Éjszaka hódítja meg a nézőket az olaszok szexi sportriporternője

Roberta Fontana már most jelentős rajongótáborral rendelkezik a közösségi médiában: Instagram-oldalát 138 ezren követik. A dögös sportriporter rendszeresen oszt meg bejegyzéseket a munkájáról, valamint a televíziós szerepléseiről.
A gyönyörű műsorvezető a képernyőn kívüli, fényűző életébe is betekintést enged követőinek a közösségi oldalán. Gyakran tesz közzé képeket magáról merész ruhakölteményekben, de éttermi vacsoráiról és tengerparti nyaralásairól is előszeretettel oszt meg fotókat, videókat.
Fontana a Mediasetnél kezdte pályafutását, ahol műsorvezető-asszisztensként dolgozott 2021 és 2024 között. Ebben az időszakban a Campania régióban működő Radio Studio Elle rádióállomásnál is szerepet vállalt műsorvezetőként. A kemény munka meghozta gyümölcsét: 2025 szeptemberében csatlakozott a népszerű csatornához, a Sport Italiához, amely elsősorban a labdarúgásra, az átigazolási hírekre és a sportesemények közvetítésére összpontosít.
Roberta saját műsora, a Zona Fontana péntek esténként, éjfélkor kerül adásba. A csinos műsorvezetőnő azonban nem tart attól, hogy a késői időpont miatt hátrányba kerül a főműsoridős produkciókkal szemben.
„Határozottan úgy gondolom, hogy felvehetjük velük a versenyt, és bevallom, kifejezetten tetszik ez az idősáv.
Az éjfélnek különleges, szinte bizalmas hangulata van. Ez az az időpont, amikor lelassul a nap, az emberek végre egy kis időt szánnak magukra,
és talán nyitottabbak az olyan történetekre és beszélgetésekre, amelyek túlmutatnak az aktuális híreken” – árulta el Fontana.
Roberta Fontana előtt még hosszú út áll, mire akkora rajongótábort épít ki, mint a DAZN két ismert arca, Diletta Leotta és Eleonora Incardona, de ha így folytatja, hamarosan utoléri az olasz média legnépszerűbb és legszexibb műsorvezetőit.
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