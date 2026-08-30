Nem hiszti: ezért változik a hangulatod, a bőröd és még a libidód is

Mindannyian megtapasztaltuk már azokat a napokat, amikor a tükörbe nézve elámulunk, a munkában szinte szárnyalunk, ahogyan azokat is, amikor a legegyszerűbb feladatokhoz is nehéz erőt gyűjteni, és még a lakásból sincs kedvünk kimozdulni. A női szervezet egy jól követhető ciklikusság szerint működik, ami bizony képes felülírni még a legerősebb akaraterőt is – írja a Fanny magazin.

Előfordul, hogy a vágy csökkenését nem a hormonok okozzák

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Nincs hiszti és léhaság, csak hormonok

Az energiánk, ahogyan a hangulatunk sem véletlenszerű, bizony követhető ritmusa van. Dr. Csoma András nőgyógyász, endokrinológus szerint épp ezért érdemes ismernünk a ciklusunkat. A follikuláris szakaszban az emelkedő ösztrogénszint szinte feltölti az akkumulátorainkat. Ilyenkor jellemzően frissebbnek, kreatívabbnak és terhelhetőbbnek érezzük magunkat, nem mellesleg pedig sokkal könnyedebben tudunk hozzáállni a nehézségekhez is. Érdemes ebben az időszakban új projektekre, intenzívebb edzésekre fókuszálni. A luteális fázisban azonban a testhőmérséklet akár 0,7 fokkal is megemelkedhet, ami nyugtalanabb alvást és nagyobb fáradtságot okozhat. Ekkor ajánlott tudatosan energiatakarékos üzemmódba kapcsolni, ahelyett hogy ugyanazt a tempót erőltetnénk, mint a ciklus elején. Az ösztrogén- és a progeszteronszint változásai a stresszreakciónkat és a motivációnkat is alakítja, vagyis nem gyengeség, ha egyik héten kevésbé vagyunk terhelhetők.

Átlagosan a negyvenes éveinktől kezdve hormonrendszerünk új egyensúlyt keres, ami számos változást jelent mind testi, mind lelki téren. Sok esetben újra kell tanulnunk a saját belső ritmusunkat, hogy tudatosabban osszuk be például az energiánkat a hónap során.

Az évszakok sem hagynak hidegen: ősszel és télen a természetes fény lecsökkenése billentheti ki a cirkadián ritmust – vagyis a biológiai óránkat –, nyáron pedig a hőség szívja el az energiát. A jó hír azonban, hogy a tudatos alvásrutin és a hőmérséklethez igazított életritmus sokat segíthet a stabilitás fenntartásában.

Ha hosszabb ideje tapasztalunk energia- és hangulatingadozásokat, joggal merülhet fel valamilyen hormonális vagy anyagcsere ok. Ezt erősíti, ha például szabálytalan menstruációs ciklus, testsúly gyarapodás vagy éppen hajhullás kíséri. Ilyenkor mindenképpen érdemes felkeresni egy endokrinológust

– hívja fel a figyelmet a szakember.