Horváth Éva 10 kilós fogyása után bomba formába került: elárulta látványos átalakulásának titkát

Horváth Éva: „Sokkolnom kellett magam a valósággal”

„Volt egy időszak, amikor a kórházban nagyon lefogytam a gyógyszerektől, a kritikus állapotomtól és a kilátástalanságtól. Aztán kijöttem, elkezdtem enni, és semennyit nem mozogtam. Nem azért, mert lusta voltam, hanem egyszerűen képtelen voltam. A testem nemcsak megváltozott, hanem eldeformálódott. Nem egyszerűen néhány plusz kilóról beszélünk, már nem ismertem magamra.”

Odaálltam csukott szemmel a tükör elé, és olyan drasztikus fotókat készítettem magamról, amik őszintén elborzasztottak.

„Sokkolnom kellett magam a valósággal. A lábam se volt jó, az alakomról nem beszélve. Ez nem egy szülés utáni változás volt, hanem egy teljes átalakulás. Borzasztóan éreztem magam. Korábban, ha voltak rövidebb nehéz időszakok az életemben, akkor tudtam abból töltekezni, hogy a testemmel jóban voltam, most azonban az is cserben hagyott” – kezdte Horváth Éva.

Horváth Éva újra jól érzi magát a bőrében (Fotó: Andras Lung Photography)

„Sokat mantráztam magamnak, hogy túléljem a fájdalmat, ami sikerült is"

A lábával kapcsolatos kálváriája közben tovább nehezítette a helyzetét, hogy a balesete után komoly sérülésekkel, több műtéttel és hosszú rehabilitációval kellett szembenéznie, a felépülés pedig rengeteg fájdalommal járt. „Amit az elmúlt időszakban fájdalom tekintetében elviseltem, az emberfeletti volt. Ebben az állapotban úgy éreztem, hogy az evés az egyetlen, ami nekem boldogságként maradt. Ez lett azon kevés dolgok egyike, amiben örömet találtam” – vallotta be Horváth Éva, aki éppen ezért a fogyásnál sem akart újabb szigorú, önsanyargató diétát választani, nem szeretett volna mindent megvonni magától, inkább fokozatosan változtatott. „Sokat mantráztam magamnak, hogy túléljem a fájdalmat, ami sikerült is. Mégsem tudtam ugyanígy mantrázni a fogyást. Sokszor eszembe jutott a kérdés, hogy ha a csontomat ki tudtam növeszteni, lefogyasztani miért nem tudom magam? A testemnek olyan dolgokat kellett végigcsinálnia, amiket korábban elképzelni sem tudtam, mégis képes volt rá. A fogyás terén azonban mintha valami blokk lett volna bennem.”

Végül a 90:10 aranyszabály és a gyógynövények segítettek. Ugyanis az én koromban 90%-ban határozza meg a súlyunkat és fogyásunkat az, hogy mit eszünk és azzal mit kezd a szervezetünk, és csak 10%-a mozgás.

„Ezt követi az én módszerem, ami egyrészt csökkenti az étvágyam és amit megeszem, az megfelelően tud hasznosulni, nem lesz azonnal súlyfelesleg belőle. Van ebben az étvágykorrektorban egy kortalanító pápafűnek nevezett kis csoda, amit sokszor csak a szervezet lomtalanítójaként becéznek. Fontos a szerepe abban, hogy a test zsír- és cukoranyagcseréje egyensúlyban legyen. Vagy ott van az indián fügekaktusz, ami kontroll alatt tarja az étvágyat, mivel a rostjai megkötik a zsírok egy részét, így pedig hamarabb jön a teltségérzet és nem kell túlennem magam, már csak azért sem, mert újabban sokkal kevesebbet kívánok” - magyarázta az ismét bomba formát öltött híresség, akinek a hasi zsírral gyűlt meg a baja leginkább.