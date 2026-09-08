„Szeretlek, apa, a túloldalon találkozunk” – meghalt a birkózólegenda, fia összetörten jelentette be a tragikus hírt

82 éves korában elhunyt a pankráció legendás alakja, „Superstar” Bill Dundee, aki élete utolsó időszakában súlyos egészségi problémákkal küzdött. Halálhírét fia, Jamie Dundee közölte a rajongókkal, miután édesapja vasárnap hajnalban örökre lehunyta a szemét.

Meghalt „Superstar” Bill Dundee: 82 éves volt a pankráció legendája Fotó: freepik.com

Meghalt „Superstar” Bill Dundee: 82 éves volt a pankráció legendája

A halál pontos okát egyelőre nem hozták nyilvánosságra. Jamie korábban arról beszélt, hogy édesapja előrehaladott demenciával élt.

A Skóciában született sztártól, aki pályafutása során a pankráció történetének egyik meghatározó alakjává vált, a sportág és a szórakoztatóipar számos szereplője búcsúzott. Jamie Dundee a közösségi médiában közzétett megható üzenetben erősítette meg édesapja halálát, és osztotta meg a szomorú hírt a rajongókkal.

Nehéz szívvel írom le ezeket a sorokat, és fáj, hogy ezt kell közölnöm. Ma hajnalban, 3:30-kor SUPERSTAR BILL DUNDEE elhunyt. Szeretlek, apa. A TÚLOLDALON találkozunk. NYUGODJ BÉKÉBEN, SUPERSTAR

– írta Jamie.

A család számára különösen fájdalmas veszteség egy több éve tartó nehéz időszakot zár le. Jamie korábban a Story Time with Dutch Mantell című műsorban beszélt édesapja állapotáról, és arról, hogyan teltek a mindennapjai a betegséggel.

„Bill nincs igazán tudatában annak, mi történik vele, de egyébként jól van. Demenciában szenved… csak mosolyog szinte állandóan” – mesélte akkor Jamie. Hozzátette:

Azt mondják, hogy a demencia harmadik stádiumában az ember vagy szinte állandóan sír, vagy folyton mosolyog. Ő az utóbbit tette, aminek örültem, mert legalább nem azzal teltek a napjai, hogy csak ült és sírt.

Mindössze egy nappal Dundee halála előtt, a Memphis Wrestling szeptember 5-i műsorában tisztelegtek a legenda előtt. A szervezet pankrátorai összegyűltek, hogy még egyszer közösen ünnepeljék a sportág közkedvelt alakját.

Dundee az 1960-as években lépett először szorítóba, miután Skóciából Ausztráliába költözött. Később Észak-Amerikában folytatta pályafutását, ahol idővel a pankráció egyik meghatározó alakjává vált.

Hatalmas közönségkedvenc lett, nézők tömegeit vonzotta a rendezvényekre. Különösen emlékezetessé váltak a Jerry „The King” Lawlerrel évtizedeken át tartó összecsapásai, miközben a két pankrátor legendás párost is alkotott a ringben.