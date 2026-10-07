"Még itt vagyok, és élni akarok" - valóra vált a haldokló édesanya legnagyobb álma

Egy halálos betegséggel folytatott harc közepette döntött úgy egy kétgyermekes édesanya, hogy valóra váltja élete legnagyobb álmát. A 49 éves Amanda Barnes az angliai Devonból augusztus 16-án fehér ruhát öltött és világra szóló esküvőt tartott, 30 közeli barátja és családtagja körében - igaz, vőlegény nélkül.

Csodás esküvőt szervezett a halálos betegséggel küzdő édesanya / Fotó: Gofundme

Csodás esküvőt szervezett a halálos betegséggel küzdő édesanya

Megcsináltam. A legszebb menyasszonyi ruhát viseltem, és csodálatos órákat töltöttem együtt a szeretteimmel

- jelentette ki Amanda, aki mellrákban szenved.

A nő kálváriája 2021 októberében vette kezdetét, amikor meleg- és hidegérzetet, valamint duzzanatot kezdett tapasztalni a bal mellében, illetve két szőlőszemnyi csomót fedezett fel a bal karja alatt. Novemberben ultrahangvizsgálaton vett részt, amely akkor még nem fedett fel semmilyen problémát. Amanda azonban továbbra is rosszul érezte magát, ezért 2022 márciusában újabb ultrahangvizsgálaton esett át, amely ismét normális eredményeket hozott. Végül egy 2022 júniusában elvégzett biopszia során 3. stádiumú mellrákot diagnosztizáltak nála, amely hatalmas sokkot jelentett.

Az összes "normális" eredmény miatt úgy éreztem magam, mint egy hipochonder, mintha csak beképzelném mindazt, ami velem történik

- magyarázta el az édesanya.

Amanda még az év októberében újabb rossz híreket kapott, amikor egy PET-vizsgálat kimutatta, a rák átterjedt a gerincére, és immár a 4. stádiumban van.

Akkortájt az orvosok azt jósolták, talán 2023 márciusát sem éri meg. A nő ezután elkezdte a sugárterápiát kezdett, ami segített a gerincén lévő daganatok zsugorításában, és, amennyire csak lehetett, igyekezett továbbra is normális életet élni két gyermekével: a 20 éves Connorral és a 17 éves Rubyval.

2026 márciusában Amanda megtudta, a rák továbbterjedt a combcsontjára és a csípőjére, ami miatt kemoterápiás kezelést is kapott, majd júliusban támadt az az ötlete, hogy esküvőt szervez saját magának, amihez a szerettei segítségét kérte, és amit augusztusban tartottak meg, dacára annak, hogy nem volt vőlegénye.

Néha egyszerűen nem lehet tovább várni a tökéletes körülményekre. A rák rengeteget elvett tőlem, viszont még mindig képes vagyok döntéseket hozni, és nem akarom, hogy elvegye azt a képességemet, hogy élvezzem az életet

- jelentette ki Amanda, akinek az állapota az esküvője óta tovább romlott: a rák az agyára és a jobb szemére is átterjedt, amire emiatt elvesztette a látását arra a szemre. Mindezek dacára az édesanya folytatja a harcot.

Reálisan látom a betegségemet. Tudom, milyen súlyos a 4. stádiumú rák, és nem kérek senkitől gyógyulással kecsegtető ígéretet. Abban reménykedem, hogy továbbra is hozzáférhetek a megfelelő kezeléshez és támogatáshoz, megőrizhetem a függetlenségemet, ameddig csak lehet, és értékes időt tölthetek a szeretteimmel. Még itt vagyok és élni akarok. Eltökélt vagyok abban, hogy minden nap számítson

- mondta el Amanda, a People beszámolója szerint.

Woman with Incurable Breast Cancer Throws Herself a Solo Wedding to Fulfill One of Her ‘Greatest Dreams’ While She ‘Still Could’ https://t.co/wtlNEWBuyv — People (@people) October 6, 2026



