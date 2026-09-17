Bebe ötvenévesen sem zárkózik el a gyerekvállalástól

Többnyire a nyár jelenti az év legmozgalmasabb időszakát a zenészek számára, Bebe naptára azonban év végégig tele van, amit az énekes egyáltalán nem bán, sőt!
„Nem töltöttem itthon túl sok időt. Hála istennek rengeteg fellépésem és koncertem volt, úgyhogy abszolút jól telt a nyár. Egészen december 31-ig tele a naptár!” – kezdte a hot!-nak Bebe.
Az énekes júliusban ünnepelte az ötvenedik születésnapját, de a kerek évforduló az ő esetében nem eredményezett komoly számvetést.
„Kíváncsi vagyok, mikor jön el az életközépi válságom, de őszintén szólva szerintem már túl is vagyok rajta!” – nevetett az énekes. – „Azon szerencsések közé tartozom, akik abból élnek, amit szeretnek. Ha a következő huszonöt év is így alakul, én már elégedett leszek. Amit szerettem volna szakmailag, azt mostanra elértem. Egyedül egy nagyobb koncert, amire még vágyom. Szeretnék egy olyan műsort a zenekarommal, ami tényleg a saját dalaimból áll össze.”
Az énekes hálás érte, hogy a szakmai sikerek mellett a magánéletében is megtalálta a boldogságot.
Szerencsés vagyok Edinával, mert ő egy nagyon jó tulajdonságokkal megáldott, karakán csaj. Én szeretek nagyokat álmodni, ezért néha szükségem van arra, hogy visszarángassanak a földre. Igaz a mondás, hogy minden sikeres férfi mögött áll egy okos nő, sőt, nálunk ez hatványozottan így van. Edina igazi társam mindenben.
– mesélte lelkesen a párjáról.
A zenész és kedvese hosszú távra terveznek. Idővel szeretnének összeházasodni, sőt, már a gyerekvállalás kérdése is szóba került közöttük.
„Én már benne vagyok a korban, Edina viszont az ideális életszakaszban van, úgyhogy bármi lehet! Nincsenek olyan kőbe vésett terveink, hogy mikor kell összeházasodni, vagy hogy mikor legyen gyerek. Bármit tartogat az élet, mindennek állunk elébe” – árulta el Bebe.
Az interjú során szóba került az is, miként élik meg, hogy tizenhat év a köztük lévő korkülönbség.
Ez mindig az ember szellemi és érzelmi érettségén múlik. Akár harminc év is lehetne közöttünk, mert ha a két fél egy hullámhosszon van, működni fog a kapcsolat. Az évek száma önmagában semmit nem jelent.
– mondta a korkülönbségről. Beszélt arról is, miért érzi úgy, hogy ideje lenne pihenni.
Évente 100-120 ezer kilométert vezetek, ezért maga az utazás már nem hiányzik. Az együtt töltött idő viszont annál inkább. Most először érzem úgy huszonöt év után, hogy végre jó lenne megállni egy kicsit.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.