JátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
31°C Székesfehérvár

Mária, Adrienn névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

„Szeretlek, apa, a túloldalon találkozunk” – meghalt a birkózólegenda, fia összetörten jelentette be a tragikus hírt

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors pankráció
PUBLIKÁLÁS: 2026. szeptember 08. 15:00
gyászlegenda
Gyászol a pankráció világa: 82 éves korában elhunyt „Superstar” Bill Dundee. A legendás pankrátor hosszú ideje súlyos betegséggel küzdött, halálhírét pedig fia, Jamie Dundee jelentette be. Megrendítő szavakkal búcsúzott édesapjától: „Szeretlek, apa. A túloldalon találkozunk.”
N.T.
A szerző cikkei

82 éves korában elhunyt a pankráció legendás alakja, „Superstar” Bill Dundee, aki élete utolsó időszakában súlyos egészségi problémákkal küzdött. Halálhírét fia, Jamie Dundee közölte a rajongókkal, miután édesapja vasárnap hajnalban örökre lehunyta a szemét.

Meghalt „Superstar” Bill Dundee: 82 éves volt a pankráció legendája
Meghalt „Superstar” Bill Dundee: 82 éves volt a pankráció legendája Fotó: freepik.com

Meghalt „Superstar” Bill Dundee: 82 éves volt a pankráció legendája

A halál pontos okát egyelőre nem hozták nyilvánosságra. Jamie korábban arról beszélt, hogy édesapja előrehaladott demenciával élt.

A Skóciában született sztártól, aki pályafutása során a pankráció történetének egyik meghatározó alakjává vált, a sportág és a szórakoztatóipar számos szereplője búcsúzott. Jamie Dundee a közösségi médiában közzétett megható üzenetben erősítette meg édesapja halálát, és osztotta meg a szomorú hírt a rajongókkal.

Nehéz szívvel írom le ezeket a sorokat, és fáj, hogy ezt kell közölnöm. Ma hajnalban, 3:30-kor SUPERSTAR BILL DUNDEE elhunyt. Szeretlek, apa. A TÚLOLDALON találkozunk. NYUGODJ BÉKÉBEN, SUPERSTAR

– írta Jamie.

A család számára különösen fájdalmas veszteség egy több éve tartó nehéz időszakot zár le. Jamie korábban a Story Time with Dutch Mantell című műsorban beszélt édesapja állapotáról, és arról, hogyan teltek a mindennapjai a betegséggel.

Bill nincs igazán tudatában annak, mi történik vele, de egyébként jól van. Demenciában szenved… csak mosolyog szinte állandóan” – mesélte akkor Jamie. Hozzátette: 

Azt mondják, hogy a demencia harmadik stádiumában az ember vagy szinte állandóan sír, vagy folyton mosolyog. Ő az utóbbit tette, aminek örültem, mert legalább nem azzal teltek a napjai, hogy csak ült és sírt.

Mindössze egy nappal Dundee halála előtt, a Memphis Wrestling szeptember 5-i műsorában tisztelegtek a legenda előtt. A szervezet pankrátorai összegyűltek, hogy még egyszer közösen ünnepeljék a sportág közkedvelt alakját.

Dundee az 1960-as években lépett először szorítóba, miután Skóciából Ausztráliába költözött. Később Észak-Amerikában folytatta pályafutását, ahol idővel a pankráció egyik meghatározó alakjává vált.

Hatalmas közönségkedvenc lett, nézők tömegeit vonzotta a rendezvényekre. Különösen emlékezetessé váltak a Jerry „The King” Lawlerrel évtizedeken át tartó összecsapásai, miközben a két pankrátor legendás párost is alkotott a ringben.

Dundee a Jim Crockett Promotions és a WCW kötelékében is maradandót alkotott, ám nemcsak a ringben vívott ki magának komoly elismerést. A kulisszák mögött a szakma egyik legkiválóbb kreatív elméjeként tartották számon. Halálhírének nyilvánosságra kerülése után egykori pályatársai és rajongói sorra búcsúztak a pankráció legendájától – írja a Daily Star

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu