Új tengerpartok nyílnak meg a magyarok előtt: mutatjuk a jövő nyár slágerhelyeit

Elindult a 2027-es nyári előfoglalás: hat új tengerparti úti cél érhető el az Itaka kínálatában.

A Hévíz-Balaton Airportról Törökország mellett már Albániába és Tunéziába is indulnak közvetlen járatok.

Az új repülős körutazásokkal Svédország, a balti térség és Marokkó is felfedezhető.

Még alig csillapodott le a kánikula, az utazásszervezők máris a következő szezonra fordulnak. Megkezdődött a korai foglalási időszak, így már most látszik, melyek lesznek a legkeresettebb 2027-es nyári úti célok a hazai piacon. Az Itaka hat teljesen új tengerparti hellyel bővítette a palettáját, a választék a megszokott klasszikusok mellett egészen egyedi helyszíneket is tartalmaz. Ráadásul a fővárosi indulás mellett a Hévíz-Balaton Airport pozíciója is jelentősen megerősödik, így a Nyugat-Dunántúlon élők több közvetlen járat közül válogathatnak jövőre.

A legnépszerűbb 2027-es nyári úti célok között szerepel a tunéziai Djerba szigete is, amely most az Itaka utazásszervezőnek köszönhetően elérhetővé válik a magyar utazók számára.

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Melyek lesznek a legnépszerűbb 2027-es nyári úti célok a magyar utazók körében?

A kínálatba érkező újdonságok jól mutatják, hogy a nyaralók egyszerre keresik az autentikus európai hangulatot és az egzotikusabb, de gyorsan elérhető tengerpartokat. A görög szigetvilágból ezúttal Thassos kerül előtérbe, amely zöldellő fenyveseivel és eldugott öbleivel nyújt nyugodt kikapcsolódást. Olaszország rajongói Calabria partjait célozhatják meg, amely kiváló ár-érték arányával hívja fel magára a figyelmet, míg Spanyolországban a Costa Brava kisvárosi, kényelmes szállásai kínálnak alternatívát a nyüzsgő üdülőhelyek mellett.

A görögországi Thassos nemcsak festői tengerpartokkal, hanem kulturális látnvalókkal is vár jövő nyáron.

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A Kanári-szigetek kedvelőinek Fuerteventura jelenthet biztos pontot, ahol elsősorban a színvonalas, mindent magában foglaló ellátást biztosító szállodák és a szeles, homokos tengerpartok vonzóak. Aki pedig a Karib-tenger látványvilágát keresi közelebbi helyszínen, annak az egyiptomi Marsa Matruh jelenthet meglepetést: a finom fehér homok és a türkizkék víz Budapestről mindössze háromórás repülőúttal elérhető. Tunéziában Djerba szigete tér vissza a kiemelt opciók közé, mint pénztárcabarát mediterrán célpont.

A gyönyörű Fuerteventura a tökéletes tengerparti kikapcsolódás úti célja.

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Közvetlen járatok a Balaton mellől és új körutazások

Az ágazat fontos fejleménye, hogy a Hévíz-Balaton Airport szerepe tovább nő. Az eddigi antalyai járat sikere után a balatoni repülőtérről 2027 nyarán már Albánia fővárosa, Tirana, valamint a tunéziai Djerba is közvetlenül elérhetővé válik.