül nem múlt el. A gyermek egy idő után már enni és inni sem akart, feltűnően sápadt és aluszékony lett, korábbi energiája pedig szinte teljesen eltűnt. A bölcsődében is észrevették a változást, és jelezték az édesanyának, hogy Betty nem olyan, mint máskor.
Alicia eleinte arra gyanakodott, hogy kislányának húgyúti fertőzése lehet. Az első orvosi vizsgálat során azonban úgy vélték, valamilyen vírusos megbetegedés állhat a tünetek hátterében, mivel Betty közösségbe járt.
– Másodszor is visszavittem az orvoshoz, ekkor azt mondták, hogy fülgyulladása van, ezért ötnapos antibiotikum-kúrát kapott – idézte fel az édesanya.
A kezelés azonban nem hozta meg a várt javulást: Betty láza 24 órán belül ismét visszatért. Ekkor Alicia munkahelyén az egyik orvos azt tanácsolta neki, hogy a kislányt már gyermekorvosnak kellene megvizsgálnia.
– Harmadszor is visszavittem, de ismét azt mondták, hogy valószínűleg csak lassabban épül fel a fertőzésből. Huszonnégy órával később azonban már egy sürgősségi ellátóhelyre vittem. Ott azt mondták, hogy mivel addigra háromszor is jártunk a háziorvosnál, Southamptonba kell mennünk, hogy ott alaposabban kivizsgálják – mondta Alicia.
Az édesanya elmondása szerint amikor végül kórházba kerültek, már az állapotfelmérést végző nővér is azonnal érzékelte, hogy komoly baj lehet. Az orvosok vérvizsgálatokat végeztek, majd közölték az édesanyával, hogy Betty bizonyos vérértékei veszélyesen alacsonyak, ami akár daganatos betegségre is utalhat.
Kértem, hogy mutassák meg a vizsgálati felvételeket, mert egyszerűen képtelen voltam felfogni, mi történik. Bettyn szinte semmilyen külső jele nem látszott annak, hogy ennyire súlyos beteg. Mindenki azt mondta, milyen jól néz ki, és a körülmények ellenére milyen szépen fejlődik, a beszéde is megfelelő ütemben haladt
– idézte fel Alicia.
A diagnózist rendkívül intenzív kezeléssorozat követte. Betty nyolc ciklus gyorsított kemoterápiát kapott, majd további kemoterápián és immunterápián esett át. Őssejteket is gyűjtöttek tőle, megműtötték, emellett összesen 12 alkalommal kapott sugárkezelést az agy, a gerinc és a hasi terület érintésével.
Állapota 2025 júliusában drámai fordulatot vett: a hasüregében lévő daganat bevérzett, ami olyan súlyos vérzést okozott, hogy Betty majdnem életét vesztette.
Minden elképesztően gyorsan történt. Az egyik pillanatban még az ágyban ülve mondókákat nézett a kórházban, a következőben pedig már lélegeztetőgépen volt. Egyszerűen felfoghatatlannak tűnt az egész
– mondta az édesanya.
Betty az intenzív osztályra került, ahol az orvosoknak sikerült megállítaniuk a vérzést. A megpróbáltatások ellenére később biztató eredmény érkezett: Alicia elmondása szerint egy egész testes vizsgálat már nem mutatott ki aktív neuroblasztómasejteket.
Idén júliusban azonban újabb lesújtó hírt kapott a család. A vizsgálatok szerint a daganatos betegség leptomeningeális formában továbbterjedt, vagyis az agyat körülvevő folyadékot is érintette. Emellett Betty jobb térdénél, a rekeszizomnál és a csontvelőben is találtak érintettséget. Az agyat körülvevő folyadékban észlelt legnagyobb elváltozás mintegy 5 milliméteres volt.
Az orvosok ezt követően közölték a családdal, hogy Betty betegsége gyógyíthatatlannak tekinthető, és a brit állami egészségügyi rendszerben (NHS) jelenleg rendelkezésre álló kezelésekkel már nem látnak lehetőséget a kislány meggyógyítására.
Alicia és párja, Betty 33 éves édesapja, Kelvin Gale azonban nem akarja feladni a reményt. A család 625 ezer fontot, átszámítva mintegy 280 millió forintot próbál a lehető legrövidebb idő alatt összegyűjteni, hogy kislányukat a spanyolországi barcelonai SJD gyermekkórházba vihessék. A külföldi kezelési lehetőségről egy Facebookon működő támogató csoportban szereztek tudomást – írja a Mirror.
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