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Változás jön a kézipoggyásszal kapcsolatban.

Ezt mindenkinek tudnia kell, aki kézipoggyásszal repül: jelentős változás jön

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors fapados légitársaságok
PUBLIKÁLÁS: 2026. október 06. 12:00
kézipoggyászrepülőjegyár
Készülj fel a változásokra, és tervezd meg tudatosan a következő repülős utazásodat a legújabb európai előírások tükrében. Mutatjuk a legfontosabb részleteket, amelyeket minden utazónak tudnia kell, ha kézipoggyász nélkül nem indulna útnak.
Etédi Alexa
újságíró
A szerző cikkei
  • 2027. október 23-tól lépnek életbe az új EU-s repülési szabályok.
  • Egy kis méretű személyes táska (40 × 30 × 15 cm) minden utasnak ingyenesen jár.
  • A kabinbőröndökért továbbra is kérhetnek pénzt, de az árakat kötelező lesz előre felüntetni.

A fapados járatok korában mindannyian megszokhattuk az olcsó repülőjegyeket, ám az ingyenesen felvihető kézipoggyász mérete körüli viták és a csomagkezelési díjak miatt a végső ár gyakran kellemetlen meglepetést tartogat. Az Európai Unió tagállamai és az Európai Parlament döntése értelmében 2027. október 23-tól új időszámítás kezdődik a repülős utazások terén. A rendelet hivatalos közzétételét követően fixált dátum célja, hogy átláthatóbbá tegye a díjszabásokat, és egyértelmű alapjogokat biztosítson az utasoknak.

Új kézipoggyász szabályok jönnek 2027-től.
Így változik a kézipoggyász szabályozása 2027. október 23-tól az EU tagállamaiban
Fotó: shutterstock

Milyen változásokat hoz a kézipoggyász használatában az új EU-s szabályozás?

Bár sokan remélték a teljes ingyenességet, az új keretrendszer elsősorban a transzparenciát és az apróbb táskák jogait garantálja. Az átmeneti időszakban, a szabályok hatálybalépéséig továbbra is a légitársaságok saját, jelenleg érvényben lévő feltételei az irányadók.

A legfontosabb előrelépés, hogy minden utas számára alanyi jogon jár egy ingyenes személyes tárgy. Ez a gyakorlatban egy legfeljebb 40 × 30 × 15 centiméteres kis táskát vagy hátizsákot jelent, amelynek el kell férnie az előttünk lévő ülés alatt. Ezzel a lépéssel megszűnik az a bizonytalanság, hogy a legkisebb táskákért is külön díjat számolhassanak fel a légitársaságok a legolcsóbb alapáras jegyeknél.

A nagyobb gurulós bőröndök esetében azonban nem született univerzális ingyenesség. A légitársaságok továbbra is maguk határozhatják meg a kabinbőröndök pontos méretét, súlyát és árát. A lényegi különbség a jegyvásárlási folyamat elején jelenik meg: a cégek kötelesek lesznek a teljes árat feltüntetni a választható csomagdíjakkal együtt, így könnyebbé válik az ajánlatok összehasonlítása.

Kabinbőröndök a repülőgép felső tárolójában.
A gurulós kabinbőröndök esetében nem született egységes megállapodás
Fotó: shutterstock

Nem-EU-s célállomások és az árképzés jövője

A szabályozás területi hatálya tartogat némi csavart, különösen az Egyesült Királyságba utazók számára. Az EU-ból induló járatokra vonatkoznak az új előírások, így egy Magyarországról Londonba tartó úton érvényesíthetők a jogok. A visszaúton viszont, ha brit légitársasággal repülünk, már a helyi szabályok az irányadók.

A repülőjegyek árazása továbbra is moduláris rendszerben működik majd. Megmaradnak a különféle kategóriák, így aki csomag nélkül utazik, ezután is olcsóbb jegyet kaphat. Az uniós intézkedések nem szüntetik meg a különféle tarifákat, csupán tisztességesebb és könnyebben átlátható piaci viszonyokat teremtenek a fogyasztók számára.

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