Gusztustalan vagy teljesen természetes? Elszabadultak az indulatok a repülős mezítlábazás miatt

Az utazók több mint 90 százaléka szerint kifejezetten zavaró és elfogadhatatlan a repülőgépen a mezítlábas utazás.

Bár az amerikai légitársaságok megtilthatják a cipő nélküli utazást, az európai fapadosoknál nincs erre szigorú szabály.

A mezítlábas életmód hívei a kényelemre hivatkoznak, az utaskísérők viszont higiéniai okokból határozottan óva intenek tőle.

A repülés sokak számára stresszes élmény, amit a szűkös ülőhelyek és a zsúfolt utastér csak tovább fokoznak. Ebben a környezetben a személyes tér határai különösen fontossá válnak, így egyetlen figyelmetlen mozdulat is komoly feszültséget szülhet. Az utóbbi időben a közösségi médiát elárasztották azok a panaszok, amelyek a cipőjüket és zoknijukat levevő utasokról szólnak. Sokan úgy gondolják, hogy mezítláb utazni a repülőn teljesen elfogadhatatlan, míg mások a kényelemre hivatkozva védik ezt a döntést. A vita nem új keletű, de a kutatások szerint a többség véleménye egyértelmű abban, mit diktál a repülőgép etikett.

Te tisztában vagy a repülőgép etikett szabályaival? Utaznál mezítláb a repülőgépen?

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Mit diktál a repülőgép etikett?

A felmérések adatai szerint az utazók többsége határozottan elutasítja ezt a gyakorlatot. Az Expedia egyik korábbi kutatásában a megkérdezettek több mint 90 százaléka állította azt, hogy a gépen nem elfogadható a lábbeli teljes elhagyása, a Kayak felmérése alapján pedig a válaszadók háromnegyede látna szívesebben csupasz lábujjak nélküli utasteret.

Ennek ellenére a közösségi oldalakon rendszeresen bukkannak fel olyan fotók, amelyeken az utasok a gép falának támasztják a lábukat, vagy az előttük lévő üléstámla résén nyújtják előre csupasz végtagjaikat. A panaszok nem korlátozódnak a turistaosztályra, hiszen az első osztályon is előfordulnak hasonló esetek.

Mit mondanak a légitársaságok szabályzatai?

A légitársaságok hozzáállása eltérő a kérdésben. A nagy amerikai cégek, mint az American Airlines, a Delta vagy az United kifejezetten fenntartják a jogot arra, hogy megtagadják a felszállást a cipő nélkül érkezőktől, vagy akár le is szállítsák őket a gépről.

Ezzel szemben a legtöbb európai fapados cég üzletszabályzatában nem szerepel konkrét tilalom a lábbeli levételére vonatkozóan. A mezítlábas életmód szószólói szerint a szokás senkinek sem árt, ha az ember odafigyel a higiéniára és nem zavarja közvetlenül a szomszédját. Az utaskísérők mindenesetre azt javasolják, hogy a mosdóba menetelhez mindenképpen húzzunk cipőt, hiszen a padlóra kerülő nedvesség ritkán tiszta víz.