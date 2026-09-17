Aranyló szőlőhegyek és csendes tengerpartok: Portugália a legszebb arcát ősszel mutatja

Portugália ősszel kellemes időjárást, csendesebb tengerpartokat és aranyló tájakat kínál.

A Douro-völgyi szüret, a Serra da Estrela túrái és Alentejo olajbogyószürete egyedülálló élmény.

A nyári tömeg levonulása után a tengerparti sziklák és a gesztenyefesztiválok is kényelmesen felfedezhetők.

A nyári hőség enyhülésével Portugália teljesen új oldalát mutatja be. Az aranyszínbe boruló szőlőültetvények, a szüreti fesztiválok, a szelídebb tengerparti napsütés és az érő szelídgesztenye illata mind hozzájárulnak a különleges hangulathoz. Akár a hegyvidéki túrázás, akár a szörfözés vagy a történelmi városok felfedezése a cél, Portugália ősszel varázslatos élményeket tartogat az ide látogatóknak. Az alábbiakban összegyűjtöttük az öt legizgalmasabb helyszínt, amelyet ebben az évszakban mindenképp érdemes felkeresned.

Portugália ősszel különlegesen elragadó arcát mutatja, barangoljunk akár Marvão váránál, vagy a Douro-völgy szőlőültetvényei között

Fotó: JBCarvalho Photography

Miért csodálatos Portugália ősszel?

Douro-völgy – Szüret és aranyló hegyoldalak

A Porto közelében húzódó, UNESCO világörökségi védettséget élvező Douro-völgy szőlőbirtokai az ősz beköszöntével sárga és piros színekbe öltöznek. A szeptemberi szüret idején a látogatók sok pincészetben személyesen is bekapcsolódhatnak a szőlőszedésbe vagy a hagyományos, mezítlábas szőlőtaposásba. A környék lenyűgöző panorámája a folyón sétahajózva, vonattal vagy a kilátókból tekinthető meg a leginkább.

Marvão – Középkori hangulat és gesztenyeünnep

A spanyol határ közelében, egy sziklaszirten magasodó Marvão vára felejthetetlen kilátást nyújt a környező tölgy- és gesztenyeerdőkre. A szűk, macskaköves utcákkal teli erődítmény környékén kiváló túraútvonalak találhatók a természet kedvelőinek. Novemberben a városban hagyományos gesztenyefesztivált rendeznek, ahol sült gesztenyével és helyi finomságokkal várják a vendégeket.

Serra da Estrela – Őszi túrák a hegyek között

Az ország legmagasabb hegysége kristálytiszta tengerszemekkel és gleccser formálta völgyekkel csábít a természetbe. A Covão d’Ametade völgyében található nyírfák levelei ősszel aranysárgára változnak, így a túrázás ilyenkor a leglátványosabb. A kirándulás után kötelező megkóstolni a régió híres, krémes juhtúróját, a Queijo Serra da Estrelát.