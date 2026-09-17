„A válása után befogadtam a legjobb barátnőmet – most minden este a férjemmel bújik ágyba, miután én lefekszem”

Miközben a 38 éves tanácsadó, Amanda esténként nyugovóra tér, férje, Dennis még lent marad – méghozzá egy másik nő társaságában. A feleséget azonban ez cseppet sem zavarja. Sőt, kifejezetten örül neki. A másik nő ugyanis Amanda legjobb barátnője, a 29 éves Victoria, és hárman immár öt éve élnek különleges párkapcsolatban.

Befogadta legjobb barátnőjét, most a nő a férjével bújik ágyba

Fotó: Volodymyr TVERDOKHLIB

Befogadta legjobb barátnőjét, most a nő a férjével bújik ágyba

A felállás leginkább Dennisnek kedvez: Amanda és Victoria között nincs több barátságnál, a férfi azonban mindkét nővel intim kapcsolatot ápol, és mindhárman egy ágyban alszanak.

A nem mindennapi család jelenleg nyolc gyermeket nevel közösen, közülük heten élnek velük egy fedél alatt az Egyesült Államokban, Észak-Karolinában található, öt hálószobás otthonukban. A történet külön érdekessége, hogy annak idején maga Amanda biztatta 38 éves férjét arra, hogy közeledjen fiatalabb barátnőjéhez.

Dennis és én soha nem egyszerre fekszünk le. Én korán ágyba bújok, mert igazi reggeli típus vagyok. Tori viszont fent marad Dennisszel, amit nagyon értékelek. Én képtelen vagyok sokáig ébren maradni, este tíz után már akkor is elalszom, ha minden erőmmel próbálok ébren maradni. Egyáltalán nincsenek rossz érzéseim amiatt, hogy Dennis esténként vele marad fent

– mesélte Amanda.

Egy ágyban alszunk mindhárman, így minden este mindketten mellette alhatunk.

A különleges kapcsolat akkor kezdődött, amikor Victoria nehéz időszakon ment keresztül a válása után. Amanda ekkor már 13 éve alkotott egy párt Dennisszel, és öt éve voltak házasok. Felajánlotta barátnőjének, hogy költözzön hozzájuk, amíg sikerül ismét talpra állnia. Amanda eredetileg egyszerűen csak segíteni szeretett volna Victoriának, hamarosan azonban megfordult a fejében, hogy legjobb barátnője akár tökéletes társ is lehetne a férje számára.

Tori nagyon nehéz időszakot élt át, és megérdemelte, hogy szeretettel és kedvességgel bánjanak vele. Én biztattam Dennist, hogy közeledjen hozzá, és tudtam, hogy Tori is érdeklődni fog iránta, mert a férjem nagyszerű pasi

– mesélte Amanda.