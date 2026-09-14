A nagypapával kempingezett a család, meghalt egy csecsemő

Az elhunyt három hónapos kislány családja megszólalt, miután a rendőrség gyilkosság ügyében indított nyomozást.

A kislány halálának kapcsán felmerült a gyilkosság is (Illusztráció)

Fotó: Zalai hírlap

Újszülött halála kapcsán nyomoznak: gyilkosság történhetett

A Staffordshire-i rendőrség hétfőn közölte, hogy két férfit és két nőt tartóztattak le gyilkosság gyanújával a három hónapos kislány halálával kapcsolatban. A gyermek szeptember 5-én, szombaton halt meg.

A rendőrség szerint a csecsemő családjával együtt táborozott Great Wyrley térségében. A mentőket szombaton reggel 8:45-kor riasztották a Staffordshire megyei Cheslyn Hay közelében, a Strawberry Lane melletti területre, miután bejelentés érkezett arról, hogy egy gyermek szíve megállt. A kislányt később a helyszínen halottnak nyilvánították.

A tragédiában érintett család a nyilvánosságban megjelent találgatások miatt közleményt adott ki.

Családként nagyra értékeljük a közösség aggodalmát és jókívánságait ezzel a tragikus eseménnyel kapcsolatban. A gyermekek és a szülők azért csatlakoztak a nagypapához, hogy egy éjszakát horgászattal töltsenek a tónál. Mindenki megértheti, hogy ez minden érintett számára traumatikus időszak. Arra kérünk mindenkit, hogy tartsa tiszteletben a magánéletünket, és ne bocsátkozzon találgatásokba, amíg a Staffordshire-i rendőrség végzi a munkáját. Mi, családtagok sem ismerjük még a történtek részleteit vagy körülményeit.

A rendőrség közlése szerint az ügyben négy embert tartóztattak le:

egy 42 éves, South Staffordshire-ből származó férfit,

egy 30 éves, South Staffordshire-ből származó nőt,

egy 20 éves, Wolverhamptonból származó nőt,

valamint egy 18 éves, Walsallból származó férfit.

Mind a négy embert óvadék ellenében szabadlábra helyezték, bizonyos feltételek mellett, miközben a nyomozás folytatódik.

Josh Lee nyomozófelügyelő, a rendőrség gyermekvédelmi csoportjának munkatársa azt mondta, hogy a hatóságok éjjel-nappal dolgoznak a tragikus eset körülményeinek feltárásán. Hangsúlyozta, hogy bár mind a négy személyt gyilkosság gyanújával vették őrizetbe, a nyomozás még nagyon korai szakaszban van. A rendőrség további bizonyítékokat keres, és „nyitottan kezeli” a haláleset körülményeit.