Aranyló szőlőhegyek és csendes tengerpartok: Portugália a legszebb arcát ősszel mutatja

A nyári hőség enyhülésével Portugália teljesen új oldalát mutatja be. Az aranyszínbe boruló szőlőültetvények, a szüreti fesztiválok, a szelídebb tengerparti napsütés és az érő szelídgesztenye illata mind hozzájárulnak a különleges hangulathoz. Akár a hegyvidéki túrázás, akár a szörfözés vagy a történelmi városok felfedezése a cél, Portugália ősszel varázslatos élményeket tartogat az ide látogatóknak. Az alábbiakban összegyűjtöttük az öt legizgalmasabb helyszínt, amelyet ebben az évszakban mindenképp érdemes felkeresned.
A Porto közelében húzódó, UNESCO világörökségi védettséget élvező Douro-völgy szőlőbirtokai az ősz beköszöntével sárga és piros színekbe öltöznek. A szeptemberi szüret idején a látogatók sok pincészetben személyesen is bekapcsolódhatnak a szőlőszedésbe vagy a hagyományos, mezítlábas szőlőtaposásba. A környék lenyűgöző panorámája a folyón sétahajózva, vonattal vagy a kilátókból tekinthető meg a leginkább.
A spanyol határ közelében, egy sziklaszirten magasodó Marvão vára felejthetetlen kilátást nyújt a környező tölgy- és gesztenyeerdőkre. A szűk, macskaköves utcákkal teli erődítmény környékén kiváló túraútvonalak találhatók a természet kedvelőinek. Novemberben a városban hagyományos gesztenyefesztivált rendeznek, ahol sült gesztenyével és helyi finomságokkal várják a vendégeket.
Az ország legmagasabb hegysége kristálytiszta tengerszemekkel és gleccser formálta völgyekkel csábít a természetbe. A Covão d’Ametade völgyében található nyírfák levelei ősszel aranysárgára változnak, így a túrázás ilyenkor a leglátványosabb. A kirándulás után kötelező megkóstolni a régió híres, krémes juhtúróját, a Queijo Serra da Estrelát.
A déli tengerparton, és különösen Algarvén az őszi hónapokban lényegesen kevesebb a turista, ám az időjárás továbbra is alkalmas a strandolásra és a sétákra. A Lagos környéki sziklaformációk és a Cabo de São Vicente szirtjei a nyári hőség nélkül sokkal kényelmesebben bejárhatók. A szörfösök számára a felerősödő hullámok miatt ez az időszak jelenti a főszezont.
A lankás alentejói tájon az ősz az olajbogyó betakarításának ideje, amikor több birtok is kínál kóstolóval egybekötött látogatást. Évora római kori emlékekkel és középkori épületekkel teli óvárosa a hűvösebb napokon kifejezetten kellemesen sétálható be. A környékbeli tradicionális gazdaságokban a vendégek akár a szüretelés munkálataiba is betekintést nyerhetnek.
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