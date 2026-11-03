Váratlan vendég toppant be Horváth Éváék balinéz otthonába, az egykori szépségkirálynő sem hitt a szemének – videó

Nem mindennapi látvány fogadta az egykori szépségkirálynőt és két fiát, amikor visszatértek Balira. Horváth Éva fiaival, Kristóffal és Alexszel az őszi szünetet kihasználva utazott vissza a mesés szigetre. Ám arra aligha számítottak, hogy egy hívatlan vendég is meglátogatja őket. Egy majom ugyanis egyszerűen besétált a házukba, majd a konyhapulton kényelmesen elhelyezkedve falatozni kezdett.

Horváth Éva Instagram-oldalán osztotta meg, ahogy a konyhájában egy majom falatozott (Fotó: Andras Lung Photography)

Horváth Éva gyermekei is megdöbbentek

Horváth Éva életében az elmúlt időszakban komoly változások történtek. Korábban Balin élt gyermekeivel és párjával, ám miután szakítottak a fiúk édesapjával, úgy döntött, hazaköltözik Magyarországra. A sziget azonban továbbra is fontos helyet foglal el a szívében, hiszen hosszú időn át ott volt az otthonuk, és a gyerekeknek is számos emlékük kötődik hozzá. Nem csoda, hogy az őszi szünetben ismét útra keltek, hogy egy kis időt töltsenek a korábbi lakóhelyükön.

A visszatérés azonban tartogatott némi meglepetést. A család ugyanis a minap egy olyan látogatóval találta szemben magát, aki egyáltalán nem zavartatta magát attól, hogy emberek is tartózkodnak a házban. A majom egyenesen a konyháig merészkedett, ahol kiszemelte magának a finomságokat, és úgy döntött, alaposan körülnéz a kínálatban.

Horváth Éva fiaival az őszi szünetet Balin töltötte (Fotó: Andras Lung Photography)

Horváth Éva balinéz otthonába bement egy majom

A történteket Éva videóra is vette, miközben döbbenten kommentálta a szokatlan jelenetet. Kristóf és Alex is a közelben voltak, az édesanya azonban óvatosságra intette őket. Bár a majom láthatóan csak a harapnivalóval volt elfoglalva, Éva nem tudhatta, hogyan reagálna, ha megpróbálnák elzavarni, ezért inkább biztonságos távolságból figyelte az eseményeket.

Úristen, egy majom besétált! Itt van Kristóf és Alex is, de ne menjetek azért közel hozzá, nehogy elvegyük azt a kis csipszét. Megőrülök, bejött csipszezni a majom a konyhába! Hát hogy, kérem szépen?! És ott ül a konyhapulton és eszeget. Jézus! És nem zavartatja magát! Félek most lemenni, mert lehet, hogy aztán megtámad. De mindjárt jóllakik, úgy látom, hogy már megevett majdnem mindent!

– mondta Horváth Éva az Instagram-oldalán megosztott videóban.