Kannibalizmussal gyanúsítják a négyéves fia meggyilkolásával vádolt anyát

Gyilkossággal vádolnak egy 32 éves ausztrál nőt, miután négyéves kisfiát holtan találták egy lakásban. Az anya önként ment be a rendőrségre, ahol állítólag azt mondta a nyomozóknak, hogy evett a gyermek testéből. A rendőrök ezt követően vonultak ki a New South Wales állambeli Wyong egyik lakóépületéhez. A lakásban megtalálták a kisfiú holttestét, amelyen súlyos sérülések voltak, különösen a karján. A gyermek a feltételezések szerint már több napja halott lehetett, mire értesítették a hatóságokat.

gyermekgyilkosság: Kannibalizmussal is összefüggésbe került a négyéves kisfiú halála

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Kannibalizmussal is összefüggésbe került a négyéves gyermek halála

Az anyát gyilkossággal vádolták meg, és rendőrségi őrizetben tartják. A nyomozók többek között nyál-, vér- és körömmintát vesznek tőle, valamint megvizsgálják a körmei alatt található anyagokat is.

A Daily Mail szerint a nő és kisfia körülbelül öt hónappal korábban költözött a lakásba, hogy elmeneküljenek családon belüli erőszak elől. A nő múltjában több családi konfliktus is szerepel. Bírósági iratok szerint saját édesanyja és egy másik férfi rokona is távoltartási végzést kért ellene, korábban pedig állítólagos droghasználata miatt is konfliktusba került családjával.

A rendőrség még napokkal az anya letartóztatása után is helyszínelt a lakásnál. A ház előtt közben játékokat és üzeneteket hagytak a meghalt kisfiú emlékére.