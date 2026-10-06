Ezt mindenkinek tudnia kell, aki kézipoggyásszal repül: jelentős változás jön

A fapados járatok korában mindannyian megszokhattuk az olcsó repülőjegyeket, ám az ingyenesen felvihető kézipoggyász mérete körüli viták és a csomagkezelési díjak miatt a végső ár gyakran kellemetlen meglepetést tartogat. Az Európai Unió tagállamai és az Európai Parlament döntése értelmében 2027. október 23-tól új időszámítás kezdődik a repülős utazások terén. A rendelet hivatalos közzétételét követően fixált dátum célja, hogy átláthatóbbá tegye a díjszabásokat, és egyértelmű alapjogokat biztosítson az utasoknak.
Bár sokan remélték a teljes ingyenességet, az új keretrendszer elsősorban a transzparenciát és az apróbb táskák jogait garantálja. Az átmeneti időszakban, a szabályok hatálybalépéséig továbbra is a légitársaságok saját, jelenleg érvényben lévő feltételei az irányadók.
A legfontosabb előrelépés, hogy minden utas számára alanyi jogon jár egy ingyenes személyes tárgy. Ez a gyakorlatban egy legfeljebb 40 × 30 × 15 centiméteres kis táskát vagy hátizsákot jelent, amelynek el kell férnie az előttünk lévő ülés alatt. Ezzel a lépéssel megszűnik az a bizonytalanság, hogy a legkisebb táskákért is külön díjat számolhassanak fel a légitársaságok a legolcsóbb alapáras jegyeknél.
A nagyobb gurulós bőröndök esetében azonban nem született univerzális ingyenesség. A légitársaságok továbbra is maguk határozhatják meg a kabinbőröndök pontos méretét, súlyát és árát. A lényegi különbség a jegyvásárlási folyamat elején jelenik meg: a cégek kötelesek lesznek a teljes árat feltüntetni a választható csomagdíjakkal együtt, így könnyebbé válik az ajánlatok összehasonlítása.
A szabályozás területi hatálya tartogat némi csavart, különösen az Egyesült Királyságba utazók számára. Az EU-ból induló járatokra vonatkoznak az új előírások, így egy Magyarországról Londonba tartó úton érvényesíthetők a jogok. A visszaúton viszont, ha brit légitársasággal repülünk, már a helyi szabályok az irányadók.
A repülőjegyek árazása továbbra is moduláris rendszerben működik majd. Megmaradnak a különféle kategóriák, így aki csomag nélkül utazik, ezután is olcsóbb jegyet kaphat. Az uniós intézkedések nem szüntetik meg a különféle tarifákat, csupán tisztességesebb és könnyebben átlátható piaci viszonyokat teremtenek a fogyasztók számára.
Nézd meg a videót is a témában:
Ezek a cikkek is érdekelhetnek:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.