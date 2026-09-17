Bebe ötvenévesen sem zárkózik el a gyerekvállalástól

Többnyire a nyár jelenti az év legmozgalmasabb időszakát a zenészek számára, Bebe naptára azonban év végégig tele van, amit az énekes egyáltalán nem bán, sőt!

Bebe és párja, Edina nyitottan állnak a jövőhöz

(Fotó: archív)

Bebe ötvenévesen sem lassít, év végéig tele van a naptára

ötvenévesen sem lassít, év végéig tele van a naptára Az énekes szakmailag már mindent elért, egy nagy koncert még hiányzik a bakancslistájáról

Párjával, Edinával hosszú távra terveznek, az esküvő és a gyerekvállalás is szóba került

A 16 év korkülönbséget nem érzik akadálynak

Bebe új párjáról: „Bármit tartogat az élet, mindennek állunk elébe”

„Nem töltöttem itthon túl sok időt. Hála istennek rengeteg fellépésem és koncertem volt, úgyhogy abszolút jól telt a nyár. Egészen de­cember 31-ig tele a naptár!” – kezdte a hot!-nak Bebe.

Bebe születésnapja alkalmából számvetést csinált: „Nekem már minden megvolt”

Az énekes júliusban ünnepelte az ötvenedik születésnapját, de a kerek évforduló az ő esetében nem eredményezett komoly számvetést.

„Kíváncsi vagyok, mikor jön el az életközépi válságom, de őszintén szólva szerintem már túl is vagyok rajta!” – nevetett az énekes. – „Azon szerencsések közé tartozom, akik abból élnek, amit szeretnek. Ha a következő huszonöt év is így alakul, én már elégedett leszek. Amit szerettem volna szakmailag, azt mostanra elértem. Egyedül egy nagyobb koncert, amire még vágyom. Szeretnék egy olyan műsort a zenekarommal, ami tényleg a saját dalaimból áll össze.”

„Edina igazi társam mindenben” – mondta Bebe új párjáról

Az énekes hálás érte, hogy a szakmai sikerek mellett a magánéletében is megtalálta a boldogságot.

Szerencsés vagyok Edinával, mert ő egy nagyon jó tulajdonságokkal megáldott, karakán csaj. Én szeretek nagyokat álmodni, ezért néha szükségem van arra, hogy visszarángassanak a földre. Igaz a mondás, hogy minden sikeres férfi mögött áll egy okos nő, sőt, nálunk ez hatványozottan így van. Edina igazi társam mindenben.

– mesélte lelkesen a párjáról.

A zenész és kedvese hosszú távra terveznek. Idővel szeretnének összeházasodni, sőt, már a gyerekvállalás kérdése is szóba került közöttük.

„Én már benne vagyok a korban, Edina viszont az ideális életszakaszban van, úgyhogy bármi lehet! Nincsenek olyan kőbe vésett terveink, hogy mikor kell összeházasodni, vagy hogy mikor legyen gyerek. Bármit tartogat az élet, mindennek ­állunk elébe” – árulta el Bebe.