Ezzel az egyszerű módszerrel 1 perc alatt kiderítheted, hány éves a tested valójában

Hány éves a tested valójában? Egy egyszerű, otthon is elvégezhető egyensúlyteszt meglepő dolgokat árulhat el a fizikai állapotodról.

A kulcs az egyensúly, 18 és 80 éves korban is.

Próbáld ki a testtesztet otthon! Csak az egyik lábadra és néhány másodpercre lesz szükséged.

Érdekes kutatást végeztek az Amerikai Egyesült Államok és Tajvan két fő intézményében, a Mayo Clinic Minnesota és a Chang Gung Emlékkórházban. Hány éves a tested? − a negyven fő részvételével zajló vizsgálatban erre keresték a választ a kutatók.

Míg a naptári korunkat nem változtathatjuk meg, a sejtek állapota egyénenként rendkívül eltérő lehet. Te tudod, hány éves a tested valójában?

Forrás: 123RF

A születési éved egy dolog, de vajon hány éves a tested valójában?

Az 50. életévüket betöltött résztvevőknél elsősorban azt figyelték, milyen erősen kapaszkodnak, mennyire bírja a terhelést testük és a térdük, illetve, hogy mennyi ideig képesek nyitott és csukott szemmel egy lábon állni anélkül, hogy elveszítenék egyensúlyukat.

A testi egyensúly vizsgálata

Arra kérték a résztvevőket, hogy álljanak egy nyomásérzékelő lapra. Az egyik mérésnél ezt nyitott szemmel tették, a következőnél csukott szemmel. Ezután megmérték, mennyire ingadozott a nyomáseloszlás középpontja a lapon, vagyis mennyire billegett az illető állás közben.

Az ingadozás mértéke az életkorral együtt nőtt.

Amikor a résztvevők csukott szemmel egyensúlyoztak, jobban ingadoztak, mint nyitott szemmel. Megállapították: az ingadozás mértéke nyitott szemmel évtizedenként 6,3 százalékkal, csukott szemmel pedig 10,4 százalékkal növekszik.

Különösen a nem domináns lábon állva tapasztalható drámai visszaesés az egyensúlyozási időt illetően, különösen 65 éves kor körül, amikor már jelentősen öregszik a test, az izom- és idegrendszer.

A fiatalabbak könnyedén megálltak 10 másodpercig is egy lábon, míg néhány idősebb ember alig bírta 2 másodpercig. A kutatásról született tanulmányt, pontosabban a test valódi korával kapcsolatos megfigyeléseket a PLOS One folyóiratban publikálták, a Norvég Kórház- és Egészségügyi Szolgáltató Szövetség (NHS) pedig kidolgozta, mennyi ideig kellene egy lábon állnunk életkorunk függvényében. Alább ezt láthatod.