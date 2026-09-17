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Portugália ősszel is izgalmas úti cél.

Aranyló szőlőhegyek és csendes tengerpartok: Portugália a legszebb arcát ősszel mutatja

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PUBLIKÁLÁS: 2026. szeptember 17. 12:00
őszPortugália
Készen állsz arra, hogy felfedezd Dél-Európa egyik legszebb arcát a nyári tömeg levonulása után? A csodás tájak, a kellemes időjárás és a gasztronómiai élmények miatt Portugália ősszel az egyik legjobb választás egy felejthetetlen utazáshoz.
Etédi Alexa
újságíró
A szerző cikkei
  • Portugália ősszel kellemes időjárást, csendesebb tengerpartokat és aranyló tájakat kínál.
  • A Douro-völgyi szüret, a Serra da Estrela túrái és Alentejo olajbogyószürete egyedülálló élmény.
  • A nyári tömeg levonulása után a tengerparti sziklák és a gesztenyefesztiválok is kényelmesen felfedezhetők.

A nyári hőség enyhülésével Portugália teljesen új oldalát mutatja be. Az aranyszínbe boruló szőlőültetvények, a szüreti fesztiválok, a szelídebb tengerparti napsütés és az érő szelídgesztenye illata mind hozzájárulnak a különleges hangulathoz. Akár a hegyvidéki túrázás, akár a szörfözés vagy a történelmi városok felfedezése a cél, Portugália ősszel varázslatos élményeket tartogat az ide látogatóknak. Az alábbiakban összegyűjtöttük az öt legizgalmasabb helyszínt, amelyet ebben az évszakban mindenképp érdemes felkeresned.

Portugália ősszel gyönyörű, erre jó példa Marvao vára az őszi napsütésben
Portugália ősszel különlegesen elragadó arcát mutatja, barangoljunk akár Marvão váránál, vagy a Douro-völgy szőlőültetvényei között
Fotó: JBCarvalho Photography

Miért csodálatos Portugália ősszel?

Douro-völgy – Szüret és aranyló hegyoldalak

A Porto közelében húzódó, UNESCO világörökségi védettséget élvező Douro-völgy szőlőbirtokai az ősz beköszöntével sárga és piros színekbe öltöznek. A szeptemberi szüret idején a látogatók sok pincészetben személyesen is bekapcsolódhatnak a szőlőszedésbe vagy a hagyományos, mezítlábas szőlőtaposásba. A környék lenyűgöző panorámája a folyón sétahajózva, vonattal vagy a kilátókból tekinthető meg a leginkább.

Marvão – Középkori hangulat és gesztenyeünnep

A spanyol határ közelében, egy sziklaszirten magasodó Marvão vára felejthetetlen kilátást nyújt a környező tölgy- és gesztenyeerdőkre. A szűk, macskaköves utcákkal teli erődítmény környékén kiváló túraútvonalak találhatók a természet kedvelőinek. Novemberben a városban hagyományos gesztenyefesztivált rendeznek, ahol sült gesztenyével és helyi finomságokkal várják a vendégeket.

Serra da Estrela – Őszi túrák a hegyek között

Az ország legmagasabb hegysége kristálytiszta tengerszemekkel és gleccser formálta völgyekkel csábít a természetbe. A Covão d’Ametade völgyében található nyírfák levelei ősszel aranysárgára változnak, így a túrázás ilyenkor a leglátványosabb. A kirándulás után kötelező megkóstolni a régió híres, krémes juhtúróját, a Queijo Serra da Estrelát.

Algarve – Csendes tengerpartok és kellemes napsütés

A déli tengerparton, és különösen Algarvén az őszi hónapokban lényegesen kevesebb a turista, ám az időjárás továbbra is alkalmas a strandolásra és a sétákra. A Lagos környéki sziklaformációk és a Cabo de São Vicente szirtjei a nyári hőség nélkül sokkal kényelmesebben bejárhatók. A szörfösök számára a felerősödő hullámok miatt ez az időszak jelenti a főszezont.

Évora és Alentejo – Olajbogyószüret és történelmi örökség

A lankás alentejói tájon az ősz az olajbogyó betakarításának ideje, amikor több birtok is kínál kóstolóval egybekötött látogatást. Évora római kori emlékekkel és középkori épületekkel teli óvárosa a hűvösebb napokon kifejezetten kellemesen sétálható be. A környékbeli tradicionális gazdaságokban a vendégek akár a szüretelés munkálataiba is betekintést nyerhetnek.

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