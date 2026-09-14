A nagypapával kempingezett a család, meghalt egy csecsemő

Az elhunyt három hónapos kislány családja megszólalt, miután a rendőrség gyilkosság ügyében indított nyomozást.
A Staffordshire-i rendőrség hétfőn közölte, hogy két férfit és két nőt tartóztattak le gyilkosság gyanújával a három hónapos kislány halálával kapcsolatban. A gyermek szeptember 5-én, szombaton halt meg.
A rendőrség szerint a csecsemő családjával együtt táborozott Great Wyrley térségében. A mentőket szombaton reggel 8:45-kor riasztották a Staffordshire megyei Cheslyn Hay közelében, a Strawberry Lane melletti területre, miután bejelentés érkezett arról, hogy egy gyermek szíve megállt. A kislányt később a helyszínen halottnak nyilvánították.
A tragédiában érintett család a nyilvánosságban megjelent találgatások miatt közleményt adott ki.
Családként nagyra értékeljük a közösség aggodalmát és jókívánságait ezzel a tragikus eseménnyel kapcsolatban. A gyermekek és a szülők azért csatlakoztak a nagypapához, hogy egy éjszakát horgászattal töltsenek a tónál. Mindenki megértheti, hogy ez minden érintett számára traumatikus időszak. Arra kérünk mindenkit, hogy tartsa tiszteletben a magánéletünket, és ne bocsátkozzon találgatásokba, amíg a Staffordshire-i rendőrség végzi a munkáját. Mi, családtagok sem ismerjük még a történtek részleteit vagy körülményeit.
Josh Lee nyomozófelügyelő, a rendőrség gyermekvédelmi csoportjának munkatársa azt mondta, hogy a hatóságok éjjel-nappal dolgoznak a tragikus eset körülményeinek feltárásán. Hangsúlyozta, hogy bár mind a négy személyt gyilkosság gyanújával vették őrizetbe, a nyomozás még nagyon korai szakaszban van. A rendőrség további bizonyítékokat keres, és „nyitottan kezeli” a haláleset körülményeit.
A terület, ahol a tragédia történt, nem hivatalos kemping. Helyiek azonban elmondták, hogy fiatalok gyakran használják az erdős részt éjszakai horgásztúrák során, mivel két közeli tó is található ott.
Egy nő, aki a gyermek nagymamájaként mutatkozott be, két rokonával együtt felkereste a helyszínt. Az újságíróknak elmondta, hogy a csecsemő és szülei mindössze egy éjszakát töltöttek a sátorban. Azt is elmondta, hogy a gyermek nagyapja már több éjszakája a környéken táborozott - írja a Mirror.
A rendőrség tehát egyelőre nem közölte, pontosan mi okozta a kislány halálát, és azt sem, hogy a négy letartóztatott személynek milyen szerepe lehetett az esetben. A nyomozás még folyamatban van.
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