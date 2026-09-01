Kislányával közös fotót mutatott Szoboszlai Dominik felesége, de valami egészen mást szúrtak ki rajta

Divatos lábbelit villantott Szoboszlai Dominik felesége. Buzsik Borka talpig feketébe öltözve készített magáról egy fotót, miközben a kislányát tartja a kezében, a rajongók pedig kiszúrták, hogy a Liverpool labdarúgójának szerelme egy olyan cipőt vett fel, ami rendkívül népszerű a divatimádók körében. A Chanel márkájú darab ára ráadásul több mint félmillió forint.
Buzsik Borka szemmel láthatóan szereti a divatot, egy éve még a Budapest Fashion Week rendezvényén is feltűnt, ahol az első sorból tekintette meg a legújabb kollekciókat a divatbemutatón. Szoboszlai Dominik felesége a híres magyar tervező, Merő Péter ruháját viselte az eseményen, majd pár hónappal később ugyanannak a világhírű divatmárkának, az ALO Yoga-nak a darabjaiban pózolt, mint Cristiano Ronaldo kedvese, Georgina Rodríguez. Mindezt egy kislányával közös fotón szúrták ki a rajongók, csakúgy, mint most a Chanel márkájú cipőjét.
Buzsik Borka ezúttal egy fekete felsőben és egy hozzáillő farmernadrágban fotózkodott, ezt egészítette ki egy hátul pántos lábbelivel, amit korábban a francia luxusmárka dobott a piacra.
Ára legutóbb nagyjából 500 és 600 ezer forint között mozgott az egyik internetes boltban. Mivel a Chanel minden évben megújítja az alapdarabjait, ezért ez a cipő újonnan már alig elérhető, az ikonikus logó és a prémium bőr miatt azonban a használt piacon is nagyon keresett.
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