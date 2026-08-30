„Anya részegnek tűnő üzenetei és a vásárlási mániája egy betegség jelei voltak – és lehet, hogy én is örököltem”

A 31 éves Emily Harris bizonytalan jövő előtt áll, miután édesanyjánál szívszorító diagnózist állítottak fel – és kiderült, hogy a betegséget genetikailag ő is örökölhette.

A betegség tünetei fokozatosan lettek egyre súlyosabbak

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A betegség megállapításáig vezető út

Emily Harris teljesen összetört, amikor édesanyjánál, az 57 éves Andreánál frontotemporális demenciát (FTD) diagnosztizáltak – a demencia egy ritka formáját, amely gyakran már középkorúaknál jelentkezik.

A diagnózist öt évnyi, kezdetben alig észrevehető változás és szellemi hanyatlás előzte meg. Eleinte olyan ártatlannak tűnő dolgok jelentkeztek, mint a nevek és telefonszámok elfelejtése, később azonban egyre aggasztóbb jelek mutatkoztak: az üzenetei értelmetlenné váltak, sokszor úgy hangzottak, mintha részeg lenne, emellett kisebb autóbalesetei is voltak.

Néhány nappal azután, hogy Emily megszülte a kisfiát, ő és családja aktívan keresni kezdte a választ arra, mi történhet Andreával. Eleinte abban reménykedtek, hogy a tünetek például a menopauzával magyarázhatók. Végül azonban megtudták az igazságot – és később azt is, hogy Andrea lánya is érintett lehet.

Két kisgyermekem van, és ez az, ami a leginkább nyomaszt

– mondta Emily, akinek nehéz feldolgozni annak a lehetőségét, hogy ez a génmutáció a jövőben őket is érintheti.

A worcestershire-i Droitwichből származó család Andrea diagnózisa előtt boldog, hétköznapi életet élt. Andrea három évtizeden át dolgozott ápolónőként, és körülbelül öt évvel a 2025-ben felállított diagnózisa előtt kezdtek jelentkezni nála a szellemi hanyatlás első jelei. 2024-re már olyan szöveges üzeneteket küldött nekem és a család többi tagjának, amelyeknek nem volt értelmük, és gyakran úgy hangzottak, mintha részeg lenne, annak ellenére, hogy egyáltalán nem fogyasztott alkoholt. A térbeli tájékozódási képessége is romlott, és gyakran nekiment valamivel vagy meghúzta az autóját. Emellett megszállottan kezdett online rendeléseket leadni a telefonjáról. Újra és újra ugyanazokat a dolgokat vásárolta meg, illetve teljesen véletlenszerű méretű ruhákat rendelt.