Otthagyja a kifutót a korábbi szépségkirálynő: most a ringben bizonyíthat

A 33 éves Tatjana Genrich 2022-ben elnyerte a Miss Németország címet. A szépséges modell azonban nemcsak a kifutón érzi otthon magát, a szépségkirálynői karrierje előtt ugyanis remekelt az amatőr ökölvívók között.

Az egykori szépségkirálynő most a ringben teszi próbára magát

Fotó: tatjana_genrich@instagram

A csodaszép modellt a múltja miatt nem volt nehéz rávenni arra, hogy ismét bokszkesztyűt húzzon, így november 14-én szorítóba lép egy magdeburgi bokszgálán, ahol 12 ezer szurkoló előtt öklözhet majd.

A promóterek nagy reményeket fűznek az egykori szépségkirálynőhöz

Bár az ellenfele kiléte még nem ismert, Genrich magabiztosan várja a mérkőzést, hiszen tinédzserként amatőr tartományi bajnok volt.

Az iskolában gyakran zaklattak, és szerettem volna megtalálni a módját annak, hogy megvédjem magam. Így kezdődött az egész”

– idézi a The Sun a német szépséget, aki arról beszélt, hogyan kezdett el bokszolni.

A 33 éves szépségkirálynő nem akármilyen segítőt kapott, a sarkában ugyanis az elismert bokszedző, Dirk Dzemski lesz. Az 54 éves szakember neve jól cseng az ökölvívás világában otthonosan mozgók körében. Ő irányította Robert Stieglitz felkészülését is, mielőtt megszerezte a nagyközépsúlyú és félnehézsúlyú világbajnoki címet.

Szeretnék példaképpé válni a fiatal nők számára, és megmutatni nekik, hogy a karrierben és a sportban egyaránt lehet sikeresnek lenni. Olyan területeken is edzek, mint a testtartás, a futás és a koreográfia. Ez felkészít a versenyekre, valamint az olyan eseményekre is, mint a divatbemutatók”

– mondta a német szépség.

A SES Boxing promóterei nagy reményeket fűznek Tatjana Genrich leigazolásához, akit a korábbi világbajnok ökölvívóhoz és modellhez, Regina Halmichhoz hasonlítják.

„Tatjana Regina Halmich nyomdokaiba léphet. Minden szükséges adottsággal rendelkezik, elképesztő a kisugárzása, és rendkívül ambiciózus.”

Genrichnek több mint 44 000 követője van az Instagramon, akiket az edzéseiről készült felvételekkel is folyamatosan megörvendeztet.