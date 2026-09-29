Így néz ki Sihell Ferryék budapesti álomotthona – FOTÓK

Sihell Ferry és felesége, Viki budapesti lakásukat néhány évvel ezelőtt vásárolták, szerelem volt első látásra. A társasház legfelső emelete hatalmas terekkel rendelkezik, és az L alakú teraszról csodás kilátás nyílik a városra. Mindez közel van a belvároshoz, mégis távol annak zajától.

Sihell Ferryék otthona igazi gyöngyszem

(Fotó: hot! magazin/ Szabolcs László)

Sihell Ferry és felesége, Viki budapesti otthona szerelem volt első látásra

A tágas lakásból lenyűgöző panoráma nyílik a városra

Bogácsi házuk a pihenés és a vendéglátás helyszíne

Mindkét otthon berendezését Viki álmodta meg

Sihell Ferry álomotthonai

Sihell Ferry és Viki bogácsi otthonában a pihenésé a főszerep. Az idejük nagyobbik részét itt töltik, és szívesen fogadnak vendégeket – írja a hot! magazin. Eredetileg ez egy kicsi nyaraló volt, a kétszintes házikót azonban Ferryék idővel felújították, illetve átalakították. Sihell Ferry feleségére bízta mindkét ingatlan berendezését. Viki a kedvenc színeivel, a fehérrel és a barna árnyalataival játszva varázsolta otthonossá a rideg falakat.

Nappali

A lakás központi része a nagy, amerikai konyhás nappali, ahol a barna és árnyalatai, valamint a fehér színek az uralkodók. A terek kialakításánál, a lakás berendezésénél főként Viki ízlése érvényesült.

(Fotó: hot! magazin/ Szabolcs László)

Stúdió

Íme, Ferry dolgozószobája, a stúdió, ahová bátran visszavonulhat alkotni! Itt minden adott egy új album születéséhez, a fellépések előtti gyakorláshoz. Természetesen az aranylemezek sem hiányozhatnak a falról.

(Fotó: hot! magazin/ Szabolcs László)

Emléktárgyak

Ferry és Viki otthona tele van közös fotókkal, az utazásaik során vásárolt szuvenírekkel. Az apró kiegészítők otthonossá varázsolják a tereket, miközben megőrzik az azokra jellemző letisztult eleganciát.

(Fotó: hot! magazin/ Szabolcs László)

Terasz

Ezen a fedett részen a természetességé a főszerep. A fehér rattanbútorok és a látható, felületkezelt gerendák harmonikusan kiegészítik egymást, ráadásul a fehér szín nemcsak tágítja a teret, hanem megtöri annak komorságát is.

(Fotó: hot! magazin/ archív)

Nyaraló

A bogácsi ház körül nagyon sok a munka. A terasz kialakításánál fontos szempont volt, hogy minél több barátnak, vendégnek ­legyen helye, de a tulajdonosok odafigyeltek arra is, hogy megmaradjon a természet és az épített környezet helyes aránya.