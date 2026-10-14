Azt hitte, menstruációs görcsei vannak – végül a gyomra felét eltávolították a rák miatt

Kirsty Adam azt hitte, hogy a hasi görcsei a menstruációjával lehetnek összefüggésben, ám később egy ritka rákbetegséget diagnosztizáltak nála.

A rákdiagnózis teljesen összetörte a nőt / Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

A rákdiagnózisig vezető út

Egy nő azért fordult háziorvoshoz, mert rendszeresen jelentkező, megmagyarázhatatlan hasi görcsei voltak. Eleinte azt mondták neki, hogy a panaszai valószínűleg összefüggenek a menstruációs ciklusával, ám néhány héten belül az állapota olyan mértékben romlott, hogy az már nem illett ebbe a képbe. A következő két hónapban Kirsty Adam fogyni kezdett, hasmenése és erős hasi fájdalmai jelentkeztek. Elmondása szerint többször is úgy érezte, hogy nem veszik komolyan a panaszait. Később ételmérgezésre gyanakodtak, de a kellemetlen tünetek újra és újra visszatértek, és egyre nehezebbé tették a mindennapi életét.

2026 májusában a 33 éves, Glasgow-ban élő gyermekgondozó ismét felkereste orvosát. Ezúttal a Glasgow Royal Infirmary kórházba utalták, mivel felmerült, hogy a problémát a vakbelével kapcsolatos betegség okozhatja. A kórházban vérvizsgálatokat végeztek rajta, és székletmintát is kértek tőle, hogy kiderítsék, mi állhat a háttérben. Mivel édesapja Crohn-betegségben szenved, Kirsty arra gyanakodott, hogy nála is ugyanez a betegség alakulhatott ki. A további vizsgálatokra ezért inkább egy gyulladásos bélbetegség diagnózisára számítva érkezett, nem pedig arra, hogy ennél súlyosabb problémát találnak.

Kirsty 2026 márciusában kezdte először tapasztalni a hasi görcsöket. A székletvizsgálat jelentős mennyiségű vért mutatott ki, ezért kolonoszkópiára jegyezték elő. Elmondása szerint a vizsgálat után közölték vele az orvosok, hogy rákos megbetegedése van. A hír teljesen lesújtotta, és alig tudta felfogni, amit mondanak neki:

Amint kimondták, hogy rák, csak az ajtókilincset bámultam, és azt kívántam, bárcsak kiszaladhatnék a szobából.

A daganat egy részét biopsziára küldték, hogy pontosan meghatározzák, milyen betegségről van szó. 2026 júniusában Kirsty megtudta, hogy laphámsejtes karcinómája van a bélben. Ez annyira ritka daganattípus, hogy a szakorvosoknak azt is ki kellett zárniuk, hogy a rák máshonnan terjedt-e át a bélre. A fejét, a nyakát és a méhnyakát is megvizsgálták, hogy kizárják egy másik, kiindulási daganat jelenlétét. Ezek a vizsgálatok azonban negatív eredményt adtak.