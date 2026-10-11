24 évesen szívrohamot kapott az autópályán, hét évvel később meghalt

Amber Fountain 31 éves korában meghalt, közel hét évvel azután, hogy vezetés közben szívmegállást szenvedett, amely agykárosodást okozott nála.

Amber 31 évesen meghalt, előtte majd hét éven át volt kórházban és gondozóotthonban

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31 évesen meghalt, évekkel korábban az autópályán állt meg a szíve

Amber Fountain 2019. február 16-án egy barátjával tartott hazafelé Birminghamből, ahol egy Bear Grylls által szervezett kalandprogramon vett részt. Az M27-es autópályán azonban leállt a szíve – hangzott el a halottkémi vizsgálaton.

A megmagyarázhatatlan szívmegállás agykárosodást okozott. Amber egy ideig kórházban, majd egy gondozóotthonban élt, mielőtt 2020 júniusában a surrey-i Haslemere városában található Holy Cross intézménybe került. Öt évnyi ellátás után családja úgy döntött, hogy megszüntetik a kezelését. Amber 2025 novemberében, 31 éves korában meghalt a The Rowans Hospice-ban.

Christopher Wilkinson, Hampshire vezető halottkéme azt mondta a családnak, hogy az Amber Holy Crossban kapott ellátásának megszüntetéséről hozott döntés „végső soron a helyes döntés volt”. A vizsgálaton elhangzott, hogy Amber párja, Daryl Thompson nagyon szerette őt.

Bár a szívmegállás pontos okát soha nem sikerült teljes bizonyossággal megállapítani, szerepet játszhatott az úgynevezett megnyúlt QT-szakasz – a szív elektromos újratöltődésének rendellenes késedelme. Wilkinson halálokként természetes halált állapított meg, majd méltatta azt a „kitartást, szeretetet és kedvességet”, amelyet Amber szerettei tanúsítottak - írja a Mirror. Azt mondta: