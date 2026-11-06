Emberöléssel vádolnak egy apát: 13 hónapos lánya halálra fagyott otthonában

Egy apát gondatlanságból elkövetett emberöléssel vádolnak, miután 13 hónapos kislányát holtan találta meg egy fagyos hálószobában.

Emberöléssel vádolják apát: egy éjszaka alatt kihűlt kislánya. (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

Emberöléssel vádolják apát: egy éjszaka alatt kihűlt kislánya

Eleanora Ray McLaughlint eszméletlen állapotban találták a család otthonában az Egyesült Államok északkeleti részén található Maine államban. Apja, a 37 éves Shane McLaughlin korábban elmondta, hogy a gyermekeivel egy szobában aludt, amelyet egy hősugárzóval fűtöttek. A férfi azt állította, hogy a család egyik háziállata nyitva hagyhatta az ajtót, így a fagyos levegő az éjszaka folyamán teljesen lehűtötte a helyiséget. A 13 hónapos kislány végül kihűlés miatt életét vesztette.

A tragikus eset tavaly december 28-án történt a család milfordi otthonában, és az orvosszakértői vizsgálat is megerősítette, hogy Eleanora halálát kihűlés okozta. A lány apját múlt szerdán tartóztatták le, pénteken pedig már meg is jelent a bíróság előtt.

McLaughlin ártatlannak vallotta magát a gondatlanságból elkövetett emberölés, valamint háromrendbeli kiskorú veszélyeztetés vádjában. Az apa korábban azt mondta, hogy a szobában olyan alacsony volt a hőmérséklet, hogy látta a saját leheletét, de csak reggel vette észre, hogy milyen hideg van. A kislányát akkor találta meg holtan, amikor reggel fel akarta ébreszteni.

Fogtam egy csomag Pop-Tarts-ot, kinyitottam, és odamentem, hogy felébresszem Eleanorát, és akkor találtam holtan

- idézte fel.

A lány elidegenedett édesanyja, Erika Dupuis, 2025 nyarán Nyugat-Virginiába költözött, hogy jobb életet teremtsen családjának, abban a reményben, hogy végül magával hozhatja gyermekeit. Az anya elárulta, hogy Eleanorának van egy ikertestvére és egy hároméves öccse is.

Jeff Timberlake, Maine állam szenátora szerint a családot korábban az állam egészségügyi és humán szolgáltatásokért felelős minisztériuma is vizsgálta. Az apa állítólag megerősítette, hogy őt és elidegenedett partnerét 2017 óta többször is kihallgatták, de nem értett egyet a megállapításokkal - írta a Mirror.