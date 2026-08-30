Nem hiszti: ezért változik a hangulatod, a bőröd és még a libidód is

Mindannyian megtapasztaltuk már azokat a napokat, amikor a tükörbe nézve elámulunk, a munkában szinte szárnyalunk, ahogyan azokat is, amikor a legegyszerűbb feladatokhoz is nehéz erőt gyűjteni, és még a lakásból sincs kedvünk kimozdulni. A női szervezet egy jól követhető ciklikusság szerint működik, ami bizony képes felülírni még a legerősebb akaraterőt is – írja a Fanny magazin.
Az energiánk, ahogyan a hangulatunk sem véletlenszerű, bizony követhető ritmusa van. Dr. Csoma András nőgyógyász, endokrinológus szerint épp ezért érdemes ismernünk a ciklusunkat. A follikuláris szakaszban az emelkedő ösztrogénszint szinte feltölti az akkumulátorainkat. Ilyenkor jellemzően frissebbnek, kreatívabbnak és terhelhetőbbnek érezzük magunkat, nem mellesleg pedig sokkal könnyedebben tudunk hozzáállni a nehézségekhez is. Érdemes ebben az időszakban új projektekre, intenzívebb edzésekre fókuszálni. A luteális fázisban azonban a testhőmérséklet akár 0,7 fokkal is megemelkedhet, ami nyugtalanabb alvást és nagyobb fáradtságot okozhat. Ekkor ajánlott tudatosan energiatakarékos üzemmódba kapcsolni, ahelyett hogy ugyanazt a tempót erőltetnénk, mint a ciklus elején. Az ösztrogén- és a progeszteronszint változásai a stresszreakciónkat és a motivációnkat is alakítja, vagyis nem gyengeség, ha egyik héten kevésbé vagyunk terhelhetők.
Átlagosan a negyvenes éveinktől kezdve hormonrendszerünk új egyensúlyt keres, ami számos változást jelent mind testi, mind lelki téren. Sok esetben újra kell tanulnunk a saját belső ritmusunkat, hogy tudatosabban osszuk be például az energiánkat a hónap során.
Az évszakok sem hagynak hidegen: ősszel és télen a természetes fény lecsökkenése billentheti ki a cirkadián ritmust – vagyis a biológiai óránkat –, nyáron pedig a hőség szívja el az energiát. A jó hír azonban, hogy a tudatos alvásrutin és a hőmérséklethez igazított életritmus sokat segíthet a stabilitás fenntartásában.
Ha hosszabb ideje tapasztalunk energia- és hangulatingadozásokat, joggal merülhet fel valamilyen hormonális vagy anyagcsere ok. Ezt erősíti, ha például szabálytalan menstruációs ciklus, testsúly gyarapodás vagy éppen hajhullás kíséri. Ilyenkor mindenképpen érdemes felkeresni egy endokrinológust
– hívja fel a figyelmet a szakember.
Bőrünk gyorsan reagál a belső változásokra, de ez nem hátrány, hanem hasznos visszajelzés. Előfordulhat, hogy egy-két hétig simább és üdébb az arcbőrünk, majd hirtelen érzékenyebbé válik, könnyebben kiszárad vagy éppen több pattanás jelenik meg. Szakértőnk egyértelműen kijelenti, hogy ebben nagy szerepe van a hormonháztartásnak, hiszen a ciklus során változhat a faggyútermelés, a vízmegtartó képesség és a vérkeringés stabilitása is. Ha ezt a ritmust kiismerjük, a bőrápolási rutinunkat is hozzá tudjuk igazítani – például intenzívebb hidratálással a luteális szakaszban, és könnyedebb ápolással a ciklus elején. Ugyanakkor ezek a változások nem mindenkinél jelentkeznek egyformán, és nem minden ciklusban ugyanolyan erőteljesek.
Az életkor előrehaladtával újabb tényezők is megjelennek. A kollagén- és elasztintermelés fokozatos csökkenése, a hialuronsav visszaesése, valamint az ösztrogénszint változása miatt a bőr megereszkedhet, vékonyabbá, szárazabbá válhat, lassabban regenerálódhat. Minderre pedig ráerősíthetnek az évszakok is: télen a hideg levegő, valamint a fűtés könnyebben kiszáríthatja a bőrt, nyáron pedig az UV-sugárzás, az izzadás és a magasabb hőmérséklet jelent pluszterhelést. Nem véletlen, hogy ugyanaz a krém vagy szérum tavasszal csodákat tesz, de ősszel már kevésbé hozza a várt eredményt.
Bőrproblémák esetén fontos kérdés, hogy mióta tartanak a panaszok. Ha valakinek mindig pattanásos volt a bőre, és a fogamzásgátló mellett ez átmenetileg javult, amögött nagy eséllyel hormonális okok állhatnak. Ezt pedig akkor is érdemes kivizsgáltatni, ha jelenleg nem kíséri más tünet
– hangsúlyozza a nőgyógyász, endokrinológus.
A libidó a női működés egyik legösszetettebb területe, amelyet számos biológiai, pszichológiai és környezeti tényező alakít. Dr. Csoma András egyetért abban, hogy a hormonok mellett, meghatározó szerepet kap az idegrendszer jutalmazó rendszere, a testi komfortérzet, az érzelmi biztonság és a kapcsolat minősége is. Nem véletlen, hogy sok nő az ovuláció körül érzi a legerősebb vonzalmat és magabiztosságot. A legtermékenyebb időszakban ugyanis a szervezet a kapcsolódásra van hangolva.
Az ösztrogénszint fokozatos csökkenése – ami akár tíz évvel is megelőzheti a menopauza időszakát – számos további kihívást hozhat: hőhullámok, hüvelyszárazság, hangulatingadozás, súlygyarapodás. Ezek közvetve szintén befolyásolhatják az intim együttléteket. A jó hír azonban, hogy enyhítésükre léteznek hatékony megoldások, a célzott hidratáló termékektől a hormonegyensúly tanácsadásig.
A hormonális és életkori sajátosságok mellett a mindennapi környezet hatásai sem elhanyagolhatók. A tartós stressz, a téli fényhiány, vagy a nyári hőség okozta kimerültség is átmenetileg csökkentheti a vágyakozást.
A megfelelő libidóhoz sok tényező összessége kell. Természetesen lényeges kideríteni, hogy jelen van-e hormonális eltérés, de a testi mellett, legalább akkora szerepe van a mentális egészségnek is. Sok esetben tehát megfontolandó egy pszichológus bevonása is
– emeli ki szakértőnk.
Menstruációs szakasz (1–5. nap): alacsonyabb energiaszint, fokozott érzékenység, visszafogottabb libidó.
Follikuláris szakasz (6–13. nap): növekvő lendület, jobb közérzet, élénkülő vágy és ragyogóbb bőr.
Ovulációs szakasz (14. nap környéke): csúcson lévő energia, magabiztosság, erősebb libidó és üdébb megjelenés.
Luteális szakasz (15–28. nap)_ fokozódó fáradékonyság, hangulatingadozás, mérséklődő vágy és gyakoribb bőrhibák.
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