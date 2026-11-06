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Emberöléssel vádolnak egy apát: 13 hónapos lánya halálra fagyott otthonában

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PUBLIKÁLÁS: 2026. november 06. 08:00
kiskorú veszélyeztetésebíróság
Gondatlanságból elkövetett emberölés és kiskorú veszélyeztetésének vádjával állt bíróság elé az az apa, akinek 13 hónapos kislánya halálra fagyott. A tragédia még tavaly decemberben történt egy olyan lakásban, amelyet az apa mindössze egy hősugárzóval próbált felfűteni.

Egy apát gondatlanságból elkövetett emberöléssel vádolnak, miután 13 hónapos kislányát holtan találta meg egy fagyos hálószobában.

Emberöléssel vádolják apát: egy éjszaka alatt kihűlt kislánya.
Emberöléssel vádolják apát: egy éjszaka alatt kihűlt kislánya. (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

Emberöléssel vádolják apát: egy éjszaka alatt kihűlt kislánya

Eleanora Ray McLaughlint eszméletlen állapotban találták a család otthonában az Egyesült Államok északkeleti részén található Maine államban. Apja, a 37 éves Shane McLaughlin korábban elmondta, hogy a gyermekeivel egy szobában aludt, amelyet egy hősugárzóval fűtöttek. A férfi azt állította, hogy a család egyik háziállata nyitva hagyhatta az ajtót, így a fagyos levegő az éjszaka folyamán teljesen lehűtötte a helyiséget. A 13 hónapos kislány végül kihűlés miatt életét vesztette.

A tragikus eset tavaly december 28-án történt a család milfordi otthonában, és az orvosszakértői vizsgálat is megerősítette, hogy Eleanora halálát kihűlés okozta. A lány apját múlt szerdán tartóztatták le, pénteken pedig már meg is jelent a bíróság előtt.

McLaughlin ártatlannak vallotta magát a gondatlanságból elkövetett emberölés, valamint háromrendbeli kiskorú veszélyeztetés vádjában. Az apa korábban azt mondta, hogy a szobában olyan alacsony volt a hőmérséklet, hogy látta a saját leheletét, de csak reggel vette észre, hogy milyen hideg van. A kislányát akkor találta meg holtan, amikor reggel fel akarta ébreszteni.

Fogtam egy csomag Pop-Tarts-ot, kinyitottam, és odamentem, hogy felébresszem Eleanorát, és akkor találtam holtan

- idézte fel.

A lány elidegenedett édesanyja, Erika Dupuis, 2025 nyarán Nyugat-Virginiába költözött, hogy jobb életet teremtsen családjának, abban a reményben, hogy végül magával hozhatja gyermekeit. Az anya elárulta, hogy Eleanorának van egy ikertestvére és egy hároméves öccse is.

Jeff Timberlake, Maine állam szenátora szerint a családot korábban az állam egészségügyi és humán szolgáltatásokért felelős minisztériuma is vizsgálta. Az apa állítólag megerősítette, hogy őt és elidegenedett partnerét 2017 óta többször is kihallgatták, de nem értett egyet a megállapításokkal - írta a Mirror.

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