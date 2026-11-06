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Éjszaka hódítja meg a nézőket az olaszok szexi sportriporternője

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors műsorvezetőnő
PUBLIKÁLÁS: 2026. november 06. 07:30
sportriporternőolasz foci
A szépséges Roberta Fontana az olasz televíziózás egyik feltörekvő alakja, aki máris ott van a legelbűvölőbb műsorvezetők között. A szexi sportriporter a Sport Italia TV-csatornánál dolgozik, a közösségi médiában pedig egyre nagyobb népszerűségnek örvend.
Bors
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Roberta Fontana már most jelentős rajongótáborral rendelkezik a közösségi médiában: Instagram-oldalát 138 ezren követik. A dögös sportriporter rendszeresen oszt meg bejegyzéseket a munkájáról, valamint a televíziós szerepléseiről.

A szexi sportriporter, Roberta Fontana az olasz média új sztárja
A szexi sportriporter, Roberta Fontana az olasz média új sztárja
Fotó: instagram.com/itsfontanaroberta/

A szexi sportriporter, Roberta Fontana az olasz média új sztárja

A gyönyörű műsorvezető a képernyőn kívüli, fényűző életébe is betekintést enged követőinek a közösségi oldalán. Gyakran tesz közzé képeket magáról merész ruhakölteményekben, de éttermi vacsoráiról és tengerparti nyaralásairól is előszeretettel oszt meg fotókat, videókat.

Fontana a Mediasetnél kezdte pályafutását, ahol műsorvezető-asszisztensként dolgozott 2021 és 2024 között. Ebben az időszakban a Campania régióban működő Radio Studio Elle rádióállomásnál is szerepet vállalt műsorvezetőként. A kemény munka meghozta gyümölcsét: 2025 szeptemberében csatlakozott a népszerű csatornához, a Sport Italiához, amely elsősorban a labdarúgásra, az átigazolási hírekre és a sportesemények közvetítésére összpontosít.

Éjszaka hódítja meg a nézőket Roberta Fontana

Roberta saját műsora, a Zona Fontana péntek esténként, éjfélkor kerül adásba. A csinos műsorvezetőnő azonban nem tart attól, hogy a késői időpont miatt hátrányba kerül a főműsoridős produkciókkal szemben.

„Határozottan úgy gondolom, hogy felvehetjük velük a versenyt, és bevallom, kifejezetten tetszik ez az idősáv. 

Az éjfélnek különleges, szinte bizalmas hangulata van. Ez az az időpont, amikor lelassul a nap, az emberek végre egy kis időt szánnak magukra, 

és talán nyitottabbak az olyan történetekre és beszélgetésekre, amelyek túlmutatnak az aktuális híreken” árulta el Fontana.

Roberta Fontana előtt még hosszú út áll, mire akkora rajongótábort épít ki, mint a DAZN két ismert arca, Diletta Leotta és Eleonora Incardona, de ha így folytatja, hamarosan utoléri az olasz média legnépszerűbb és legszexibb műsorvezetőit.

 

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