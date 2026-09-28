Tragédiába torkollott a koncert: a színpadon, közönsége szeme láttára halt meg a 26 éves énekesnő

A közönség szeme láttára, a színpadon vesztette életét egy énekesnő, alig egy órával azután, hogy megmarta egy mérges kígyó.

Királykobra marta meg az énekesnőt a színpadon, 45 perc múlva holtan esett össze Fotó: magnific.com - Illusztráció

Királykobra marta meg az énekesnőt a színpadon, 45 perc múlva holtan esett össze

A 26 éves Irma Bule 2016. április 4-én az indonéziai Nyugat-Jáván, Karawangban lépett fel. Az énekesnő helyi ismertségre tett szert különleges produkcióival: az Indonéziában rendkívül népszerű dangdut zenei műfajt élő kígyókkal kísért látványos előadásokkal ötvözte.

A beszámolók szerint a végzetes fellépés közben Irma véletlenül rálépett a produkcióban szereplő királykobrára. A helyszínen tartózkodó nézők elmondása szerint a kígyó azonnal támadásba lendült, és belemart az énekesnő lábába. Az állatot ezt követően a színpadi személyzet távolította el.

Irma a marás után nem kért azonnal orvosi segítséget, és nem kapott kígyóméreg elleni szérumot sem. Ehelyett úgy döntött, folytatja a koncertet. Mintegy 45 perccel később azonban rosszul lett és hányni kezdett, ezért félbe kellett szakítania a fellépést. Miután levitték a színpadról, az énekesnőnek rohamai lettek. Mire édesanyja, Encum a helyszínre érkezett, lánya már életét vesztette.

Édesanyja a Detik.com-nak elmondta, hogy Irma ekkor már körülbelül nyolc éve szerepelt kígyókkal a fellépésein, így nagy tapasztalata volt az állatokkal. Többnyire nem mérges pitonokkal dolgozott, amelyeknek a biztonság kedvéért leragasztották a száját.

Talán nem tudta, hogy mérges kígyóról van szó. Egyszerűen azt mondták neki, hogy ezzel a kígyóval kell fellépnie, az állat szája pedig nem volt leragasztva

– mondta az édesanya.

Encum a BBC-nek arról is beszélt, hogy lánya már gyerekkorától kezdve énekesnő szeretett volna lenni.

Én mindig abban reménykedtem, hogy tanár lesz belőle, ő azonban mindig énekelni akart. Senki sem kényszerítette, azt csinálta, amit szeretett. Borzasztóan hiányzik. Jó édesanya, jó feleség és kötelességtudó lány volt

– emlékezett vissza gyermekére.

A tragédia után a helyi rendőrség több embert is kihallgatott, köztük a rendezvény szervezőit, akik tagadták, hogy bármilyen mulasztást követtek volna el. Végül senki ellen nem emeltek vádat.