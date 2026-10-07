Otthagyja a kifutót a korábbi szépségkirálynő: most a ringben bizonyíthat

A 33 éves Tatjana Genrich 2022-ben elnyerte a Miss Németország címet. A szépséges modell azonban nemcsak a kifutón érzi otthon magát, a szépségkirálynői karrierje előtt ugyanis remekelt az amatőr ökölvívók között.
A csodaszép modellt a múltja miatt nem volt nehéz rávenni arra, hogy ismét bokszkesztyűt húzzon, így november 14-én szorítóba lép egy magdeburgi bokszgálán, ahol 12 ezer szurkoló előtt öklözhet majd.
Bár az ellenfele kiléte még nem ismert, Genrich magabiztosan várja a mérkőzést, hiszen tinédzserként amatőr tartományi bajnok volt.
Az iskolában gyakran zaklattak, és szerettem volna megtalálni a módját annak, hogy megvédjem magam. Így kezdődött az egész”
– idézi a The Sun a német szépséget, aki arról beszélt, hogyan kezdett el bokszolni.
A 33 éves szépségkirálynő nem akármilyen segítőt kapott, a sarkában ugyanis az elismert bokszedző, Dirk Dzemski lesz. Az 54 éves szakember neve jól cseng az ökölvívás világában otthonosan mozgók körében. Ő irányította Robert Stieglitz felkészülését is, mielőtt megszerezte a nagyközépsúlyú és félnehézsúlyú világbajnoki címet.
Szeretnék példaképpé válni a fiatal nők számára, és megmutatni nekik, hogy a karrierben és a sportban egyaránt lehet sikeresnek lenni. Olyan területeken is edzek, mint a testtartás, a futás és a koreográfia. Ez felkészít a versenyekre, valamint az olyan eseményekre is, mint a divatbemutatók”
– mondta a német szépség.
A SES Boxing promóterei nagy reményeket fűznek Tatjana Genrich leigazolásához, akit a korábbi világbajnok ökölvívóhoz és modellhez, Regina Halmichhoz hasonlítják.
„Tatjana Regina Halmich nyomdokaiba léphet. Minden szükséges adottsággal rendelkezik, elképesztő a kisugárzása, és rendkívül ambiciózus.”
Genrichnek több mint 44 000 követője van az Instagramon, akiket az edzéseiről készült felvételekkel is folyamatosan megörvendeztet.
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