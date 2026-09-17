A TV2 fiatal sztárjának nagy küzdelme: másfél éve várnak a babára

Lorenzo Tano Magyarországon korábban nem tartozott a széles körben ismert nevek közé. Itthon a Farm VIP miatt kezdtünk el róla beszélni. Ráadásul eleinte nem is tűnt amolyan kulcsfigurának. Aztán megkezdte működését, ami módszerességét tekintve igencsak jó iránynak tűnik. Hiszen Lorenzo Tano pillanatok alatt lett a piros csapat vezetője és ragadt rá végül a „csendes gyilkos” jelző, amit társaitól kapott a játék első napjaiban. Rocco Siffredi fia rá is szolgált becenevére, hiszen tényleg minden komolyabb balhé mögött ott áll valamilyen háttérszerepben, miközben ha lehet, a nyílt konfliktusokat elkerüli, hárítja. Ez egyébként akár jó stratégia is lehet. Miközben pedig mi őt és a többi játékost figyeljük napról napra és hétről hétre, Lorenzo Tano a való életben már egy másik harcot vív. Ebben a harcban a szerelmével, Lucreziával mennek előre elszántan. Gyereket, sőt gyerekeket szeretnének…

Lorenzo Tano a Farm VIP piros csapatában hamar kivívta a "csendes gyilkos" becenevet (Fotó: TV2)

A Farm VIP piros csapatának játékosa a táncparketten találta meg a szerelmet

Lorenzo és Lucrezia története 2023-ban kezdődött a Rai1 népszerű táncos műsorában, a Ballando con le Stelle-ben, ami az itthon ismert Dancing with the Stars olaszországi megfelelője. Lorenzo versenyzőként, Lucrezia profi táncosként szerepelt a produkcióban, és a munkakapcsolatból hamarosan valódi szerelem lett. Néhány hónappal később már együtt is éltek. Lorenzo már akkor sem volt a szavak embere. Az olasz sajtóban így kommentálta az összeköltözésükről szóló hírt:

Jobb nála otthon, mint a hotelben!

Lucrezia ezzel szemben nyíltan beszélt a kettejük között kialakult erős érzelmi kötődésről. „Lorenzóban mindent megtaláltam, amire vágytam. Végre úgy érzem, hogy úgy szeretnek, ahogyan én szeretek” - nyilatkozta korábban a profi táncos. A Farm VIP játékosa és Lucrezia tehát három éve alkotnak egy párt és már a családalapításon gondolkodnak.

Lorenzo Tano és Lucrezia Lando a Dancing with the Stars olasz megfelelőjében találtak egymásra (Fotó: Facebook)

Lorenzo Tano nem a térdre ereszkedős lánykérés híve

A házasság kérdésében Lorenzo meglehetősen különleges álláspontot képvisel. Nem titkolja, hogy nem tartozik azok közé, akik szerint egy kapcsolat beteljesedésének feltétlenül az oltárnál kell megtörténnie. „A házasságról keveset beszélünk. Kezdettől fogva elég őszinte voltam ebben kérdésben. Nem hiszek különösebben a házasság intézményében. Számomra az a fontos, hogy két ember jó legyen együtt, és nálunk ez a helyzet” – nyilatkozta egy olasz lapnak nemrég a Farm VIP-ben szereplő Lorenzo, aki ennél fogva a klasszikus hollywoodi lánykérés gondolatát sem érzi magáénak. Olyannyira így van ez, hogy végül az olasz DiPiù magazinban közétett levélben kérte meg szerelmét arra, hogy élje le vele az életét. „Soha nem kapod meg tőlem a klasszikus, térdre ereszkedős, csillogó gyűrűs lánykérést. Teljes szívemből kérdezem: akarod velem leélni ezt az életet?” – olvasható a lapban megjelent levélben.