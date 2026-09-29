JátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
10°C Székesfehérvár

Mihály névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Így néz ki Sihell Ferryék budapesti álomotthona – FOTÓK

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Sihell Ferry
PUBLIKÁLÁS: 2026. szeptember 29. 06:00
álomotthonnyaralólakás
A mulatós zenész és a felesége, Viki évek óta kétlaki életet élnek: Angyalföld és Bogács egyaránt elrabolta a szívüket, mindkét helyet az otthonuknak nevezik. Sihell Ferry és neje lakása igazi álomotthon!
Bors
A szerző cikkei

Sihell Ferry és felesége, Viki budapesti lakásukat néhány évvel ezelőtt vásárolták, szerelem volt első látásra. A társasház legfelső emelete hatalmas terekkel rendelkezik, és az L alakú teraszról csodás kilátás nyílik a városra. Mindez közel van a belvároshoz, mégis távol annak zajától.

Sihell Ferry
Sihell Ferryék otthona igazi gyöngyszem
(Fotó: hot! magazin/ Szabolcs László)
  • Sihell Ferry és felesége, Viki budapesti otthona szerelem volt első látásra
  • A tágas lakásból lenyűgöző panoráma nyílik a városra
  • Bogácsi házuk a pihenés és a vendéglátás helyszíne
  • Mindkét otthon berendezését Viki álmodta meg

Sihell Ferry álomotthonai

Sihell Ferry és Viki bogácsi otthonában a pihenésé a főszerep. Az idejük nagyobbik részét itt töltik, és szívesen fogadnak vendégeket – írja a hot! magazin. Eredetileg ez egy kicsi nyaraló volt, a kétszintes házikót azonban Ferryék idővel felújították, illetve átalakították. Sihell Ferry feleségére bízta mindkét ingatlan berendezését. Viki a kedvenc színeivel, a fehérrel és a barna árnyalataival játszva varázsolta otthonossá a rideg falakat.

Nappali

A lakás központi része a nagy, amerikai konyhás nappali, ahol a barna és árnyalatai, valamint a fehér színek az uralkodók. A terek kialakításánál, a lakás berendezésénél főként Viki ízlése érvényesült.

hot feltöltés Hot otthon: Sihell Ferryék kétlaki életet élnek
(Fotó: hot! magazin/ Szabolcs László)

Stúdió

Íme, Ferry dolgozószobája, a stúdió, ahová bátran visszavonulhat alkotni! Itt minden adott egy új album születéséhez, a fellépések előtti gyakorláshoz. Természetesen az aranylemezek sem hiányozhatnak a falról.

hot feltöltés Hot otthon: Sihell Ferryék kétlaki életet élnek
(Fotó: hot! magazin/ Szabolcs László)

Emléktárgyak

Ferry és Viki otthona tele van közös fotókkal, az utazásaik során vásárolt szuvenírekkel. Az apró kiegészítők otthonossá varázsolják a tereket, miközben megőrzik az azokra jellemző letisztult eleganciát.

hot feltöltés Hot otthon: Sihell Ferryék kétlaki életet élnek
(Fotó: hot! magazin/ Szabolcs László)

Terasz

Ezen a fedett részen a természetességé a főszerep. A fehér rattanbútorok és a látható, felületkezelt gerendák harmonikusan kiegészítik egymást, ráadásul a fehér szín nemcsak tágítja a teret, hanem megtöri annak komorságát is.

hot feltöltés Hot otthon: Sihell Ferryék kétlaki életet élnek
(Fotó: hot! magazin/ archív)

Nyaraló

A bogácsi ház körül nagyon sok a munka. A terasz kialakításánál fontos szempont volt, hogy minél több barátnak, vendégnek ­legyen helye, de a tulajdonosok odafigyeltek arra is, hogy megmaradjon a természet és az épített környezet helyes aránya.

hot feltöltés Hot otthon: Sihell Ferryék kétlaki életet élnek
(Fotó: hot! magazin/ archív)
hétfői címlap
További részletek és érdekességek a sztárvilágból a legfrisebb hot! magazinban!
(Fotó: hot! magazin)

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu