Ezzel az egyszerű módszerrel 1 perc alatt kiderítheted, hány éves a tested valójában

Érdekes kutatást végeztek az Amerikai Egyesült Államok és Tajvan két fő intézményében, a Mayo Clinic Minnesota és a Chang Gung Emlékkórházban. Hány éves a tested? − a negyven fő részvételével zajló vizsgálatban erre keresték a választ a kutatók.
Az 50. életévüket betöltött résztvevőknél elsősorban azt figyelték, milyen erősen kapaszkodnak, mennyire bírja a terhelést testük és a térdük, illetve, hogy mennyi ideig képesek nyitott és csukott szemmel egy lábon állni anélkül, hogy elveszítenék egyensúlyukat.
Arra kérték a résztvevőket, hogy álljanak egy nyomásérzékelő lapra. Az egyik mérésnél ezt nyitott szemmel tették, a következőnél csukott szemmel. Ezután megmérték, mennyire ingadozott a nyomáseloszlás középpontja a lapon, vagyis mennyire billegett az illető állás közben.
Az ingadozás mértéke az életkorral együtt nőtt.
Amikor a résztvevők csukott szemmel egyensúlyoztak, jobban ingadoztak, mint nyitott szemmel. Megállapították: az ingadozás mértéke nyitott szemmel évtizedenként 6,3 százalékkal, csukott szemmel pedig 10,4 százalékkal növekszik.
Különösen a nem domináns lábon állva tapasztalható drámai visszaesés az egyensúlyozási időt illetően, különösen 65 éves kor körül, amikor már jelentősen öregszik a test, az izom- és idegrendszer.
A fiatalabbak könnyedén megálltak 10 másodpercig is egy lábon, míg néhány idősebb ember alig bírta 2 másodpercig. A kutatásról született tanulmányt, pontosabban a test valódi korával kapcsolatos megfigyeléseket a PLOS One folyóiratban publikálták, a Norvég Kórház- és Egészségügyi Szolgáltató Szövetség (NHS) pedig kidolgozta, mennyi ideig kellene egy lábon állnunk életkorunk függvényében. Alább ezt láthatod.
A teszt alapja egy jógapóz, amit látszólag nagyon könnyű megtartani. Azonban, ha mindenkinek sikerülne kitartani a pózt, a világon mindenki fiatal testben élne.
Azoknál, akiknek ez ennyi idősen nehézséget okoz, nagyobb a kockázata annak, hogy az idő előrehaladtával rosszabb egészségi állapotba kerülnek.
A British Journal of Sports Medicine Klinika szerint, ha valaki az életének közepén vagy később nem tud 10 másodpercig egy lábon állni, akkor megduplázódik a következő 10 évben a halálozás kockázata. A 70 és 79 év közöttieknek körülbelül 18-19 másodpercig kell tudniuk teljes testsúlyukkal egy lábon állni. 80 éves kor után pedig valamivel több mint 5 másodpercig.
Habár a kutatás közel sem reprezentatív, arra azonban felhívja a figyelmet, hogyan alakítja át az emberi test bizonyos funkcióit az izomzat lassú leépülése. A végső konklúzió: minél fittebbek és egészségesebbek vagyunk, annál hosszabb ideig leszünk képesek megőrizni a mozgékonyságunkat és a testi-lelki egyensúlyunkat.
Ezek a cikkek is érdekelhetnek:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.