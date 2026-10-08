Gulácsi Péterék hatalmas bejelentést tettek, özönlenek a gratulációk

Hatalmas a boldogság Gulácsi Péterék családjában, újabb örömhírt osztottak meg a követőikkel. A magyar kapus és felesége, Gulácsi-Vígh Diána augusztusban jelentették be, hogy harmadik gyermeküket várják, most pedig az is kiderült, hogy kisfiúval vagy kislánnyal bővül-e a család. A pár igazán különleges módját választotta a baba nemének leleplezésére, amelyből kisfiaik is kivették a részüket.

Kislánnyal bővül Gulácsi Péterék családja Fotó: NurPhoto via AFP

Kislánnyal bővül Gulácsi Péter családja

Mozgalmas időszakot él át Gulácsi Péter és családja. A 36 éves kapus 11 év után a nyáron intett búcsút az RB Leipzignek, és a spanyol élvonalban szereplő Villarrealhoz igazolt. Az új ország és az új csapat mellett a magánéletében is hatalmas változás előtt áll, hiszen hamarosan öttagúra bővül a családjuk. A házaspárnak már két kisfia van, Dominik és Vince, a baba nemét azonban akkor még nem árulták el.

A különleges pillanatban a két leendő nagy testvér is fontos szerepet kapott: Dominik és Vince egy-egy poharat nyomott a tortába, miközben a család izgatottan várta, milyen szín bukkan elő. A rózsaszín pedig nem hagyott kétséget: két kisfiú után ezúttal egy kislánnyal bővül Gulácsiék családja. A megható pillanatokat fotókon és videókon is megörökítették, majd a közösségi oldalukon osztották meg követőikkel. A bejelentés után szinte azonnal özönleni kezdtek a gratulációk.

Az örömhír különösen szép időszakban érkezett a család életében. Gulácsi Péter a nyári klubváltás után nemcsak szakmailag kezdett új fejezetet Spanyolországban, hanem családjával is új életet épít. A kapus október elején arról beszélt, hogy bár óriási változást jelentett számukra a költözés, mindannyian jól alkalmazkodtak, ő pedig minden pillanatát élvezi az új időszaknak.