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A nagypapával kempingezett a család, meghalt egy csecsemő

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors gyilkosság
PUBLIKÁLÁS: 2026. szeptember 14. 08:00
gyermekrendőrségkislány
A három hónapos kislány életét nem tudták megmenteni. Egyelőre nem lehet kizárni, hogy gyilkosság történt.
Bors
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Az elhunyt három hónapos kislány családja megszólalt, miután a rendőrség gyilkosság ügyében indított nyomozást.

A kislány halálának kapcsán felmerült a gyilkosság is
A kislány halálának kapcsán felmerült a gyilkosság is (Illusztráció)
Fotó:  Zalai hírlap

Újszülött halála kapcsán nyomoznak: gyilkosság történhetett

A Staffordshire-i rendőrség hétfőn közölte, hogy két férfit és két nőt tartóztattak le gyilkosság gyanújával a három hónapos kislány halálával kapcsolatban. A gyermek szeptember 5-én, szombaton halt meg.

A rendőrség szerint a csecsemő családjával együtt táborozott Great Wyrley térségében. A mentőket szombaton reggel 8:45-kor riasztották a Staffordshire megyei Cheslyn Hay közelében, a Strawberry Lane melletti területre, miután bejelentés érkezett arról, hogy egy gyermek szíve megállt. A kislányt később a helyszínen halottnak nyilvánították.

A tragédiában érintett család a nyilvánosságban megjelent találgatások miatt közleményt adott ki.

Családként nagyra értékeljük a közösség aggodalmát és jókívánságait ezzel a tragikus eseménnyel kapcsolatban. A gyermekek és a szülők azért csatlakoztak a nagypapához, hogy egy éjszakát horgászattal töltsenek a tónál. Mindenki megértheti, hogy ez minden érintett számára traumatikus időszak. Arra kérünk mindenkit, hogy tartsa tiszteletben a magánéletünket, és ne bocsátkozzon találgatásokba, amíg a Staffordshire-i rendőrség végzi a munkáját. Mi, családtagok sem ismerjük még a történtek részleteit vagy körülményeit.

A rendőrség közlése szerint az ügyben négy embert tartóztattak le:

  • egy 42 éves, South Staffordshire-ből származó férfit,
  • egy 30 éves, South Staffordshire-ből származó nőt,
  • egy 20 éves, Wolverhamptonból származó nőt,
  • valamint egy 18 éves, Walsallból származó férfit.
    Mind a négy embert óvadék ellenében szabadlábra helyezték, bizonyos feltételek mellett, miközben a nyomozás folytatódik.

Josh Lee nyomozófelügyelő, a rendőrség gyermekvédelmi csoportjának munkatársa azt mondta, hogy a hatóságok éjjel-nappal dolgoznak a tragikus eset körülményeinek feltárásán. Hangsúlyozta, hogy bár mind a négy személyt gyilkosság gyanújával vették őrizetbe, a nyomozás még nagyon korai szakaszban van. A rendőrség további bizonyítékokat keres, és „nyitottan kezeli” a haláleset körülményeit.

A terület, ahol a tragédia történt, nem hivatalos kemping. Helyiek azonban elmondták, hogy fiatalok gyakran használják az erdős részt éjszakai horgásztúrák során, mivel két közeli tó is található ott.

Egy nő, aki a gyermek nagymamájaként mutatkozott be, két rokonával együtt felkereste a helyszínt. Az újságíróknak elmondta, hogy a csecsemő és szülei mindössze egy éjszakát töltöttek a sátorban. Azt is elmondta, hogy a gyermek nagyapja már több éjszakája a környéken táborozott - írja a Mirror.

A rendőrség tehát egyelőre nem közölte, pontosan mi okozta a kislány halálát, és azt sem, hogy a négy letartóztatott személynek milyen szerepe lehetett az esetben. A nyomozás még folyamatban van.

 

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