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Nem mindegy, hogy hogyan veszel fel pénzt külföldön!

Súlyos tízezreket buksz az utazáson, ha nem figyelsz erre a kártyás fizetésnél

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PUBLIKÁLÁS: 2026. október 11. 14:30
külföldi utazásbankkártya használat
Külföldi utazás során a kártyás fizetések és a bankjegykiadó automaták használata meglepően sok váratlan pluszköltséggel járhat. Megfelelő odafigyeléssel és tudatossággal azonban könnyedén elkerülhetők a különféle rejtett költségek.
Etédi Alexa
újságíró
A szerző cikkei
  • Kedvezőtlen árfolyam: a saját devizában történő külföldi kártyás fizetés (DCC) során a konverziót a helyi bank végzi el, ami jelentős pluszköltséggel jár.
  • A helyi pénznem a nyerő: bolti vásárlásnál és pénzfelvételnél is mindig a helyi devizát (pl. EUR, GBP) kell kiválasztani a terminálon a kedvezőbb banki árfolyamért.
  • ATM-csapdák: a turisztikai helyeken lévő független bankautomaták a rossz átváltás mellett gyakran magas fix használati díjat is felszámítanak.

Amikor külföldön jársz, a bankkártyás fizetés vagy a készpénzfelvétel elsőre a legkényelmesebb megoldásnak tűnik, de ha nem figyelsz a részletekre, jelentős összegeket veszíthetsz. A külföldi kártyahasználat során felmerülő rejtett költségek leggyakrabban abból adódnak, hogy a vásárlás vagy pénzfelvétel pillanatában helytelen opciót választasz a terminál kijelzőjén.

Rejtett költségek érhetnek külföldi pénzfelvét során.
Rejtett költségek külföldön? Így kerüld el, ha ATM-ből veszel fel pénzt
Fotó: Shutterstock

Rejtett költségek a külföldi kártyahasználat során? Így kerüld el őket

A bankok és a kereskedelmi terminálok gyakran felkínálják a lehetőséget, hogy a fizetendő összeget a saját devizádban – vagyis magyar forintban – jelenítsék meg. Ezt a rendszert dinamikus valutakonverziónak (DCC, azaz Dynamic Currency Conversion) nevezik. Bár csábító lehet, hogy azonnal látod a pontos összeget a megszokott pénznemedben, ez szinte minden esetben komoly anyagi veszteséggel jár.

Amikor a saját devizádban történő fizetést választod, a konverziót nem a saját bankod, hanem a külföldi kereskedő bankja vagy az automatát üzemeltető cég végzi el. Ez a gyakorlatban rendkívül kedvezőtlen árfolyamot jelent, amelyre gyakran még külön átváltási jutalékot is felszámítanak. Ha viszont a helyi devizát választod (például euróövezetben az eurót, Nagy-Britanniában a fontot), az átváltást a saját kártyakibocsátó bankod végzi el a hivatalos, lényegesen kedvezőbb banki árfolyamon. 

Fiatal férfi pénzt vesz fel egy automatánál.
Mindig a helyi devizát válaszd, ha spórolni akarsz
Fotó: Shutterstock

A bankautomaták buktatói és a készpénzfelvétel

A készpénzfelvételnél még inkább érdemes körültekintőnek lenned. A turisztikai csomópontokon, repülőtereken és sétálóutcákban található független bankautomaták nemcsak a konverzióval trükköznek, hanem gyakran fix használati díjat is felszámítanak minden egyes tranzakcióért. Ezen felül a saját számlavezető bankod is terhelhet külföldi készpénzfelvételi díjat, így egyetlen kisebb összeget érintő tranzakció is aránytalanul drágává válhat.

Tudatos döntésekkel a megtakarításért

Az utazási és pénzügyi szakértők egyöntetűen azt javasolják, hogy külföldön mindig a helyi pénznemben történő terhelést válaszd, legyen szó éttermi számláról, bolti vásárlásról vagy bankautomatáról.

Ha rendszeresen utazol, érdemes megfontolnod olyan nemzetközi fintech kártyák (olyan bankkártya, amelyet egy innovatív, fiókhálózat nélkül működő pénzügyi technológiai cég bocsát ki – gyakran kedvezőbb átváltási árfolyamokat és alacsonyabb külföldi használati díjakat kínálva, mint a hagyományos bankok) vagy kedvezményes devizaszámlák használatát is, amelyek nem számítanak fel extra átváltási jutalékot, és valós középárfolyamon konvertálják a pénzedet. Egy kis odafigyeléssel a teljes utazási költségvetés több százalékát is megspórolhatod.

Nézd meg a videót is a témában:

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