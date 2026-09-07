Jézushoz hasonlították Antonellit, aztán olyat tett, amire 43 éve nem volt példa

Kimi Antonelli számára szombaton még úgy tűnt, legfeljebb a károk mentéséről szólhat a Forma-1-es Olasz Nagydíj, miután motorcsere miatt csak a 19. helyről rajtolhatott. A világbajnoki éllovas azonban már az első körökben elképesztő felzárkózásba kezdett, Charles Leclerc balesete és az azt követő piros zászló idején pedig már a 12. helyen állt.

Kimi Antonelli elképesztő győzelmet aratott Monzában

Fotó: AFP/NurPhoto

Kimi Antonelli győzelme

Az újraindítás után további négy pozíciót javított, a 13. körben pedig már a harmadik helyen haladt, majd csapattársával és legnagyobb vb-riválisával, George Russell-lel is megküzdött. A döntő fordulatot a 29. körben Lance Stroll kiesése és az emiatt elrendelt virtuális biztonsági autós szakasz hozta: Antonelli friss közepes gumikat kapott, míg Russell a használt keményeken maradt kint. Az olasz öt körrel a vége előtt érte utol csapattársát. Első támadása még nem sikerült, három körrel a leintés előtt azonban az Ascari-sikán előtt átvette a vezetést, majd megnyerte a futamot.

Antonelli ezzel a Forma-1 történetének második legrosszabb rajtpozíciójából aratott győzelmét szerezte. Ennél hátrébbról legutóbb 1983-ban tudott nyerni valaki: John Watson a 22. helyről indulva győzött Long Beachben. Vagyis 43 éve nem fordult elő, hogy valaki legalább a 19. rajthelyről indulva nyerjen F1-es futamot. Antonelli emellett 60 év után az első olasz pilóta lett, aki megnyerte hazai nagydíját Monzában.

A teljesítmény még azokat is meglepte, akik pontosan tudták, mire képes a 20 éves versenyző. A 2016-os világbajnok Nico Rosberg a futam előtt úgy vélte, a mezőny végéről még a dobogó is aligha lehet reális cél Antonelli számára, utána viszont már egészen másképp beszélt róla.

„A verseny, amit teljesített, az első kör, a második rajt, minden tökéletes volt. A tempója, ahogy mindent kezelt – ennél jobban nem lehet csinálni. Ez a második szezonja a Forma-1-ben, éppen csak betöltötte a húszat. Ki csinál ilyet? Egyszerűen példátlan” – áradozott Rosberg, míg Martin Brundle csak „Kimi királyként” emlegette a monzai győztest.

Toto Wolff már előre érezte Antonelli nagy napját

Volt azonban valaki, aki már előre megérezte, hogy a 19. rajthely ellenére különleges eredmény születhet. Toto Wolff elárulta, a verseny előtt arra számított, hogy valamelyik Mercedes nyer.

Azt gondoltam, valamelyikük győzni fog. Vagy George, mert az újraindításnál az élről rajtolt, vagy Kimi, mert itt Monzában a vízen is járni fog. Ezt már tegnap is éreztem

– mondta a Mercedes csapatfőnöke, aki ezzel akaratlanul is bibliai magasságokba emelte Antonellit, hiszen a vízen járás Jézus egyik legismertebb csodája.