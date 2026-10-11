Súlyos tízezreket buksz az utazáson, ha nem figyelsz erre a kártyás fizetésnél

Kedvezőtlen árfolyam: a saját devizában történő külföldi kártyás fizetés (DCC) során a konverziót a helyi bank végzi el, ami jelentős pluszköltséggel jár.

a saját devizában történő külföldi kártyás fizetés (DCC) során a konverziót a helyi bank végzi el, ami jelentős pluszköltséggel jár. A helyi pénznem a nyerő: bolti vásárlásnál és pénzfelvételnél is mindig a helyi devizát (pl. EUR, GBP) kell kiválasztani a terminálon a kedvezőbb banki árfolyamért.

bolti vásárlásnál és pénzfelvételnél is mindig a helyi devizát (pl. EUR, GBP) kell kiválasztani a terminálon a kedvezőbb banki árfolyamért. ATM-csapdák: a turisztikai helyeken lévő független bankautomaták a rossz átváltás mellett gyakran magas fix használati díjat is felszámítanak.

Amikor külföldön jársz, a bankkártyás fizetés vagy a készpénzfelvétel elsőre a legkényelmesebb megoldásnak tűnik, de ha nem figyelsz a részletekre, jelentős összegeket veszíthetsz. A külföldi kártyahasználat során felmerülő rejtett költségek leggyakrabban abból adódnak, hogy a vásárlás vagy pénzfelvétel pillanatában helytelen opciót választasz a terminál kijelzőjén.

Rejtett költségek külföldön? Így kerüld el, ha ATM-ből veszel fel pénzt

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Rejtett költségek a külföldi kártyahasználat során? Így kerüld el őket

A bankok és a kereskedelmi terminálok gyakran felkínálják a lehetőséget, hogy a fizetendő összeget a saját devizádban – vagyis magyar forintban – jelenítsék meg. Ezt a rendszert dinamikus valutakonverziónak (DCC, azaz Dynamic Currency Conversion) nevezik. Bár csábító lehet, hogy azonnal látod a pontos összeget a megszokott pénznemedben, ez szinte minden esetben komoly anyagi veszteséggel jár.

Amikor a saját devizádban történő fizetést választod, a konverziót nem a saját bankod, hanem a külföldi kereskedő bankja vagy az automatát üzemeltető cég végzi el. Ez a gyakorlatban rendkívül kedvezőtlen árfolyamot jelent, amelyre gyakran még külön átváltási jutalékot is felszámítanak. Ha viszont a helyi devizát választod (például euróövezetben az eurót, Nagy-Britanniában a fontot), az átváltást a saját kártyakibocsátó bankod végzi el a hivatalos, lényegesen kedvezőbb banki árfolyamon.

Mindig a helyi devizát válaszd, ha spórolni akarsz

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A bankautomaták buktatói és a készpénzfelvétel

A készpénzfelvételnél még inkább érdemes körültekintőnek lenned. A turisztikai csomópontokon, repülőtereken és sétálóutcákban található független bankautomaták nemcsak a konverzióval trükköznek, hanem gyakran fix használati díjat is felszámítanak minden egyes tranzakcióért. Ezen felül a saját számlavezető bankod is terhelhet külföldi készpénzfelvételi díjat, így egyetlen kisebb összeget érintő tranzakció is aránytalanul drágává válhat.