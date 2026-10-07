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Gusztustalan vagy teljesen természetes? Elszabadultak az indulatok a repülős mezítlábazás miatt

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors repülőgép
PUBLIKÁLÁS: 2026. október 07. 16:30
utazásmezítlábashigiénia
Gyakran találkozni irritáló szokásokkal a repülőgépek kabinjában, ám kevés dolog vált ki akkora felháborodást az utazókból, mint a csupasz lábak látványa. Összegyűjtöttük, miért háborodnak fel sokan az utastársak viselkedésén, mit enged meg a repülőgép etikett, és miért intenek óva az utaskísérők a cipő levételétől.
Etédi Alexa
újságíró
A szerző cikkei
  • Az utazók több mint 90 százaléka szerint kifejezetten zavaró és elfogadhatatlan a repülőgépen a mezítlábas utazás.
  • Bár az amerikai légitársaságok megtilthatják a cipő nélküli utazást, az európai fapadosoknál nincs erre szigorú szabály.
  • A mezítlábas életmód hívei a kényelemre hivatkoznak, az utaskísérők viszont higiéniai okokból határozottan óva intenek tőle.

A repülés sokak számára stresszes élmény, amit a szűkös ülőhelyek és a zsúfolt utastér csak tovább fokoznak. Ebben a környezetben a személyes tér határai különösen fontossá válnak, így egyetlen figyelmetlen mozdulat is komoly feszültséget szülhet. Az utóbbi időben a közösségi médiát elárasztották azok a panaszok, amelyek a cipőjüket és zoknijukat levevő utasokról szólnak. Sokan úgy gondolják, hogy mezítláb utazni a repülőn teljesen elfogadhatatlan, míg mások a kényelemre hivatkozva védik ezt a döntést. A vita nem új keletű, de a kutatások szerint a többség véleménye egyértelmű abban, mit diktál a repülőgép etikett.

A repülőgép etikett szabályait megszegő mezítláb utazó férfi a repülőn.
Te tisztában vagy a repülőgép etikett szabályaival? Utaznál mezítláb a repülőgépen?
Fotó:  Shutterstock

Mit diktál a repülőgép etikett? 

A felmérések adatai szerint az utazók többsége határozottan elutasítja ezt a gyakorlatot. Az Expedia egyik korábbi kutatásában a megkérdezettek több mint 90 százaléka állította azt, hogy a gépen nem elfogadható a lábbeli teljes elhagyása, a Kayak felmérése alapján pedig a válaszadók háromnegyede látna szívesebben csupasz lábujjak nélküli utasteret.

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Ennek ellenére a közösségi oldalakon rendszeresen bukkannak fel olyan fotók, amelyeken az utasok a gép falának támasztják a lábukat, vagy az előttük lévő üléstámla résén nyújtják előre csupasz végtagjaikat. A panaszok nem korlátozódnak a turistaosztályra, hiszen az első osztályon is előfordulnak hasonló esetek.

Mit mondanak a légitársaságok szabályzatai?

A légitársaságok hozzáállása eltérő a kérdésben. A nagy amerikai cégek, mint az American Airlines, a Delta vagy az United kifejezetten fenntartják a jogot arra, hogy megtagadják a felszállást a cipő nélkül érkezőktől, vagy akár le is szállítsák őket a gépről.

Ezzel szemben a legtöbb európai fapados cég üzletszabályzatában nem szerepel konkrét tilalom a lábbeli levételére vonatkozóan. A mezítlábas életmód szószólói szerint a szokás senkinek sem árt, ha az ember odafigyel a higiéniára és nem zavarja közvetlenül a szomszédját. Az utaskísérők mindenesetre azt javasolják, hogy a mosdóba menetelhez mindenképpen húzzunk cipőt, hiszen a padlóra kerülő nedvesség ritkán tiszta víz.

Nézd meg a videót is a témában:

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