Több mint 50 éve ül börtönben a hírhedt bűnöző – most váratlan fordulat jöhet az ügyében

Több mint fél évszázad után ismét megpróbál szabadulni Nagy-Britannia egyik leghírhedtebb bűnözője. Charles Bronson ügyében novemberben újabb meghallgatást tartanak, de egy bennfentes szerint a férfi valójában egészen másra készülhet.

Charles Bronson több mint 50 éve ül brit börtönben, most ismét szabadulni próbál Forrás: By Unknown author - YouTube

Az immár 73 éves Charles Bronson, más néven Salvador, kilencedik alkalommal kérte feltételes szabadlábra helyezését. A brit bűnöző ügyét november 2-án és 3-án vizsgálják meg, miután több mint ötven évet töltött rács mögött. Bronsont 1974-ben fegyveres rablás miatt zárták börtönbe, ahol erőszakos viselkedése, túszejtései és sorozatos fegyelmi vétségei miatt végül életfogytiglani büntetést kapott. Az elmúlt évtizedekben időszakosan összesen 37 évet töltött magánzárkában, napi 23 órás elkülönítésben.

Mi állhat Charles Bronson újabb szabadulási kérelme mögött?

A hírhedt rabot jelenleg a szigorúan őrzött Wakefield börtönben tartják fogva, más elítéltektől elkülönítve. Egy börtönbeli bennfentes szerint azonban Bronson valódi célja nem feltétlenül a szabadulás, hanem az, hogy végre kikerüljön a magánzárkából.

A feltételes szabadlábra helyezési bizottság ugyanis enyhíthet a fogva tartás körülményein. A férfi akár egy hagyományos börtönrészlegbe is átkerülhetne, ahol kapcsolatba léphetne más rabokkal, több időt tölthetne a szabadban, és látogatókat is fogadhatna. A bennfentes úgy véli, Bronson szeretné viszontlátni az édesanyját is. Ugyanakkor korábbi erőszakos cselekményei miatt a többi fogvatartott biztonságát is mérlegelni kell.

Ügyvédje, Gurdeep Singh ezzel szemben hangsúlyozta, hogy védence továbbra is a tényleges szabadulásáért küzd. Bronson 2023-ban, egy korábbi, elutasított meghallgatásán már kijelentette, hogy elege van a börtönéletből, és haza akar menni – számolt be a Daily Star.