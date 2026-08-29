Bruce Willis lánya fél, hogy örökölte apja betegségét

Bruce Willis lánya ijesztő dologra vállalkozott, miután apjánál frontotemporális demenciát diagnosztizáltak. Rumer Willis a Function nevű egészségügyi platformmal együttműködve genetikai vizsgálatnak vetette alá magát, hogy feltérképezze a saját egészségügyi kockázatait.
Rumer Willis saját kezébe vette az egészségét. Bruce Willis lánya a People magazinnak tett nyilatkozatában bevallotta, hogy egy speciális genetikai vizsgálatnak vetette alá magát a Function nevű egészségügyi szolgáltatással karöltve. Ezzel szerette volna minél pontosabban megismerni azokat a tényezőket, amelyek a jövőben hatással lehetnek az egészségére. A döntés azonban egyáltalán nem volt könnyű számára. Rumer Willis bevallotta, hogy a genetikai vizsgálatok gondolata kifejezetten félelmetes, főleg egy olyan családban, ahol a demencia és a mellrák is jelen volt:
Néha ijesztő megkapni a válaszokat. Nyilvánvalóan vannak genetikai hajlamok a családomban. Nemcsak a demencia, voltak olyan családtagjaim, akiknél mellrákot diagnosztizáltak, és olyanok is, akiknél más betegségek jelentkeztek.
Rumer Willis döntésének egyik legfontosabb mozgatórugója az, hogy szerinte az embernek jobb esélye van tudatosan változtatni az életén, ha pontosabb képet kap saját egészségéről. Bruce Willis lánya a genetikai vizsgálatok kapcsán azt is kihangsúlyozta, hogy az információ önmagában nem feltétlenül rossz hír. Ha valaki tudja, milyen kockázatokkal kell számolnia, azzal lehetőséget kap arra is, hogy időben változtasson az életmódján, és szakemberekkel együtt személyre szabott megelőzési stratégiát alakítson ki.
Rumer Willis elmondása szerint az egészségtudatosság nem most kezdődött nála. Már apja, Bruce Willis demencia diagnózisa előtt is igyekezett odafigyelni arra, hogyan él, mit eszik és milyen környezetben tölti a mindennapjait. Az elmúlt időszakban azonban még nagyobb hangsúlyt helyezett a megelőzésre. Saját bevallása szerint kerüli a parfümöket, étrend-kiegészítőket szed és otthon főz, ahelyett hogy aggódna a műanyag elviteles dobozok káros hatása miatt. Célja pedig nem az, hogy rettegésben éljen, hanem éppen ellenkezőleg: szeretne minél tovább egészséges maradni.
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