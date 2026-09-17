„A válása után befogadtam a legjobb barátnőmet – most minden este a férjemmel bújik ágyba, miután én lefekszem”

Miközben a 38 éves tanácsadó, Amanda esténként nyugovóra tér, férje, Dennis még lent marad – méghozzá egy másik nő társaságában. A feleséget azonban ez cseppet sem zavarja. Sőt, kifejezetten örül neki. A másik nő ugyanis Amanda legjobb barátnője, a 29 éves Victoria, és hárman immár öt éve élnek különleges párkapcsolatban.
A felállás leginkább Dennisnek kedvez: Amanda és Victoria között nincs több barátságnál, a férfi azonban mindkét nővel intim kapcsolatot ápol, és mindhárman egy ágyban alszanak.
A nem mindennapi család jelenleg nyolc gyermeket nevel közösen, közülük heten élnek velük egy fedél alatt az Egyesült Államokban, Észak-Karolinában található, öt hálószobás otthonukban. A történet külön érdekessége, hogy annak idején maga Amanda biztatta 38 éves férjét arra, hogy közeledjen fiatalabb barátnőjéhez.
Dennis és én soha nem egyszerre fekszünk le. Én korán ágyba bújok, mert igazi reggeli típus vagyok. Tori viszont fent marad Dennisszel, amit nagyon értékelek. Én képtelen vagyok sokáig ébren maradni, este tíz után már akkor is elalszom, ha minden erőmmel próbálok ébren maradni. Egyáltalán nincsenek rossz érzéseim amiatt, hogy Dennis esténként vele marad fent
– mesélte Amanda.
Egy ágyban alszunk mindhárman, így minden este mindketten mellette alhatunk.
A különleges kapcsolat akkor kezdődött, amikor Victoria nehéz időszakon ment keresztül a válása után. Amanda ekkor már 13 éve alkotott egy párt Dennisszel, és öt éve voltak házasok. Felajánlotta barátnőjének, hogy költözzön hozzájuk, amíg sikerül ismét talpra állnia. Amanda eredetileg egyszerűen csak segíteni szeretett volna Victoriának, hamarosan azonban megfordult a fejében, hogy legjobb barátnője akár tökéletes társ is lehetne a férje számára.
Tori nagyon nehéz időszakot élt át, és megérdemelte, hogy szeretettel és kedvességgel bánjanak vele. Én biztattam Dennist, hogy közeledjen hozzá, és tudtam, hogy Tori is érdeklődni fog iránta, mert a férjem nagyszerű pasi
– mesélte Amanda.
Amanda és Dennis korábban már beszélgetett arról, hogy megnyitják a házasságukat mások előtt, ám az ötlet sokáig csak elméleti lehetőség maradt. Minden akkor változott meg, amikor Victoria beköltözött hozzájuk. Amanda ugyanakkor elismerte, hogy kezdetben egyáltalán nem volt könnyű számára végignézni, ahogy férje és legjobb barátnője között egyre intimebb kapcsolat alakul ki.
Dennisszel már évekkel korábban beszéltünk egy ilyen kapcsolatról, de a beszélgetésnél sosem jutottunk tovább, egészen addig, amíg Tori meg nem jelent az életünkben. Eleinte nagyon nehéz volt. Ő csodálatos és gyönyörű, és úgy éreztem, minden jó tulajdonság megvan benne, ami bennem, sőt még több is. Folyton az járt a fejemben: miért ne őt választaná helyettem a férjem?
Amanda és Victoria továbbra is legjobb barátnőkként tekintenek egymásra, miközben mindketten Dennisszel élnek párkapcsolatban.
Victoria az én életre szóló társam és legjobb barátnőm, tökéletesen kiegészítjük egymást. Imádom, hogy együtt élhetjük ezt az életet
– mesélte Amanda.
Elmondása szerint Dennis különösen ügyel arra, hogy egyikük se érezze magát kevésbé fontosnak a másiknál.
Soha nem részesíti egyikünket sem előnyben, és egyikünkkel sem érezteti, hogy a második helyen állna. Nekik megvan a saját kapcsolatuk, Dennisnek és nekem is a miénk, ahogyan Victoriának és nekem is – utóbbi azonban továbbra sem intim kapcsolat.
Amanda azt is bevallotta, hogy hiába ő biztatta férjét és barátnőjét a közeledésre, kezdetben mégis nehéz volt feldolgoznia, amikor kapcsolatuk először vált igazán bensőségessé. Most pedig, öt évvel később a különleges család összesen nyolc gyermeket nevel. Amanda és Dennis közös gyermekei a 14 éves Aylah, a 11 éves Sophia, a kilencéves Bary és a hároméves Mary.
Victoriának előző házasságából van egy kilencéves lánya, Madilyn, Dennisszel pedig három közös gyermekük született: a hároméves Liam, a kétéves Valyrie és a nyolc hónapos Ellie-May. Amanda legidősebb gyermeke, a korábbi kapcsolatából született 21 éves Johnathan már elköltözött otthonról – írja a The Sun.
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