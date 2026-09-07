Jézushoz hasonlították Antonellit, aztán olyat tett, amire 43 éve nem volt példa

Kimi Antonelli számára szombaton még úgy tűnt, legfeljebb a károk mentéséről szólhat a Forma-1-es Olasz Nagydíj, miután motorcsere miatt csak a 19. helyről rajtolhatott. A világbajnoki éllovas azonban már az első körökben elképesztő felzárkózásba kezdett, Charles Leclerc balesete és az azt követő piros zászló idején pedig már a 12. helyen állt.
Az újraindítás után további négy pozíciót javított, a 13. körben pedig már a harmadik helyen haladt, majd csapattársával és legnagyobb vb-riválisával, George Russell-lel is megküzdött. A döntő fordulatot a 29. körben Lance Stroll kiesése és az emiatt elrendelt virtuális biztonsági autós szakasz hozta: Antonelli friss közepes gumikat kapott, míg Russell a használt keményeken maradt kint. Az olasz öt körrel a vége előtt érte utol csapattársát. Első támadása még nem sikerült, három körrel a leintés előtt azonban az Ascari-sikán előtt átvette a vezetést, majd megnyerte a futamot.
Antonelli ezzel a Forma-1 történetének második legrosszabb rajtpozíciójából aratott győzelmét szerezte. Ennél hátrébbról legutóbb 1983-ban tudott nyerni valaki: John Watson a 22. helyről indulva győzött Long Beachben. Vagyis 43 éve nem fordult elő, hogy valaki legalább a 19. rajthelyről indulva nyerjen F1-es futamot. Antonelli emellett 60 év után az első olasz pilóta lett, aki megnyerte hazai nagydíját Monzában.
A teljesítmény még azokat is meglepte, akik pontosan tudták, mire képes a 20 éves versenyző. A 2016-os világbajnok Nico Rosberg a futam előtt úgy vélte, a mezőny végéről még a dobogó is aligha lehet reális cél Antonelli számára, utána viszont már egészen másképp beszélt róla.
„A verseny, amit teljesített, az első kör, a második rajt, minden tökéletes volt. A tempója, ahogy mindent kezelt – ennél jobban nem lehet csinálni. Ez a második szezonja a Forma-1-ben, éppen csak betöltötte a húszat. Ki csinál ilyet? Egyszerűen példátlan” – áradozott Rosberg, míg Martin Brundle csak „Kimi királyként” emlegette a monzai győztest.
Volt azonban valaki, aki már előre megérezte, hogy a 19. rajthely ellenére különleges eredmény születhet. Toto Wolff elárulta, a verseny előtt arra számított, hogy valamelyik Mercedes nyer.
Azt gondoltam, valamelyikük győzni fog. Vagy George, mert az újraindításnál az élről rajtolt, vagy Kimi, mert itt Monzában a vízen is járni fog. Ezt már tegnap is éreztem
– mondta a Mercedes csapatfőnöke, aki ezzel akaratlanul is bibliai magasságokba emelte Antonellit, hiszen a vízen járás Jézus egyik legismertebb csodája.
Wolff szerint Antonelli viselkedésén és mentális állapotán már szombaton látta, hogy a fiatal olasz küldetésként tekint a hazai verseny megnyerésére. Erről a pilóta édesapjával is beszélt, aki szintén úgy érezte, nagy nap következhet.
„Ezek azok a pillanatok, amikor a hétvége alakulásából már látni lehet, hogy valami különleges történhet. Persze ez továbbra is technikai sport, így minden gyorsan megváltozhat” – fogalmazott Wolff.
A csapatfőnök szerint végül elsősorban Antonelli forgalomban mutatott teljesítménye jelentette a különbséget. Wolff úgy vélte, hasonlót korábban a sportág legnagyobbjaitól, köztük Lewis Hamiltontól lehetett látni: amikor a pilóta és az autó ennyire összhangba kerül, szinte lehetetlen megállítani őket.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.