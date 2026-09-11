Gyászhírt közölt a palota: elhunyt a hercegnő

A norvég királyi palota közleménye szerint pénteken 94 éves korában elhunyt Astrid norvég hercegnő, Harald norvég király idősebb nővére.

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Astrid testvére, Harald a múlt hónapban hunyt el, 89 éves korában, több mint 35 évnyi uralkodás után, a hercegnő pedig megjelent a temetésén szerdán.

„Astrid hercegnő hosszú élete során meleg és kötelességtudó módon képviselte a királyi házat” – mondta VIII. Haakon király a közleményben.

V. Harald norvég király augusztus 28-án hunyt el, és szeptember 9-én helyezték örök nyugalomra egy megemlékezés során, amely mély érzelmeket váltott ki a jellemzően sztoikus királyi családból.

Harald Európa legidősebb uralkodója volt II. Erzsébet királynő után, több mint 35 évig uralkodott Norvégiában. Haraldot hemolitikus anémiával kezelték, egy olyan rendellenességgel, amely a vörösvértestek rendellenesen gyors pusztulását okozza.

Haraldot fia, VIII. Haakon követi a trónon, aki édesapja halála óta múlt szombaton először szólt a nemzethez.