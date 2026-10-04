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Ezzel az egyszerű módszerrel 1 perc alatt kiderítheted, hány éves a tested valójában

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors időskori egészség
PUBLIKÁLÁS: 2026. október 04. 15:30
fittséglongevityöregedésegyensúly
Idén töltötted be a negyvenet? Ne legyél olyan biztos benne, ugyanis létezik egy speciális módszer arra, hogy kiderítsd, hány éves a tested valójában. Ki mered próbálni?
Jónás Ágnes
újságíró
A szerző cikkei
  • Hány éves a tested valójában? Egy egyszerű, otthon is elvégezhető egyensúlyteszt meglepő dolgokat árulhat el a fizikai állapotodról.
  • A kulcs az egyensúly, 18 és 80 éves korban is.
  • Próbáld ki a testtesztet otthon! Csak az egyik lábadra és néhány másodpercre lesz szükséged.

Érdekes kutatást végeztek az Amerikai Egyesült Államok és Tajvan két fő intézményében, a Mayo Clinic Minnesota és a Chang Gung Emlékkórházban. Hány éves a tested? − a negyven fő részvételével zajló vizsgálatban erre keresték a választ a kutatók.  

Fiatal nő fél lábon egyensúlyoz - te is megtudhatod így, hány éves a tested
Míg a naptári korunkat nem változtathatjuk meg, a sejtek állapota egyénenként rendkívül eltérő lehet. Te tudod, hány éves a tested valójában? 
Forrás: 123RF

A születési éved egy dolog, de vajon hány éves a tested valójában? 

Az 50. életévüket betöltött résztvevőknél elsősorban azt figyelték, milyen erősen kapaszkodnak, mennyire bírja a terhelést testük és a térdük, illetve, hogy mennyi ideig képesek nyitott és csukott szemmel egy lábon állni anélkül, hogy elveszítenék egyensúlyukat.

A testi egyensúly vizsgálata

Arra kérték a résztvevőket, hogy álljanak egy nyomásérzékelő lapra. Az egyik mérésnél ezt nyitott szemmel tették, a következőnél csukott szemmel. Ezután megmérték, mennyire ingadozott a nyomáseloszlás középpontja a lapon, vagyis mennyire billegett az illető állás közben. 

Az ingadozás mértéke az életkorral együtt nőtt. 

Amikor a résztvevők csukott szemmel egyensúlyoztak, jobban ingadoztak, mint nyitott szemmel. Megállapították: az ingadozás mértéke nyitott szemmel évtizedenként 6,3 százalékkal, csukott szemmel pedig 10,4 százalékkal növekszik. 

Különösen a nem domináns lábon állva tapasztalható drámai visszaesés az egyensúlyozási időt illetően, különösen 65 éves kor körül, amikor már jelentősen öregszik a test, az izom- és idegrendszer. 

A fiatalabbak könnyedén megálltak 10 másodpercig is egy lábon, míg néhány idősebb ember alig bírta 2 másodpercig. A kutatásról született tanulmányt, pontosabban a test valódi korával kapcsolatos megfigyeléseket a PLOS One folyóiratban publikálták, a Norvég Kórház- és Egészségügyi Szolgáltató Szövetség (NHS) pedig kidolgozta, mennyi ideig kellene egy lábon állnunk életkorunk függvényében. Alább ezt láthatod.

Férfi egyensúlyoz fél lábon
Az egy lábon való egyensúlyozás képessége gyorsabban hanyatlik az életkor előrehaladtával.
Fotó:   123RF

Mennyi ideig kellene egy lábon állnod?

A teszt alapja egy jógapóz, amit látszólag nagyon könnyű megtartani. Azonban, ha mindenkinek sikerülne kitartani a pózt, a világon mindenki fiatal testben élne.

  • 18-39 évesen 43 másodpercet kellene kibírni egy lábon. 

Azoknál, akiknek ez ennyi idősen nehézséget okoz, nagyobb a kockázata annak, hogy az idő előrehaladtával rosszabb egészségi állapotba kerülnek.

  • 40-49 évesen: 40 másodperc
  • 50-59 évesen: 37 másodperc
  • 60-69 évesen: 30 másodperc
  • 70-79 évesek: 18 másodperc

A British Journal of Sports Medicine Klinika szerint, ha valaki az életének közepén vagy később nem tud 10 másodpercig egy lábon állni, akkor megduplázódik a következő 10 évben a halálozás kockázata. A 70 és 79 év közöttieknek körülbelül 18-19 másodpercig kell tudniuk teljes testsúlyukkal egy lábon állni. 80 éves kor után pedig valamivel több mint 5 másodpercig.

Végezd el a testtesztet te is!

  • Állj egy lábon anélkül, hogy támaszkodnál és fókuszálj a testedre
  • Tartsd nyitva a szemed és a kezed helyezd a csípődre
  • Akkor kezdd el a számolást, amikor a lábad elhagyja a talajt, és akkor állj le, amikor leteszed.

Habár a kutatás közel sem reprezentatív, arra azonban felhívja a figyelmet, hogyan alakítja át az emberi test bizonyos funkcióit az izomzat lassú leépülése. A végső konklúzió: minél fittebbek és egészségesebbek vagyunk, annál hosszabb ideig leszünk képesek megőrizni a mozgékonyságunkat és a testi-lelki egyensúlyunkat.

Az alábbi videóban a tech-milliárdos, öregedés elleni küzdelmeiről világhírűvé vált Bryan Johnson teszteli magát az említett trükkel:

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