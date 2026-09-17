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Új tengerpartok nyílnak meg a magyarok előtt: mutatjuk a jövő nyár slágerhelyeit

Új tengerpartok nyílnak meg a magyarok előtt: mutatjuk a jövő nyár slágerhelyeit

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors külföldi utazás
PUBLIKÁLÁS: 2026. szeptember 17. 14:00
tengerparti nyaralásHévíz-Balaton Airporkörutazás
Készen állsz arra, hogy időben lecsapj a jövő év legígéretesebb nyaralási ajánlataira, mielőtt elkapkodják őket? Nézd meg a legfrissebb kínálatot, és válogass a legjobb 2027-es nyári úti célok közül!
Etédi Alexa
újságíró
A szerző cikkei
  • Elindult a 2027-es nyári előfoglalás: hat új tengerparti úti cél érhető el az Itaka kínálatában.
  • A Hévíz-Balaton Airportról Törökország mellett már Albániába és Tunéziába is indulnak közvetlen járatok.
  • Az új repülős körutazásokkal Svédország, a balti térség és Marokkó is felfedezhető.

Még alig csillapodott le a kánikula, az utazásszervezők máris a következő szezonra fordulnak. Megkezdődött a korai foglalási időszak, így már most látszik, melyek lesznek a legkeresettebb 2027-es nyári úti célok a hazai piacon. Az Itaka hat teljesen új tengerparti hellyel bővítette a palettáját, a választék a megszokott klasszikusok mellett egészen egyedi helyszíneket is tartalmaz. Ráadásul a fővárosi indulás mellett a Hévíz-Balaton Airport pozíciója is jelentősen megerősödik, így a Nyugat-Dunántúlon élők több közvetlen járat közül válogathatnak jövőre.

A 2027-es nyári úti célok egyike a tunéziai Djerba szigete.
A legnépszerűbb 2027-es nyári úti célok között szerepel a tunéziai Djerba szigete is, amely most az Itaka utazásszervezőnek köszönhetően elérhetővé válik a magyar utazók számára. 
Fotó: Shutterstock

Melyek lesznek a legnépszerűbb 2027-es nyári úti célok a magyar utazók körében?

A kínálatba érkező újdonságok jól mutatják, hogy a nyaralók egyszerre keresik az autentikus európai hangulatot és az egzotikusabb, de gyorsan elérhető tengerpartokat. A görög szigetvilágból ezúttal Thassos kerül előtérbe, amely zöldellő fenyveseivel és eldugott öbleivel nyújt nyugodt kikapcsolódást. Olaszország rajongói Calabria partjait célozhatják meg, amely kiváló ár-érték arányával hívja fel magára a figyelmet, míg Spanyolországban a Costa Brava kisvárosi, kényelmes szállásai kínálnak alternatívát a nyüzsgő üdülőhelyek mellett.

Görögkeleti kolostor Thassos szigetén.
A görögországi Thassos nemcsak festői tengerpartokkal, hanem kulturális látnvalókkal is vár jövő nyáron. 
Fotó: Shutterstock

A Kanári-szigetek kedvelőinek Fuerteventura jelenthet biztos pontot, ahol elsősorban a színvonalas, mindent magában foglaló ellátást biztosító szállodák és a szeles, homokos tengerpartok vonzóak. Aki pedig a Karib-tenger látványvilágát keresi közelebbi helyszínen, annak az egyiptomi Marsa Matruh jelenthet meglepetést: a finom fehér homok és a türkizkék víz Budapestről mindössze háromórás repülőúttal elérhető. Tunéziában Djerba szigete tér vissza a kiemelt opciók közé, mint pénztárcabarát mediterrán célpont.

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A gyönyörű Fuerteventura a tökéletes tengerparti kikapcsolódás úti célja.
Fotó: Shutterstock

Közvetlen járatok a Balaton mellől és új körutazások

Az ágazat fontos fejleménye, hogy a Hévíz-Balaton Airport szerepe tovább nő. Az eddigi antalyai járat sikere után a balatoni repülőtérről 2027 nyarán már Albánia fővárosa, Tirana, valamint a tunéziai Djerba is közvetlenül elérhetővé válik.

A tisztán tengerparti pihenés mellett a tartalommal teli körutazások iránt is nő a kereslet. A meglévő több mint húsz program mellett új útvonalak indulnak Skandinávia felé – kiemelten Svédországba –, a balti államokba, valamint Marokkóba.

Svéd városka tradicionális házakkal nyáron.
A skandináv nyár ezúttal körutazás formájában várja az utazókat. 
Fotó: Shutterstock

A szeptemberben elindított előfoglalási időszak legnagyobb előnye a széles választék: a korán tervezők még biztosan megtalálják a számukra ideális időpontot, szobatípust és kedvezményeket, így elkerülhetik a szezon előtti kapkodást.

Nézd meg a videót is a gyönyörű Calabriáról, ahová jövő nyártól már te is eljuthatsz:

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