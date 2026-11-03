Jövő hét szombaton generációk emlékeit idézi meg Thomas Anders az MVM Dome-ban – újraéled a Modern Talking aranykora

Vannak dalok, amelyek első néhány hangja azonnal visszarepít egy másik évtizedbe. Dallamaikhoz szerelmek, barátságok és emlékezetes esték kapcsolódnak, refrénjeiket pedig évtizedek múltán is kívülről tudjuk. Thomas Anders hangja sokak számára a nyolcvanas évek házibulijait, az első szerelmeket és a fiatalság felejthetetlen pillanatait idézi fel. A Modern Talking dalai azonban nemcsak azok emlékeiben élnek tovább, akik annak idején a slágereiken nőttek fel. Sokan már gyerekként, a szüleik autójában vagy a családi otthonban hallották őket először.
Világslágerek, amelyek egy korszakot határoztak meg
A Modern Talking nemzetközi áttörését 1985-ben a „You're My Heart, You're My Soul” hozta meg. A sikert további slágerek követték, a formáció lemezeiből pedig világszerte több mint 125 millió példány kelt el. Zenéjük máig meghatározó része a nyolcvanas évek popzenei örökségének. A jellegzetes dallamok és Thomas Anders összetéveszthetetlen hangszíne együtt tették ezeket a dalokat emlékezetessé. Egykor kazettákról és rádiókból szóltak, ma pedig ugyanazokat a refréneket dúdolják azok is, akik évtizedekkel később fedezték fel a Modern Talking világát. A dalok így nemcsak egy korszak emlékeit őrzik, hanem generációkon átívelő családi történetek részévé is váltak.
Több mint négy évtized a színpadon
Thomas Anders eleganciája, karizmája és jellegzetes orgánuma a kezdetektől meghatározó része ennek a zenei élménynek. Több mint négy évtizedes pályafutása során a világ számos színpadán találkozott a rajongókkal, miközben a Modern Talking dalai újabb generációkhoz jutottak el. A magyar közönséggel is különleges kapcsolatot alakított ki: három teltházas Budapest Park-koncert után most először ad önálló, egész estés koncertet az MVM Dome-ban. A jövő szombati fellépés az eddigi legnagyobb budapesti show-ja lesz.
Egy este, amely visszarepít a fiatalságod legszebb éveibe
Az este során egymást követik majd a Modern Talking legnagyobb világslágerei. Felcsendül a „Cheri Cheri Lady”, a „Brother Louie”, az „Atlantis Is Calling” és természetesen a „You're My Heart, You're My Soul” is.
A szervezők monumentális színpaddal, látványos fényekkel, vizuális effektekkel és világszínvonalú hangzással készülnek. Jövő hét szombaton több ezer rajongó énekelheti újra azokat a sorokat, amelyekhez annyi személyes emlék kötődik.
A koncert sokak számára egy estére visszahozhatja a nyolcvanas évek hangulatát és fiatalságuk legszebb pillanatait. A fiatalabb generációnak pedig különleges lehetőség, hogy egy koncertjeggyel adjon vissza valamit azokból az élményekből, amelyeket egykor a szüleitől kapott. Aki gyerekként a családi autóban hallgatta a „Cheri Cheri Ladyt”, most élő koncertélménnyel lepheti meg szüleit.
Egy este. Egy ikon. Egy aréna. Egyetlen alkalom. Egyszeri élmény.
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