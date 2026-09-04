"Azt szeretném, hogy minden legyen olyan, mint régen" – ritka rákot találtak, hónapjai lehetnek a kamaszfiúnak

Olyan ritka rák támadta meg a mindössze 15 éves fiút, amilyet gyermeknél még nem is láttak a szakemberek. Alighanem ezért volt, hogy eleinte az orvosok is azt hitték: asztma miatt gyötri a légszomj a tinit. Amikor azonban több inhalátort is kipróbáltak, de egyik sem segített, további vizsgálatokat rendeltek el. Ez mutatta ki végül a gyilkos kórt.

Azonnal megműtötték a fiút, amikor kiderült, hogy rákos. Sajnos nem tudták a teljes daganatot eltávolítani a szívéről

Fotó: Northfoto

Az angliai Silksworth-ben élő Jude Hazardnak 15 évesen kell azzal szembenéznie: talán csak hónapjai vannak hátra az életből. A tinit intimális szarkóma támadta meg: ez egy olyan ráktípus, mely során az erek belső hártyájából indul ki a daganat. Noha a 8 centis tumor nagy részét műtéti úton eltávolították, ezzel még nem mentették meg a fiatal életét. Jude-on egy különleges, ám igen költséges kezelés segíthetne, amit kizárólag az Egyesült Államokban vagy Japánban tudnak elvégezni. Enélkül a kór pár hónap alatt végezhet vele. A fiú családja épp ezért online adománygyűjtésbe kezdett, ami eddig igen sikeresnek bizonyult: a kitűzött 90 ezer fontos (38 millió forintos) célt lassan elérik.

100 millióból egy: ritka rák támadta meg a tinit

Az intimális szarkóma olyan ritka betegség, hogy az orvosok többsége is csak szakkönyvekben találkozik vele. 100 millió emberből egyet vagy kettőt érint, főként felnőtteket. Annak ellenére, hogy rendkívül aggasztóak Jude kilátásai, ő igyekszik pozitív maradni.

Jelenleg jól érzem magam. Csak azt szeretném, hogy minden legyen olyan, mint régen, hogy élhessem tovább az életemet, ahogy eddig is tettem

– idézi a tini szavait a The Sun oldala. A fiú családja teljesen összetört, amikor meghallották a diagnózist, ugyanakkor azt is kiemelték: örülnek, hogy még akkor kiderült, mi áll a légszomj hátterében, amikor, így legalább van esélyük legyőzni a gyilkos kórt.