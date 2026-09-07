„A kétéves kislányom imádja az életet, még csak nem is sejti, hogy meg fog halni”

Kétségbeesett harcot vív kétéves kislányáért egy édesanya, miután az orvosok közölték vele, hogy gyermeke daganatos betegsége már végstádiumban van. Alicia Rickman most 625 ezer fontot – átszámítva mintegy 280 millió forintot – próbál összegyűjteni egy külföldi kezelésre, amely reményei szerint megmentheti lánya, Betty életét. Az édesanya szerint a halálos beteg kislány látszólag annyira egészséges és tele van energiával, hogy aki nem ismeri a történetét, nem is sejtené, milyen súlyos az állapota.

Halálos beteg a kétéves Betty, családja versenyt fut az idővel

Fotó: Freepik.com/Illusztráció

Halálos beteg a kétéves Betty, családja versenyt fut az idővel

Bettynél tavaly júliusban diagnosztizáltak neuroblasztómát. A kislány megterhelő kezeléseken esett át, februárban azonban ismét daganatos elváltozásra utaló jeleket találtak, ezúttal az agyát körülvevő folyadékban. Családja most versenyt fut az idővel, hogy előteremtse egy külföldön elérhető, potenciálisan életmentő kezelés költségeit.

Rettenetesen félek attól, hogy elveszítem

– mondta Alicia, aki háziorvosi rendelőben dolgozik recepciósként az angliai Hampshire megyei Tottonban.

Amikor meghallottam, hogy a betegsége végstádiumban van, egyszerűen nem akartam elhinni. Betty látszólag olyan jól van, és annyira tele van élettel, hogy képtelen voltam felfogni, hogyan juthattak erre a következtetésre.

Az édesanya számára különösen fájdalmas, hogy lánya rövid életének jelentős részét a betegség és a kezelések határozták meg.

– Anyaként borzalmas belegondolni, hogy ilyen rövid életéből ennyit elvett a betegség és a kezelés. Valahányszor azt hisszük, hogy gyakorlatilag sikerült megszabadulnia a ráktól, a következő vizsgálat ismét kimutatja a betegséget

– fogalmazott Alicia.

Alicia 2025 júniusában kezdett először komolyabban aggódni a kislányáért, amikor Betty belázasodott, és a magas testhőmérséklet tíz napon keresztül nem múlt el. A gyermek egy idő után már enni és inni sem akart, feltűnően sápadt és aluszékony lett, korábbi energiája pedig szinte teljesen eltűnt. A bölcsődében is észrevették a változást, és jelezték az édesanyának, hogy Betty nem olyan, mint máskor.